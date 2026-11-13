IND vs NZ, 4th ODI: विराट, रोहित, श्रेयस यांना पहिल्याच ओव्हरमध्ये कसं आऊट केलं? मॅट हेन्री म्हणाला, 'हे खूप मजेदार होतं...'

New Zealand vs India, 4th ODI : भारतीय संघाला शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) माऊंट मौंगानुई येथे न्यूझीलंडविरुद्ध २४४ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. हा भारताचा धावांच्या तुलनेतील वनडेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पराभव ठरला. न्यूझीलंडने पहिल्या दोन पराभवानंतर या सामन्यातून मालिकेत पुनरागमन केले असून आता त्यांना मालिका बरोबरीत राखण्याची संधी आहे. न्यूझीलंडच्या विजयात अनुभवी वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीने (Matt Henry) मोलाचा वाटा उचलला. त्याने दुखापीतनंतर या मालिकेत पुनरागमन केले..IND vs NZ: “आम्ही सहज जिंकू असं वाटलेलं, पण…”, भारताच्या २४४ धावांच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर कॅप्टन श्रेयस अय्यर काय म्हणाला?.काही दिवसांपूर्वी त्याची आणि डेवॉन कॉनवे यांची क्षेत्ररक्षणादरम्यान धडक झाली होती, दोघांचे डोके एकमेकांवर आदळले होते. त्यामुळे कॉनवे वनडे मालिकेतून बाहेर झाला, तर हेन्री पहिल्या तिन्ही सामन्यांसाठी उपलब्ध नव्हता. पण त्याने चौथ्या सामन्यात पुनरागमन केले असून ९.४ षटकात २७ धावांत ६ विकेट्सही घेतल्या.भारताला न्यूझीलंडने चौथ्या सामन्यात विजयासाठी ३३४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा संघ २६.४ षटकातच ८९ धावांवर सर्वबाद झाला. मॅट हेन्रीने पहिल्याच षटकात रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर यांना शून्यावर बाद करत भारताला मोठा धक्का दिला होता. त्यानंतर त्याने ईशान किशनसह कुलदीप यादव आणि गुरनूर ब्रार यांनाही बाद केले. मधल्या विकेट्स मॅथ्यू फिशरने घेत त्याला चांगली साथ दिली..या सामन्यातील सामनावीर पुरस्कारही हेन्रीला मिळाला. यानंतर त्याने त्याच्या गोलंदाजीवर आणि पुनरागमनाबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. तो म्हणाला, 'पुनरागम करून छान वाटत आहे. खरंतर हे वर्ष अनपेक्षित घडामोडींचं राहिलं. त्यामुळे पुन्हा वनडे खेळण्यासाठी इथे पर येणं आनंददायी आहे. कॉनवेसोबत झालेली धडक अजिबात चांगली नव्हती. डोक्याला अशी दुखापत झाल्यानंतर विशेष काळजी घेणं आवश्यत असतं. त्यामुळे पुनरागमनासाठी वेळ लागला, पण आगामी काळात आमच्यासाठी महत्त्वाचा क्रिकेट हंगाम आहे, त्यामुळे पूर्णपणे तंदुरुस्त होऊन परतणं गरजेचं होतं.'.पहिल्याच षटकात तीन विकेट्स घेण्याबद्दल हेन्री म्हणाला, 'हो, ते जरा मजेशीर होतं. वारा खूप जोरात वाहत होता, ज्यामुळे फायदा झाला. खरंतर अगदी साधी रणनीतीसह गोलंदाज करण्याचा प्रयत्न असताना असं काही घडणं मजेशीर होतं. त्यात नशीबाचीही थोडी साथ मिळाली. एक चेंडू खाली राहिला आणि कदाचित वाऱ्यामुळेही मला थोडी मदत झाली असावी.''वाऱ्याची दिशा आणि वेग पाहाता, चेंडू स्विंग होण्याची मला फारशी चिंता नव्हती. त्यामुळे पहिल्या चेंडूपासूनच माझ्या क्षमतेचा वापर करून स्टम्पच्या सरळ रेषेत फलंदाजांना खेळायला भाग पाडण्याचा माझा प्रयत्न होता. सुरुवातीला नवीन चेंडूच्या मदतीने फलंदाजांवर दबाव टाकण्याची संधी आहे, हे आम्हाला माहित होतं. त्यामुळे शक्य तितकी साधी रणनीती ठेवली. पहिल्याच षटकात चेंडू इतका वेगाने वळू लागला, तर पहिल्यांदा चेंडूचा सामना करणाऱ्या फलंदाजांसाठी ते नक्कीच कठीण असतं.'.IND vs NZ 4th ODI: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये Unplayable Deliveries असं काही नसतं, फलंदाजानं...; ८९ ऑल आऊटनंतर गौतम गंभीरकडून कानउघडणी.असं असलं तरी या कामगिरीमुळे वाहवात जाणार नसल्याचे हेन्री म्हणाला. तो म्हणाला, 'भारतीय संघ उच्च दर्जाचा संघ आहे. संपूर्ण सामन्यात आमही हाच विचार करत होतो. भारतीय संघाच्या फलंदाजीत सखोलता आहे. हा केवळ एक सामना आहे, आता पुढचा सामना आहे. त्या सामन्या विजय मिळवून मालिकेत बरोबरी करण्याची आम्हाला आशा आहे.'दरम्यान, मॅट हेन्री १५ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अखेर वनडे सामन्यासाठी उपलब्ध नाही. तो भारताविरूद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.