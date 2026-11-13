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IND vs NZ, 4th ODI: न्यूझीलंड ऑलआऊट, तरी भारतासाठी विजय कठीण! आजपर्यंत कधीच घडलं नव्हतं, ते घडवण्याची संधी

Can India Pull Off Their Highest Ever ODI Chase in New Zealand?: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात माउंट मौंगानुई येथे चौथा वनडे सामना सुरू आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडचे १० खेळाडू बाद झाले, पण त्यांनी ३०० धावांचा टप्पाही पार केला आहे. त्यामुळे भारतासाठी विजय कठीण आहे.
India vs New Zealand

Team India

Sakal

Pranali Kodre
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New Zealand vs India 4th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात चौथा वनडे सामना शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) माउंट मौंगानुई येथे खेळवला जात आहे. भारताने यापूर्वीच मालिकेतील पहिले दोन सामने जिंकले आहेत, तसेच तिसरा सामना रद्द झाल्याने भारतीय संघ २-० असा आघाडीवर आहे.

त्यामुळे चौथा सामना जिंकून भारताला मालिका खिशात घालण्याची संधी आहे. मात्र भारतीय संघासाठी चौथा सामना जिंकणं सोपं नाही.

India vs New Zealand
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