New Zealand vs India 1st Test: गुरुवारपासून (१९ नोव्हेंबर) भारत आणि न्यूझीलंड संघात कसोटी मालिकेतील पहिला सामना वेलिंग्टन येथे सुरू झाला आहे. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी सुरवातीला न्यूझीलंडला मोठे धक्के देत पहिल्या सत्रात वर्चस्व मिळवले होते. परंतु, दुसऱ्या सत्रात हेन्री निकोल्स आणि ग्लेन फिलिप्स (Henry Nicholls and Glenn Phillips) यांच्या भागीदारीने न्यूझीलंडचा डाव सावरला असल्याने दुसरे सत्र न्यूझीलंडच्या नावावर राहिले. .IND vs NZ, 1st Test: तो OUT होता... DRS मध्ये फिलिप्सला नाबाद दिल्यानं शुभमन गिलचा चढला पारा; अंपायरशीही वाद.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर जसप्रीत बुमराहने पुनरागमन करताना तिसऱ्याच चेंडूवर न्यूझीलंडचा कर्णधार टॉम लॅथमला त्रिफळाचीत करत मोठा धक्का दिला होता. त्यानंतर लगेचच दुसरा सलामीवीर डेवॉन कॉनवेला अंशुल कंबोजने बाद केले. त्यामुळे रचिन रवींद्र आणि हेन्री निकोल्स यांच्यावर मोठी जबाबदारी होती. त्यांनी संयमी खेळही केलेला. .पण २० व्या षटकात रचिनला १५ धावांवर यष्टीरक्षक रिषभ पंतच्या हातून झेलबाद केले. पुढच्याच षटकात जसप्रीत बुमराहने धोकादायक डॅरिल मिचेलला १ धावेवर बाद केले. त्याचा चांगला झेल यशस्वी जैस्वालने घेतला. या चारही विकेट न्यूझीलंडने पहिल्या सत्रात गमावल्या होत्या.नंतर दुसऱ्या सत्राची सुरुवातीला निकोल्स टॉम बंडेलसह डाव पुढे नेत होता. पण बंडेललाही शुभमन गिलच्या हातून बुमराहने ५ धावांवर झेलबाद केले. त्यामुळे ७० धावांवरच न्यूझीलंडचा अर्धा संघ तंबुत परतला होता. मात्र, एका बाजूने निकोल्स भक्कम खेळ करत होता. त्याला फिलिप्सची साथ मिळाली. .यादरम्यान, ३१ व्या षटकात ग्लेन फिलिप्सविरुद्ध भारताने घेतलेला रिव्ह्यू अपयशी ठरला. त्याचा त्याने फायदा घेतला. फिलिप्स आणि निकोल्स यांनी दुसरे सत्र संपेपर्यंत विकेट न गमावता नाबाद ७० धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान निकोल्सने अर्धशतकही केले. त्याचे हे वेलिंग्टनमधील ५० धावा पार करण्याची ९ वी वेळ आहे..IND vs NZ: ODI मालिका जिंकली, पण भारतीय संघाला ICC चा मोठा दणका! ठोठावला मोठा दंड, पण का?.पहिल्या दिवशी टी ब्रेक झाला, तेव्हा न्यूझीलंडच्या ४९ षटकात ५ बाद १४० धावा केल्या. आहेत. निकोल्स १३५ चेंडूत ६६ धावांवर नाबाद आहे, तर ग्लेन फिलिप्स ६६ चेंडूत ४२ धावांवर नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.