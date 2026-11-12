IND vs NZ 4th ODI : भारत-न्यूझीलंड चौथा वन डे सामना Live कुठे पाहाल? जाणून घ्या वेळ, ठिकाण अन् Tv Channel

Where to watch IND vs NZ 4th ODI live online? भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला तिसरा वन डे सामना पावसामुळे रद्द करावा लागल्याने मालिकेची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. भारतीय संघ २-० असा आघाडीवर असला, तरी न्यूझीलंडला आता ही मालिका बरोबरीत सोडवण्याची संधी मिळाली आहे. त्यात भारतीय संघात चौथ्या व पाचव्या वन डेसाठी बरेच बदल झाल्याने नवे खेळाडू काय करतात, याची उत्सुकता आहेच. शुभमन गिल, लोकेश राहुल व अंशुल कंबोज हे कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी वन डे संघातून बाहेर झाले आहेत. त्यांच्याजागी तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र व यश ठाकूर यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे चौथ्या वन डे साठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन कशी असेल, हेही सर्वांना जाणून घ्यायचे आहेच..भारताने पहिले दोन वन डे सामने जिंकले, याही सामन्यांत पावसाने खोडा घातलाच. २०१९ पासून न्यूझीलंड घरच्या मैदानावर वन डे मालिका हरलेली नाही आणि शेवटचा मालिका पराभव हा भारताविरुद्धच झाला होता. त्यामुळे मिचेल सँटनरचा संघ ही अपराजित मालिका कायम राखण्यास उत्सुक आहे. शुभमनच्या गैरहजेरीत श्रेयस अय्यर उर्वरित दोन सामन्यांत नेतृत्व करणार आहे. रोहित शर्मासोबत या सामन्यात इशान किशन सलामीला येण्याची शक्यता आहे, तर पाचव्या क्रमांकासाठी तिलक वर्मा व ऋतुराज गायकवाड यांच्यात स्पर्धा आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 4th ODI: भारताविरुद्धच्या शेवटच्या २ वन डेसाठी न्यूझीलंडने संघात केला बदल, खतरनाक वेगवान गोलंदाजाला बोलावले.न्यूझीलंडने चौथ्या वन डेसाठी आपल्या संघात अनेक बदल केले आहेत. नवोदित वेगवान गोलंदाज ब्रेट रँडेलला शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी संघात प्रथमच स्थान देण्यात आले आहे, तसेच मॅट हेन्रीदेखील या सामन्यासाठी निवडीकरिता उपलब्ध असेल. या सामन्यानंतर तो काईल जेमिसनसोबत कसोटी सामन्यांच्या तयारीसाठी संघातून बाहेर पडेल. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेच्या तयारीचा भाग म्हणून डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स आणि टॉम लॅथम हे देखील चौथ्या वन डे सामन्यासाठी निवडीकरिता अनुपलब्ध आहेत..भारत-न्यूझीलंड यांच्यातल्या वन डे मालिकेतील चौथा सामना शुक्रवार दिनांक १३ नोव्हेंबरला माउंट माउंगानुई येथील बे ओव्हलवर खेळला जाईलभारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथा वन डे सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ७:३० वाजता सुरू होणार असून, सामना सुरू होण्याच्या ३० मिनिटे आधी नाणेफेक केली जाईल.भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथा वन डे सामना भारतात सोनी टेन १ आणि सोनी टेन ३ टीव्ही चॅनलवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. सोनी लिव्ह ॲप आणि वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल..IND vs NZ 4th ODI : शुभमन गिल, केएल राहुल OUT, मग रोहित शर्मासोबत सलामीला कोण येणार? श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताची Playing XI.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.