IND vs NZ Final: ७ सामन्यांत १२.७१ ची सरासरी अन् ८९ धावा! अभिषेक शर्मा OUT, रिंकू सिंग IN? वर्ल्ड कप फायनलसाठी भारताच्या Playing XI मध्ये दोन बदल अपेक्षित

Team India predicted lineup for IND vs NZ T20 World Cup final: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी अभिषेक शर्माने ( Abhishek Sharma) केलेली हवा फुसकी निघाली... वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या ७ सामन्यांत अभिषेकला १२.७१ च्या सरासरीने फक्त ८९ धावा करता आला. त्यात झिम्बाब्वेविरुद्धच्या एकमेव अर्धशतकाचा समावेश आहे. भारतासाठी महत्त्वाच्या सामन्यातही त्याची बॅट थंड राहिली आणि त्यामुळे आता त्याला फायनलमध्ये खरंच खेळवायचे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. भारताला अंतिम सामन्यात ८ मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंडचा सामना करायचा आहे आणि या सामन्यात एखादी चूक यजमानांना महागात पडू शकते..भारतीय संघाने संजू सॅमसनला मोक्याच्या सामन्यात संधी दिली आणि त्याने त्याचे सोनं केलं. सुपर ८ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या करो वा मरो सामन्यात संजूच्या नाबाद ९७ धावांनी संघाला उपांत्य फेरीत पोहोचवले. तेच कालच्या वानखेडेवर झालेल्या उपांत्य सामन्यात संजूने इंग्लंडच्या गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. त्याच्यासोबतीला इशान किशन उभा राहिला. अशा परिस्थितीत संघ व्यवस्थापन फायनलसाठी इशान व संजू या जोडीचा विचार केल्यास, चुकीचं वाटायला नको. असं केल्यास रिंकू सिंग साठी संघात जागा तयार केली जाऊ शकते.. एक फिनिशर म्हणून तो उत्तम आहेच..याच्याशिवाय फायनलमध्ये प्लेइंग इलेव्हनमध्ये येण्यासाठी कुलदीप यादव, वॉशिंग्टन सुंदर आणि कुलदीप यादव हेही शर्यतीत आहेत. वॉशिंग्टन सुंदरला अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्याच्या जागी व्यवस्थापन सुंदर किंवा कुलदीपचा विचार करू शकेल. सुंदरच्या येण्याने संघाची फलंदाजीची फळी आणखी मजबूत होईल.. पण, कुलदीपचा अनुभव फायनलसाठी संघाला कामी येणारा ठरू शकतो. कुलदीपने ५४ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांत ९५ विकेट्स घेतल्या आहेत. वरुणने इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य फेरीत ६४ धावा दिल्या..कुलदीपने चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ च्या फायनलमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध चांगली गोलंदाजी केली होती आणि त्याने दोन महत्त्वाच्या विकेट्सही घेतल्या होत्या. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये त्याला पाकिस्तानविरुद्धचा सामना खेळण्याची संधी मिळाली आणि त्यात त्याने ३ षटकांत १४ धावा देत १ विकेट घेतली होती. हे सर्व असले तरी संघ व्यवस्थापन विजयी संघात बदल करण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे अभिषेक व वरुण या दोघांचेही प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थान सध्यातरी कायम आहे..भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन - संजू सॅमनस, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी.