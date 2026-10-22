IND vs NZ 1st T20I : २७ धावांत ४ विकेट्स... संजू सॅमसनचे वादळ दुर्दैविरित्या थांबले अन् टीम इंडियाच्या गटांगळ्या; तिलक, इशान यांनी विश्वास तोडला... Video

India vs New Zealand 1st T20I Marathi Live News: संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना चांगलाच चोप देताना ५.५ षटकांत ९३ धावा कुटल्या. संजूने फॉर्म कायम राखताना ६७ धावांची खेळी केली, पंरतु तो दुर्दैविरित्या बाद झाला आणि भारताने १९ धावांत ४ विकेट्स गमवाल्या. बिनबाद ९३ वरून भारताची अवस्था ४ बाद १२२ अशी झाली. तिलक वर्मा व इशान किशन यांनी आज निराश केले..न्यूझीलंडच्या २२५ धावांना भारताचे ओपनर संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा यांनी सडेतोड उत्तर दिले. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी ५.५ षटकांत ९३ धावा चोपल्या. अभिषेकने ट्वेंटी-२०त पहिल्याच चेंडूवर षटकार खेचला आणि आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त पहिल्या चेंडूवर सर्वाधिक ७ षटकार खेचण्याचा विश्वविक्रम नावावर केला. अफगाणिस्तानचा शफिकुल्लाह शिनवारी ( ६) याच्या नावावर हा विक्रम होता. तिसरे षटक भारतासाठी बोनस ठरले, कारण ल्युकी फर्ग्युसनने दिशाहीन मारा करताना २२ धावा दिल्या. त्यानंतर अॅडम मिल्नेने टाकलेल्या चौथ्या षटकात २६ धावा कुटल्या गेल्या..IND vs NZ 1st T20I: क्रिकेटपटू फुटबॉलचा सराव का करतात? अर्शदीप सिंगने घेतलेली विकेट पाहून मिळेल उत्तर... Video Viral .भारताने ३.२ षटकांत फलकावर पन्नास धावा चढवल्या. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त कॅलेंडर वर्षातील ही संजू व अभिषेकची पाचवी ५०+ धावांची भागीदारी ठरली. त्यांनी २०२५ मध्ये अभिषेक व शुभमन गिल यांच्या व २०२१ मधील लोकेश राहुल व रोहित शर्मा यांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. संजूने मुक्तहस्ते चौकार-षटकारांची उधळण करताना २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले, परंतु पुढच्याच चेंडूवर अभिषेक बाद झाला. त्याने १२ चेंडूंत २ चौकार व ३ षटकारांसह २९ धावा केल्या. भारताने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ९४ धावा केल्या आणि या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तील १ ते ६ षटकांतील भारताच्या चौथ्या सर्वोत्तम धावा ठरल्या..संजू किवी गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेत राहिला. २०२६ च्या कॅलेंडर वर्षात संजूने ८ वेळ पन्नासहून अधिक धावा करताना इशान किशनच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त कॅलेंडर वर्षात अशी कामगिरी करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांमध्ये सूर्यकुमार यादव ( ११ वेळा, २०२२), विराट कोहली ( ९ वेळा, २०२२) आणि अभिषेक शर्मा ( ९ वेळा, २०२६ ) हे आघाडीवर आहेत. मिचेल सँटनरच्या चेंडूवर संजू दु्र्दैविरित्या बाद झाला. त्याने मारलेला चेंडू टप्पा खाऊन बेल्सवर आदळला अन् न्यूझीलंडला आयती विकेट मिळाली. संजू ३३ चेंडूंत ८ चौकार व ४ षटकारांसह ६७ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. त्यानंतर तिलक वर्मा ( ६) व इशान किशन ( १ ) हे स्वस्तात बाद झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.