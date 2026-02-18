IND vs NED, T20 WC: इशान किशनची 'दुर्दैवी' विकेट! भारताच्या दोन्ही ओपनरचा 'दांडा' उडवणारा Aryan Dutt कोण?

India vs Netherlands, T20 World Cup Marathi News : भारतीय संघाने पॉवर प्लेमध्ये दोन्ही सलामीवीर गमावले. अभिषेक शर्मा तिसऱ्यांदा भोपळ्यावर माघारी परतला अन् त्यानंतर इशान किशन ( Ishan Kishan) दुर्दैवीरित्या बोल्ड झाला. आर्यन दत्तने या दोन्ही विकेट्स मिळवल्या. भारताला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या या सामन्यात पहिल्या सहा षटकांत २ बाद ५१ धावा करता आल्या. .अभिषेक शर्माला लिंबूटिंबू नेदरलँड्सविरुद्धही सूर गवसला नाही. डावाच्या तिसऱ्याच चेंडूवर त्याचा भोपळ्यावर त्रिफळा उडाला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पहिल्या तीन सामन्यांत शून्यावर बाद होणारा, तो पहिलाच फलंदाज ठरला. आर्यन दत्तने नेदरलँड्सला पहिल्याच षटकात यश मिळवून दिल्यानंतर तिलक वर्मा व इशान किशन यांनी डाव सावरला. सूर्याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता, परंतु अभिषेकच्या अपयशाने टेंशन वाढवले. भारत आजच्या सामन्यात अक्षर पटेल व कुलदीप यादव यांच्या जागी अर्शदीप सिंग व वॉशिंग्टन सुंदर यांना घेऊन मैदानावर उतरला आहे..IND vs NED, T20 WC: अभिषेक शर्माचा 'गोंधळ'! भलत्याच खेळाडूची जर्सी घालून फलंदाजीला आला अन् आजही भोपळ्यावर माघारी परतला.अभिषेक शर्मासाठी हा सामना महत्त्वाचा होता, परंतु तो अपयशी ठरला. कॅलेंडर वर्षात अभिषेक पाचव्यांदा ट्वेंटी-२०त शून्यावर बाद झाला आहे. पाकिस्तानाच सैम आयूब २०२५ मध्ये सहावेळा भोपळ्यावर बाद झाला होता. पाचव्या षटकात इशान किशन दुर्दैवीरित्या बाद झाला. आर्यन दत्तने टाकलेल्या चेंडूवर आडवा फटका मारायला तो गेला, परंतु चेंडूचा बॅटशी संपर्कच झाला नाही. चेंडू अलगद यष्टिंवर आदळला आणि बेल्स पडल्या. इशानला ७ चेंडूंत १८ धावांवर माघारी जावे लागले. भारताने ३९ धावांवर दोन्ही सलामीवीर गमावले..Who is Aryan Dutt?आर्यन दत्त ऑफ स्पिन गोलंदाज आहे. मार्च २०२१ मध्ये त्याने नेदरलँड्ससाठी ट्वेंटी-२० पदार्पण केले. १७ एप्रिल २०२१ रोजी नेपाळविरुद्ध ट्वेंटी-२०मध्ये त्याने पदार्पण केले. त्याने नेदरलँड्ससाठी १८ वर्षांखालील आणि १९ वर्षांखालील स्तरावर देखील क्रिकेट खेळले आहे. आर्यन दत्तचा जन्म १२ मे २००३ रोजी हेग येथे झाला. त्याचे वडील भारतातील पंजाब येथील आहेत आणि त्याचे पालक १९८० च्या दशकात नेदरलँड्समध्ये स्थलांतरित झाले. .त्याने १९ मे २०२१ रोजी नेदरलँड्स विरुद्ध स्कॉटलंड विरुद्ध वन डे सामन्यात पदार्पण केले. वेस्ट इंडिज विरुद्धच्या वन डे मालिकेदरम्यान , दत्तने तिन्ही सामन्यांमध्ये कर्णधार निकोलस पूरनचा बळी घेतला. २०२३ च्या क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पर्धेत दत्तने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नेदरलँड्सच्या विजयात नऊ चेंडूत नाबाद २३ धावा केल्या . त्याने तीन षटकार मारले आणि दहाव्या क्रमांकाच्या फलंदाजाकडून वर्ल्ड कपच्या एका डावात सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या डॅरेन पॉवेलच्या विक्रमाची बरोबरी केली ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.