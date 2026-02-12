IND vs NAM : भारतीय संघावर 'Fixing' चा आरोप! इशान किशनच्या विकेटवरून पाकड्यांनी वाद पेटवला, नेमकं काय घडलं?

IND vs NAM umpiring controversy explained: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत नामिबियाविरुद्ध विजयाच्या दिशेने कूच केली आहे. या सामन्यात इशान किशन ( Ishan Kishan) आणि हार्दिक पांड्या यांनी अर्धशतकी खेळी केली. ७ षटकांत १०४ धावा उभ्या करणाऱ्या भारताला नामिबियाच्या गोलंदाजांनी २०९ धावांवर समाधान मानण्यास भाग पाडले. या सामन्यात इशानच्या आक्रमक फटकेबाजीने सर्वांचे मन जिंकले, परंतु त्याच्यावर अम्पायरची कृपादृष्टी पडल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. पाकिस्तानाच्या चाहत्यांकडून हा आरोप होताना दिसतोय आणि त्यांनी थेट BCCI, ICC ला यांच्यावर फिक्सर असल्याचा आरोप केला आहे. .भारतीय संघाने २० षटकांत ९ बाद २०९ धावा केल्या. इशान किशनने २४ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांसह ६१ धावांची खेळी केली. हार्दिकने २८ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकार खेचून ५२ धावा केल्या. या दोघांना संजू सॅमसन ( २२), तिलक वर्मा ( २५) व शिवम दुबे (२३) यांची साथ मिळाली. भारताने शेवटच्या दोन षटकांत १० धावांत ५ विकेट्स गमावल्या. पण, इशान फलंदाजी करत असताना त्याला नाबाद दिल्याच्या निर्णयावरून नवा वाद रंगलेला दिसतोय..इशानसाठी LBW अपील झाले आणि मैदानावरील अम्पायरने त्याला बादही दिले. पण, इशानने त्वरित DRS घेतला. त्यात तिसऱ्या अम्पायरला अल्ट्रा एजमध्ये स्पाइक दिसला आणि त्यामुळे चेंडू बॅटला लागल्याचा अंदाज त्यांनी बांधून इशानला नाबाद दिले. पण, सोशल मीडियावर बॅट व चेंडू यांच्यात गॅप असल्याचा दावा केला जातोय आणि त्यावरून भारतावर फिक्सिंग केल्याचा आरोप होत आहे..Fastest fifties for India in T20 WC (by balls taken)१२ - युवराज सिंग विरुद्ध इंग्लंड, डर्बन, २००७१८ - केएल राहुल विरुद्ध स्कॉटलंड, दुबई, २०२११९ - रोहित शर्मा विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, ग्रोस आयलेट, २०२४२० - युवराज सिंग विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, डर्बन, २००७२० - इशान किशन विरुद्ध नामिबिया, दिल्ली, २०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.