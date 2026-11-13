IND vs NZ, 4th ODI: न्यूझीलंड ऑलआऊट, तरी भारतासाठी विजय कठीण! आजपर्यंत कधीच घडलं नव्हतं, ते घडवण्याची संधी

New Zealand vs India 4th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात चौथा वनडे सामना शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) माउंट मौंगानुई येथे खेळवला जात आहे. भारताने यापूर्वीच मालिकेतील पहिले दोन सामने जिंकले आहेत, तसेच तिसरा सामना रद्द झाल्याने भारतीय संघ २-० असा आघाडीवर आहे. त्यामुळे चौथा सामना जिंकून भारताला मालिका खिशात घालण्याची संधी आहे. मात्र भारतीय संघासाठी चौथा सामना जिंकणं सोपं नाही. .IND vs NZ 4th ODI Live: W,W,W! रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर OUT; भारताने शून्य धावांत गमावले ३ शिलेदार, मॅट हेन्रीचा कहर.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं. पण न्यूझीलंडच्या सलामीवीरांनी चांगलंच सतावलं. विल यंग आणि टीम सिफर्ट यांनी पहिल्या विकेटसाठी ८५ धावांची आक्रमक भागीदारी केली. सिफर्ट ४८ चेंडूत ५८ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर निक केली (४) आणि डिडन फॉक्सक्रॉफ्ट (८) स्वस्तात बाद झाले, पण फिन ऍलेनने यंगची साथ दिली. त्यांच्यात ९० धावांची भागीदारी झाली. यंगने अर्धशतकही केले. मायकल ब्रेसवेलनेही यंगची साथ दिली. यंगने शतक साजरे केले. पण शतकानंतर तो बाद झाला. त्याने १०८ चेंडूत १४ चौकार आणि ४ षटकार मारले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.यंग बाद झाल्यानंतर कर्णधार मिचेल सँटेनर (२४), क्रिस्टियन क्लार्क (२२), काईल जेमिसन (१९) यांनी छोटेखानी योगदान दिले. त्यामुळे न्यूझीलंडने ५० षटकात सर्वबाद ३३३ धावा उभारल्या. न्यूझीलंडने ३०० हून अधिक धावा केल्यानंतरही सर्व विकेट्स गमावण्याची ही सहावीच वेळ आहे. तसेच भारताविरुद्ध ३०० हून अधिक धावांनंतर १० विकेट्स गमावण्याची न्यूझीलंडची ही पाचवी वेळ आहे. दरम्यान, ३३३ धावा ही न्यूझीलंडची वनडेतील भारताविरुद्ध पहिल्या डावातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वोच्च धावसंख्या ठरली आहे..भारतासाठी विजय का कठीण?भारतीय संघासाठी विजय कठीण आहे, कारण भारताने यापूर्वी न्यूझीलंडमध्ये कधीही वनडेत ३०० हून अधिक धावांचे लक्ष्य पार केलेलं नाही. भारताने यापूर्वी २८८ धावांचे सर्वोच्च लक्ष्य न्यूझीलंडमध्ये पार केले आहे. हे लक्ष्य झिम्बाब्वेविरुद्ध २०१५ च्या वर्ल्ड कपमध्ये भारताने गाठले होते. त्यानंतर याच वर्ल्ड कपमध्ये आयर्लंडविरुद्ध भारताने २६० धावांचा यशस्वी पाठलाग केला होता. पण भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध न्यूझीलंडमध्ये कधीही वनडेत २५० हून अधिक धावांचा यशस्वी पाठलाग केलेला नाही. इतकेच नाही, तर परदेशात भारताने वनडेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सिडनीत २०१६ साली झालेल्या वनडे सर्वोच्च ३३१ धावांचा यशस्वी पाठलाग केला होता. त्यापेक्षा जास्त धावांचा पाठलाग करत भारताने परदेशात विजय मिळवलेला नाही. त्यामुळे भारताला जर न्यूझीलंडविरुद्ध विजय मिळवायचा असेल, तर इतिहास घडवावा लागणार आहे..IND vs NZ 4th ODI Live: रोहित शर्माची 'चूक' महागात पडली! विल यंगचे शतक अन् न्यूझीलंडचे भारतासमोर तगडे लक्ष्य.भारताची खराब सुरुवात३३४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सुरुवात अत्यंत खराब झाली आहे. न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीने या सामन्यातून पुनरागमन करत पहिल्याच षटकात भारताच्या तीन विकेट्स घेतल्या. त्याने पहिल्याच चेंडूवर रोहित शर्माला बाद केले, तर पाचव्या आणि सहाव्या चेंडूवर विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर यांना बाद केले. त्यामुळे शून्यावर ३ विकेट्स अशी भारताची अवस्था होती. त्यानंतर ऋतुराज गायकवाड याला काईल जेमिसनने ५ धावांवर बाद करत भारताला आणखी एक मोठा धक्का मिळाला. त्यामुळे सध्या भारताच्या डावाची जबाबदारी ईशान किशनच्या खांद्यावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.