IND vs NED, T20 WC: अभिषेक शर्माचा 'गोंधळ'! भलत्याच खेळाडूची जर्सी घालून फलंदाजीला आला अन् आजही भोपळ्यावर माघारी परतला

India vs Netherlands, T20 World Cup Marathi News : अभिषेक शर्माला ( Abhishek Sharma) पुन्हा एकदा भोपळ्यावर माघारी जावे लागले. वर्ल्ड कपमधील पहिल्या तीन सामन्यांत शू्न्यावर बाद होणारा तो भारताचा पहिला खेळाडू ठरला. नेदरलँड्सच्या फिरकीपटू आर्यन दतने पहिल्याच षटकात अभिषेकला बाद केले. मैदानावर उतरण्यापूर्वी अभिषेकने थोडा गोंधळ घातलेला दिसला. .भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आपली अपराजित मालिका कायम राखण्यासाठी दोन बदलांसह नेदरलँड्सविरुद्ध मैदानावर उतरला. भारताने अमेरिका, नामिबिया व पाकिस्तान यांचा पराभव करून सुपर ८ मधील आपली जागा निश्चित केली आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात कर्णधार सूर्यकुमार यादवने अक्षर पटेल व कुलदीप यादव यांना विश्रांती दिली, त्यांच्या जागी अर्शदीप सिंग व वॉशिंग्टन सुंदर परतले आहेत. भारतीय संघ नेदरलँड्सविरुद्ध चार वेळा खेळला आहे आणि चारही सामन्यांत विजय मिळवला आहे..T20 WC Super 8s Full Schedule : पाकिस्तानच्या विजयासह 'सुपर ८' संघ ठरले; जाणून घ्या टीम इंडियासह सर्व संघांचे वेळापत्रक.भारतीय संघ - इशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थीनेदरलँड्स संघ - मिचेल लेव्हिट, मॅक्स ओडॉड, बॅस डे लीड, कॉलिन एकरमन, स्कॉट एडवर्ड्स, झॅच लिओन-चॅचेट, लॉगन व्हॅन बीक, नोहा क्रोएस, आर्यन दत, रोएलॉफ व्हॅन डेर मेर्वे, कायले क्लेइन.अभिषेक शर्मासाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे, कारण वर्ल्ड कपच्या दोन्ही सामन्यात तो भोपळ्यावर माघारी परतला आहे. सुपर ८ पूर्वी फॉर्म मिळवण्यासाठी ही त्याच्यासाठी शेवटची संधी आहे. कारण पुढील फेरीत भारताला वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे यांचा सामना करावा लागणार आहे. मैदानावर उतरण्यापूर्वी अभिषेकचा गोंधळ उडालेला पाहायला मिळाला. त्याने सुरुवातीला अर्शदीप सिंगची जर्सी घातली होती. ही गोष्ट लक्षात येताच त्याने मोहम्मद सिराजची ७३ क्रमांकाची जर्सी घालून मैदानावर उतरला. पण, त्याचं नशीब काही बदललेलं दिसलं नाही. तिसऱ्या चेंडूवर तो त्रिफळाचीत झाला. आर्यन दत्तने ही विकेट मिळवली..PAK VS NAM: पाकिस्तानने 'बाबर आजम'ची Live सामन्यात लाज काढली! नामिबियाविरुद्ध जे घडलं, त्याची जगभर चर्चा; असं व्हायला नको होतं .भारतीय संघाने आयसीसीच्या मर्यादित षटकांच्या स्पर्धांमध्ये सलग १६ सामने जिंकले आहेत. २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप फायनलनंतर भारतीय संघ आयसीसी स्पर्धेत अपराजित आहे. त्यांनी रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली चॅम्पियन्स ट्रॉफी व ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२४ जिंकला.