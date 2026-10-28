IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक-वैभवची फटकेबाजी अन् चौथ्या मॅचची तिकीटं Sold OUT! पण हा सामना तुम्हाला Free पाहण्याची संधी; कधी, कुठे व केव्हा?

India vs New Zealand 4th T20I date time and TV channel: अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी निडरता काय असते हे काल दाखवून दिले. वेलिंग्टनच्या मैदानावर त्यांच्या फटकेबाजीने नुसता धुरळा उठवला होता... चौकार-टोलेजंग षटकार, हिच भाषा या दोघांच्या बॅटमधून निघत होती. त्यामुळेच १९९ धावांचे लक्ष्य भारताने ६ विकेट्स व ४० चेंडू राखून सहज पार केले. या दोघांचा खेळ पाहून आता क्रिकेट चाहत्यांना चौथ्या ट्वेंटी-२० सामन्याची उत्सुकता लागली आहे. भारताने पाच सामन्यांच्या मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतल्याने आता संघाकडे गमावण्यासारखे काही नाही आणि ते आता आणखी बिनधास्त खेळतील. त्यामुळेच चौथ्या सामन्यांची तिकीटं विकली गेली आहेत. .भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० मालिकेत विजयी आघाडी घेताना न्यूझीलंडला त्यांच्याच घऱी पराभूत केले. या मालिकेपूर्वी घरच्या मैदानावर भारताला वेस्ट इंडिजने संघर्ष करण्यास भाग पाडले होते. त्यामुळे न्यूझीलंडमध्ये संघाची कामगिरी कशी होते, याची उत्सुकता होती. पण, भारतीय फलंदाजांनी आपला जलवा दाखवला आणि त्यात कालचा सामना म्हणजे पर्वणीच. अभिषेकने पुन्हा एकदा ३५ चेंडूंत शतक झळकावले आणि ३८ चेंडूंत ९ चौकार व ११ षटकारांसह ११३ धावांचा पाऊस पाडला... वैभवही १९ चेंडूंत ४ चौकार व तितक्याच षटकारांसह ४५ धावा कुटून अभिषेकसह सलामलीा १३३ धावा ( ७.१ षटकांत) जोडून गेला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd T20I : ९ चौकार, ११ षटकार.. अभिषेक शर्माच्या ३७ चेंडूंत ११३ धावा; क्रिकेटचा इतिहास-भूगोल बदलणारा सामना... टीम इंडियाचे वर्ल्ड रेकॉर्ड्स .या दोघांनी भारतीय संघाच्या नावावर अनेक विश्वविक्रमांची नोंद करणारी खेळी करताना १३.२ षटकांत संघाला ४ बाद १९९ धावा करून विजय निश्चित केला. भारताच्या अन्य फलंदाजांना त्यांनी काही करण्यासाठी फार ठेवले नव्हतेच. त्यामुळे आता ऑकलंड येथे होणाऱ्या चौथ्या ट्वेंटी-२० सामन्याची उत्सुकता आहे. आता भारतीय संघ थेट दोन दिवसानंतर मैदानावर उतरेल आणि या सामन्याच्या तयारीसाठी खेळाडू ऑकलंडमध्ये दाखल झाले आहेत..सामना कधी होणार?भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला चौथा सामना ३० ऑक्टोबरला ( शुक्रवारी) ऑकलंड येथे होणार आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी १२:३० वाजता सामन्याला सुरुवात होईल आणि १२ वाजता टॉस उडवला जाईल.या सामन्याची तिकिटे विकली गेली असली, तरी भारतातील चाहत्यांना टीव्हीवर किंवा ऑनलाइन सामना पाहता येईल. ऑकलंडमधील ईडन पार्क येथे होणाऱ्या या सामन्याचे भारतात थेट प्रक्षेपण Sony Sports Network वर आणि लाइव्ह स्ट्रीमिंग SonyLIV वर उपलब्ध असेल. DD Sports Free Dish वर हा सामना मोफत पाहता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.