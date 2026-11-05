IND vs NZ 2nd ODI : भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा सामना केव्हा? किती वाजता सुरू होणार अन् Live कुठे पाहता येणार

New Zealand vs India 2nd ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात पाच सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जात आहे. भारतीय संघ चालू दशकात पहिल्यांदाच पाच सामन्यांची मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना ऑकलंडला खेळला गेला होता. पावसाचा व्यत्यय आलेल्या या सामन्यात भारताने ५ विकेट्सने विजय मिळवला होता. त्यामुळे भारताने या वनडे मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. .IND vs NZ, 1st ODI: विराटचं अर्धशतक, अर्शदीपच्या ४ विकेट्स, तरी अंशुल कंबोज कसा ठरला 'प्लेअर ऑफ द मॅच'? म्हणाला, एक वाईट सामना....आता भारतीय संघाला हीच आघाडी कायम ठेवण्यासाठी दुसऱ्या सामन्यात विजयाची गरज आहे. न्यूझीलंड संघही दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून मालिकेत बरोबरी करण्याचा प्रयत्न असेल. पहिल्या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला ४१ षटकातच १८५ धावांवर रोखले होते. अर्शदीप सिंगने ४, तर गुरनूर ब्रारने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. अंशुल कंबोजने सर्वात किफायतशीर गोलंदाजी करत २ विकेट्स घेतल्या होत्या..त्यानंतर १८६ धावांचा पाठलाग करतना भारताने पहिल्याच षटकातच रोहित शर्माची शून्यावर विकेट गमावली होती. पण त्यानंतर पावसाचा व्यत्यय आला त्यामुळे भारतासमोर ३२ षटकात १४३ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. विराट कोहलीने आक्रमक ७४ धावांची खेळी केली. तसेच कर्णधार शुभमन गिलने ३७ धावांची खेळी केली. भारताने २२.४ षटकातच ५ विकेट्सच्या मोबदल्यात १४३ धावा करत सामना जिंकला..भारत विरुद्ध न्यूझीलंड दुसरा सामनाभारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात शनिवारी (७ नोव्हेंबर) खेळला जाणार आहे. हा सामना सकाळी ७.३० वाजता खेळला जाणार आहे. त्यामुळे सकाळी ७ वाजता नाणेफेक होईल. हा सामना वेलिंग्टनच्या मैदानात खेळला जाणार आहे..IND vs NZ 2nd ODI : पहिल्या सामन्यातील चुका सुधारणार, भारत Playing XI मध्ये बदल करणार; न्यूझीलंडला पेचात टाकणारा संघ उतरवणार.कुठे पाहाता येईल हा सामना?भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात होणारा वनडे मालिकेतील दुसरा सामना भारतात सोनी स्पोर्ट्स टीव्ही चॅनेलवर लाईव्ह पाहाता येईल. तसेच SonyLiv या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही हा सामना लाईव्ह पाहाता येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.