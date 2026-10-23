IND vs NZ 2nd T20I: इशान किशन, भुवनेश्वर कुमार OUT? दुसऱ्या सामन्यात भारताच्या Playing XI मध्ये बदल, चक्रावणारा संघ

Ishan Kishan Set to Miss 2nd T20I: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा सामना ख्राइस्टचर्च येथे शनिवारी खेळवला जाणार आहे. पहिल्या सामन्यात दोन्ही संघांकडून दर्जेदार खेळ पाहायला मिळाला आणि शनिवारी तसाच सामना अपेक्षित आहे. पण, भारताला झटका बसला आहे, कारण इशान किशनला ( Ishan Kishan) दुखापतीमुळे या सामन्यात खेळता येणार नाही. भुवनेश्वर कुमार याचेही खेळणे अवघड दिसतेय, कारण त्यालाही पहिल्या सामन्यात दुखापत झाली आहे. अशा परिस्थिती भारताच्या अंतिम एकादशमध्ये बदल पाहायला मिळणे निश्चित आहे. .न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना ४ बाद २२५ धावा उभ्या केल्या आणि या त्यांच्या संयुक्त सर्वाधिक धावा ठरल्या. ग्लेन फिलिप्स ( नाबाद ८२), फिल अॅलन ( ४५), बेव्हन जेकब्स ( ३१), डॅरिल मिचेल ( २८) व टीम सेइफर्ट ( २४) यांनी भारतीय गोलंदाजांच्या उणीवा समोर आणल्या. चार वर्षानंतर संघात परतलेल्या भुवनेश्वर कुमारने ४ षटकांत ४९ धावा दिल्या. १८व्या षटकात भुवीला स्वतःच्याच गोलंदाजीवर चेंडू अडवताना दुखापत झाली आणि फिलिप्सने मारलेला चेंडू त्याच्या उजव्या हातावर आदळला..IND vs NZ 2nd T20I : मोठी बातमी: भारताच्या स्टार फलंदाजाला दुखापत, पुढच्या मॅचला मुकणार; वैभव सूर्यवंशीला अखेर संधी मिळणार....प्राथमिक उपचार घेत भुवीने त्याची स्पेल पूर्ण केली, परंतु त्याच्या गोलंदाजी करणाऱ्या हाताला होत असलेल्या वेदना चेहऱ्यावरील भाव पाहून कळत होत्या. अशा परिस्थितीत त्याला शनिवारच्या सामन्यात विश्रांती दिली जाऊ शकते आणि प्रिन्स यादवला संधी मिळू शकते. त्याच्यासोबतीला अर्शदीप सिंग, मयांक यादव हे प्रमुख जलदगती गोलंदाज आहेतच, शिवाय नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल हे अष्टपैलू खेळाडूही आहेत..फलंदाजीतही बदल पाहायला मिळणार आहे. इशान किशनच्या मांडीचे स्नायू दुखावले गेलेत आणि त्यामुळे त्याचा फलंदाजीचा क्रमही बदलला गेला. सामन्यानंतर फलंदाज प्रशिक्षक शितांशू कोटक यांनी इशान दुसऱ्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये या दोन बदलांसह फार काही वेगळं चित्र दिसण्याची शक्यता कमी आहे..India probable playing XI for IND vs NZ 2nd T20I : संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयांक यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.