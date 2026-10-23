Cricket

IND vs NZ 2nd T20I: इशान किशन, भुवनेश्वर कुमार OUT? दुसऱ्या सामन्यात भारताच्या Playing XI मध्ये बदल, चक्रावणारा संघ

India probable playing XI for IND vs NZ 2nd T20I: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा टी२० सामना शनिवारी ख्राइस्टचर्च येथे खेळवला जाणार आहे. पहिल्या सामन्यात दोन्ही संघांकडून दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळाले. त्यामुळे दुसऱ्या सामन्यातही चुरशीची लढत अपेक्षित आहे.
India probable playing XI for IND vs NZ 2nd T20I

India probable playing XI for IND vs NZ 2nd T20I

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ishan Kishan Set to Miss 2nd T20I: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा सामना ख्राइस्टचर्च येथे शनिवारी खेळवला जाणार आहे. पहिल्या सामन्यात दोन्ही संघांकडून दर्जेदार खेळ पाहायला मिळाला आणि शनिवारी तसाच सामना अपेक्षित आहे. पण, भारताला झटका बसला आहे, कारण इशान किशनला ( Ishan Kishan) दुखापतीमुळे या सामन्यात खेळता येणार नाही. भुवनेश्वर कुमार याचेही खेळणे अवघड दिसतेय, कारण त्यालाही पहिल्या सामन्यात दुखापत झाली आहे. अशा परिस्थिती भारताच्या अंतिम एकादशमध्ये बदल पाहायला मिळणे निश्चित आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
bhuvneshwar kumar
india vs new zealand
cricket news today
Ishan Kishan
Vaibhav Suryavanshi
latest cricket news
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com