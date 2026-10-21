IND vs NZ 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी न्यूझीलंड मालिकेतही 'वॉटर बॉय'ची भूमिका बजावणार! श्रेयस अय्यरचं विधान ऐकून तरी असंच वाटतंय

Will Vaibhav Sooryavanshi play in the India vs New Zealand T20I series? वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या घरच्या मैदानावरील ट्वेंटी-२० मालिकेत पाचही सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला बाकावर बसवून ठेवल्याने संघ व्यवस्थापनावर टीका झाली. आता भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे आणि गुरुवारपासून मालिकेला सुरुवात होत आहे. अशात या मालिकेत १५ वर्षीय वैभवला संधी मिळेल का? हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या ( Shreyas Iyer) विधानावरून तशी शक्यता कमीच दिसतेय..वैभवने अल्पावधीत आपल्या दमदार कामगिरीने जगाचे लक्ष वेधले. त्याने इंग्लंड दौऱ्यावर पदार्पण केले असले तरी त्याला भारतात अजूनही पदार्पणाची संधी मिळालेली नाही. विंडीजविरुद्धच्या मालिकेत ती होती, परंतु संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा यांनी सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आणि वैभवला वॉटर बॉय म्हणूनच राहावे लागले. वैभवला बाकावर बसवून ठेवल्याने कर्णधार अय्यर व संघ व्यवस्थापनावर टीका झाली. आता न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वीच अय्यरने युवा खेळाडूच्या प्लेइंग इलेव्हनमधील समावेशाबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली..५४७ मिनिटं, ३३४ चेंडूत १७९ धावा... टेम्बाने कांगारुंना फोडला घाम, रोहित शर्माचा विक्रम मोडला.वैभवची संघात निवड झालीय, याचा अर्थ असा नाही की तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसेल... अभिषेक शर्मा व संजू सॅमसन हे सलामीवीर सातत्याने धावा करत आहेत, असे विधान करून अय्यरने युवा खेळाडूला योग्यवेळी संधी मिळेल असे म्हटले. आयर्लंड दौऱ्यासाठी निवड झाल्यानंतर भारताने खेळलेल्या २१ ट्वेंटी-२० सामन्यांपैकी केवळ ८ मध्ये वैभवला खेळण्याची संधी मिळाली आणि त्यात त्याने २ अर्धशतकांसह २४६ धावा केल्या. उर्वरित सामन्यांत टीम इंडिया संजू व अभिषेक, या नियमित सलामीवीरांसहच खेळली..संजू व अभिषेकने यावर्षी झालेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अय्यर म्हणाला, वैभव सूर्यवंशीसारखा प्रतिभावान खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये नेहमी आनंदी वातावरणात राहणे, हे महत्त्वाचे आहे. तो खूपच युवा आहे आणि त्याच्याकडे संधीसाठी बरीच वर्ष आहेत. त्याला लगेच प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळेल, असे होणार नाही. कारण, आमचे सलामीवीर सातत्यपूर्ण कामगिरी करत आहेत आणि त्यांनी वर्ल्ड कप जिंकला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.