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IND vs NZ 1st T20I : २७ धावांत ४ विकेट्स... संजू सॅमसनचे वादळ दुर्दैविरित्या थांबले अन् टीम इंडियाच्या गटांगळ्या; तिलक, इशान यांनी विश्वास तोडला... Video

India vs New Zealand 1st T20I Marathi Cricket News: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या टी२० सामन्यात संजू सॅमसनने आक्रमक फलंदाजी करत भारतीय संघाला शानदार सुरुवात करून दिली.
Sanju Samson scores 67 off 33 balls against New Zealand

Sanju Samson scores 67 off 33 balls against New Zealand

Swadesh Ghanekar
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India vs New Zealand 1st T20I Marathi Live News: संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना चांगलाच चोप देताना ५.५ षटकांत ९३ धावा कुटल्या. संजूने फॉर्म कायम राखताना ६७ धावांची खेळी केली, पंरतु तो दुर्दैविरित्या बाद झाला आणि भारताने १९ धावांत ४ विकेट्स गमवाल्या. बिनबाद ९३ वरून भारताची अवस्था ४ बाद १२२ अशी झाली. तिलक वर्मा व इशान किशन यांनी आज निराश केले.

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