Cricket

IND vs NZ 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी न्यूझीलंड मालिकेतही 'वॉटर बॉय'ची भूमिका बजावणार! श्रेयस अय्यरचं विधान ऐकून तरी असंच वाटतंय

Vaibhav Sooryavanshi selection debate ahead of IND vs NZ T20I: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ट्वेंटी-२० मालिकेपूर्वी युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीच्या संघातील स्थानाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

Swadesh Ghanekar
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Will Vaibhav Sooryavanshi play in the India vs New Zealand T20I series? वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या घरच्या मैदानावरील ट्वेंटी-२० मालिकेत पाचही सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला बाकावर बसवून ठेवल्याने संघ व्यवस्थापनावर टीका झाली. आता भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे आणि गुरुवारपासून मालिकेला सुरुवात होत आहे. अशात या मालिकेत १५ वर्षीय वैभवला संधी मिळेल का? हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या ( Shreyas Iyer) विधानावरून तशी शक्यता कमीच दिसतेय.

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