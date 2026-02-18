IND vs NED, T20 WC: नेदरलँड्सला 'गुजरात'च्या कर्णधाराची मदत! भारताची कोंडी केली; शिवम-हार्दिक जोडी संकटमोचक ठरली

India vs Netherlands, T20 World Cup Marathi News : भारताच्या डावखुऱ्या फिरकीपटूंना रोखण्यासाठी नेदरलँड्सने आखलेली रणनीती यशस्वी ठरली. भारताच्या लेफ्टी फलंदाजांना कसे रोखायचे, यासाठी त्यांची ही तयारी होती आणि आजच्या लढतीत त्यांना यश मिळालेले दिसले. यासाठी त्यांना गुजरातच्या कर्णधाराने मदत केली. पॉवर प्लेमध्ये भारताचे दोन्ही ओपनर परतले. ऑफ स्पिनर आर्यन दत्तने या विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर अन्य गोलंदाजांनी शिस्तबद्ध मारा करताना भारताला मोठी धावसंख्या करण्यापासून रोखले. पण, शिवम दुबे ( Shivam Dube) यांना पुरून उरला. .पाकिस्तानची स्ट्रॅटर्जी वापरून नेदरलँड्सने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील त्यांच्या शेवटच्या ग्रुप सामन्यात भारतीय संघाची कोंडी केली. ऑफ स्पिनर आर्यन दत्तने तिसऱ्याच चेंडूवर अभिषेक शर्माचा ( ०) त्रिफळा उडवला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या पहिल्या तीन सामन्यांत शून्यावर बाद होणारा अभिषेक पहिला भारतीय व जगातील दुसरा फलंदाज ठरला. यापूर्वी २०२४ च्या वर्ल्ड कपमध्ये युगांडाचा रॉजर मुकासा असा बाद झाला होता. त्यानंतर तिलक वर्मा व इशान किशन ही जोडी ३९ धावांची भागीदारी करून मैदानावर उभी होती. पण, आर्यनच्या गोलंदाजीवर इशान ( १८) दुर्दैवीरित्या बोल्ड झाला. भारताला पॉवर प्लेमध्ये २ बाद ५१ धावा करता आल्या. सूर्यकुमार यादवलाही १३ धावांवर जीवदान मिळाले. डच खेळाडूने झेल टाकला..IND vs NED, T20 WC: अभिषेक शर्माचा 'गोंधळ'! भलत्याच खेळाडूची जर्सी घालून फलंदाजीला आला अन् आजही भोपळ्यावर माघारी परतला.लॉगान व्हॅन बिकच्या त्याच सातव्या षटकात तिलकचा ( ३१) व्हॅन हेड मर्वने भन्नाट कॅच टिपला आणि भारताचा तिसरा फलंदाज ६९ धावांवर तंबूत पाठवला. तिलकला गुडघ्यावर चेंडू लागल्याने उपचार घ्यावे लागले. दोन विकेट्स घेणाऱ्या आर्यनला ११ व्या षटकात पुन्हा बोलावले गेले, कारण समोर डावखुरा शिवम दुबे होता. शिवम पायचीत झालाच होता, परंतु अम्पायर कॉलमुळे तो वाचला. .नेदरलँड्सच्या संघात एकही डावखुरा फलंदाज नाही, त्यामुळे सरावासाठी त्यांनी गुजरात संघाच्या कर्णधाराला मनन हिंगराजा याला नेट्समध्ये फलंदाजीला बोलावले. त्याला गोलंदाजी करून नेदरलँड्सच्या गोलंदाजांनी अभिषेक, इशान, तिलक, शिवम व रिंकू सिंग यांच्यासाठी स्ट्रॅटर्जी तयार केली..IND vs NED, T20 WC: इशान किशनची 'दुर्दैवी' विकेट! भारताच्या दोन्ही ओपनरचा 'दांडा' उडवणारा Aryan Dutt कोण?.शिवमला रोखणे त्यांना अवघड झाले. त्याने १३ व्या षटकात ६,४,६ असे सुरेख फटके हाणले आणि नेदरलँड्सचे ऑफ स्पिन अस्त्र निकामी केले. १४ व्या षटकात सूर्या ( ३४) फाईन लेगला झेलबाद होऊन माघारी परतला. शिवमची फटकेबाजी सुरूच राहिली आणि त्याने २५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. हार्दिक पांड्यासह त्याने पाचव्या विकेटसाठी अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. १७ व्या षटकात दोघांनी २० धावा कुटल्या. १९व्या षटकात हार्दिकचा मारा पाहायला मिळाला आणि भारताच्या धावसंख्ये आणखी २१ धावा जोडल्या गेल्या. शिवम ३१ चेंडूंत ४ चौकार व ६ षटकारांसह ६६ धावांवर बाद झाला. हार्दिकने २१ चेंडूंत ३ षटकारांसह ३० धावा केल्या. भारताने ६ बाद १९३ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.