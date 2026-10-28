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IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक-वैभवची फटकेबाजी अन् चौथ्या मॅचची तिकीटं Sold OUT! पण हा सामना तुम्हाला Free पाहण्याची संधी; कधी, कुठे व केव्हा?

Where to watch India vs New Zealand 4th T20I live? भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ट्वेंटी-२० मालिकेतील चौथ्या सामन्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. ऑकलंडमधील ईडन पार्कवर होणाऱ्या या सामन्याची सर्व तिकिटे विकली गेल्याची माहिती समोर आली आहे.
India vs New Zealand 4th T20I live

Where to watch India vs New Zealand 4th T20I live

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs New Zealand 4th T20I date time and TV channel: अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी निडरता काय असते हे काल दाखवून दिले. वेलिंग्टनच्या मैदानावर त्यांच्या फटकेबाजीने नुसता धुरळा उठवला होता... चौकार-टोलेजंग षटकार, हिच भाषा या दोघांच्या बॅटमधून निघत होती. त्यामुळेच १९९ धावांचे लक्ष्य भारताने ६ विकेट्स व ४० चेंडू राखून सहज पार केले. या दोघांचा खेळ पाहून आता क्रिकेट चाहत्यांना चौथ्या ट्वेंटी-२० सामन्याची उत्सुकता लागली आहे. भारताने पाच सामन्यांच्या मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतल्याने आता संघाकडे गमावण्यासारखे काही नाही आणि ते आता आणखी बिनधास्त खेळतील. त्यामुळेच चौथ्या सामन्यांची तिकीटं विकली गेली आहेत.

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