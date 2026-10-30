IND vs NZ: इशानची एन्ट्री, वैभव सूर्यवंशी पुन्हा बाकावर! भुवनेश्वर कुमारही OUT, श्रेयस अय्यरने Playing XI मध्ये केले धडाधड बदल

IND VS NZ 4TH T20 Playing XI: भारतीय संघाने न्यूझीलंड संघावर तीन सामन्यांत आपलं वर्चस्व दाखवत या मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. आता मालिकेतील केवळ औपचारिकता बाकी असली, तरी क्लीन स्वीपच्या इराद्याने भारतीय संघ मैदानात उतरेल. भारतीय संघ सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये असून चौथ्या सामन्यातही विजय मिळवून मालिकेत आणखी एक पाऊल पुढे जाईल.. भारतीय संघात बदल होणार का, याकडेही चाहत्यांचं लक्ष होतं. अशातच भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय संघात मोठे बदल पाहायला मिळाले आहेत. १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला बाकावर बसवण्यात आलं असून, इशान किशनचं दुखापतीनंतर संघात पुनरागमन झालं आहे. तसेच भुवनेश्वर कुमारला प्लेइंग ११ मधून बाहेर ठेवण्यात आलं असून, मयांक यादवला संघात स्थान मिळालं आहे..यजमान न्यूझीलंड आणि भारत यांच्यातील पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेतील चौथा सामना ३० ऑक्टोबर रोजी खेळवला जात आहे. भारतीय संघाने तिसऱ्या सामन्यात जबरदस्त प्रदर्शन करत न्यूझीलंड संघाची चांगलीच डोकेदुखी वाढवली आहे. तिसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, असं असतानाही यजमान संघाला मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं..या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंड संघाने १९८ धावांचं मोठं लक्ष्य भारतीय संघासमोर ठेवलं होतं. मात्र, भारतीय फलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळी करत सहज हे लक्ष्य गाठलं आणि मालिका खिशात घातली..या सामन्याचा हिरो होता भारतीय संघाचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्मा. त्याने ३८ चेंडूंत ११३ धावांची खेळी केली होती. त्याचबरोबर युवा १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी यानेदेखील आपल्या फलंदाजीची छाप पाडली होती. त्याने आपल्या खेळीत ४५ धावा केल्या. मात्र, तो अर्धशतकापासून अवघ्या पाच धावा दूर राहिला. असं असलं तरी त्याची सुरुवात चांगली ठरली. त्याने आपल्या खेळीत ४ चौकार आणि ४ षटकार लगावले..भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी यजमान संघाला कमी धावसंख्येवर रोखण्याचा भारतीय गोलंदाजांचा प्रयत्न असेल. तसेच भारतीय कर्णधाराने संघात दोन मोठे बदल केले आहेत. वैभव सूर्यवंशीच्या जागी इशान किशनला, तर भुवनेश्वर कुमारच्या जागी मयांक यादवला संघात स्थान मिळालं आहे. हा सामना जिंकून क्लीन स्वीपच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.