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IND vs NZ, 4th ODI: विराट, रोहित, श्रेयस यांना पहिल्याच ओव्हरमध्ये कसं आऊट केलं? मॅट हेन्री म्हणाला, 'हे खूप मजेदार होतं...'

Matt Henry on Triple-Wicket Maiden Against Rohit, Kohli and Iyer: मॅट हेन्रीने चौथ्या वनडेत भारताच्या रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर यांना एकाच षटकात बाद केले. त्याने या सामन्यात ६ विकेट्स घेत न्यूझीलंडला मोठा विजय मिळवून दिला. या सामन्यानंतर तो काय म्हणाला, जाणून घ्या.
Matt Henry | India vs New Zealand 4th ODI

Matt Henry | India vs New Zealand 4th ODI

Sakal 

Pranali Kodre
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New Zealand vs India, 4th ODI : भारतीय संघाला शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) माऊंट मौंगानुई येथे न्यूझीलंडविरुद्ध २४४ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. हा भारताचा धावांच्या तुलनेतील वनडेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पराभव ठरला.

न्यूझीलंडने पहिल्या दोन पराभवानंतर या सामन्यातून मालिकेत पुनरागमन केले असून आता त्यांना मालिका बरोबरीत राखण्याची संधी आहे. न्यूझीलंडच्या विजयात अनुभवी वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीने (Matt Henry) मोलाचा वाटा उचलला. त्याने दुखापीतनंतर या मालिकेत पुनरागमन केले.

Matt Henry | India vs New Zealand 4th ODI
IND vs NZ: “आम्ही सहज जिंकू असं वाटलेलं, पण…”, भारताच्या २४४ धावांच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर कॅप्टन श्रेयस अय्यर काय म्हणाला?
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