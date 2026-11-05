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IND vs NZ 2nd ODI : भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा सामना केव्हा? किती वाजता सुरू होणार अन् Live कुठे पाहता येणार

India vs New Zealand 2nd ODI Live Streaming Details: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात दुसरा टी२० सामना खेळला जाणार आहे. हा सामना कधी आणि कुठे पाहाता येईल, जाणून घ्या.
India vs New Zealand 2nd ODI

India vs New Zealand 2nd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand vs India 2nd ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात पाच सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जात आहे. भारतीय संघ चालू दशकात पहिल्यांदाच पाच सामन्यांची मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना ऑकलंडला खेळला गेला होता. पावसाचा व्यत्यय आलेल्या या सामन्यात भारताने ५ विकेट्सने विजय मिळवला होता. त्यामुळे भारताने या वनडे मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.

India vs New Zealand 2nd ODI
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