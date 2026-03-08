IND vs NZ Final: संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन यांची फिफ्टी; भारतीय संघाचे न्यूझीलंडसमोर रेकॉर्ड ब्रेकींग लक्ष्य

T20 World Cup Final India vs New Zealand Marathi News: भारतीय फलंदाजांनी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियच्या खेळपट्टीचा पुरेपूर वापर केला आणि न्यूझिलंडसमोर आव्हानात्मक लक्ष्य उभे केले. अभिषेक शर्माने ( Abhishek Sharma) फायनलसाठी राखून ठेवलेला खेळ केला. संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) पुन्हा एकदा शतकाने हुलकावणी दिल्याची खंत चाहत्यांना वाटली. इशान किशननेही अर्धशतक झळकावताना भारताला १५ षटकांत दोनशेपार पोहोचवले. जिमी निशॅमनचे एका षटकात तीन विकेट्स घेऊन भारताला बॅकफूटवर फेकले होते, परंतु शिवम दुबेने शेवटच्या षटकात निशॅमच्या गोलंदाजीवर तुफान फटकेबाजी खेचून संघाला मोठे लक्ष्य उभे करून दिले..पूर्वीचा अभिषेक शर्मा आज दिसला आणि त्याने सर्व दडपण झुगारून २१ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ५२ धावांची खेळी केली. त्याने संजूसह ९८ धावांची सलामी दिली आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासातील ही सर्वोत्तम सलामीची भागीदारी ठरली. संजू व इशान किशनने नंतर चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला. संजूने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत व अंतिम फेरीत अर्धशतक झळकावणाऱ्या जगातील तिसऱ्या फलंदाजाचा मान पटकावला. यापूर्वी शाहिद आफ्रिदी ( २००९) आणि विराट कोहली ( २०१४) यांनी अशी कामगिरी केली होती..IND vs NZ Final: संजू सॅमसनला सलग तिसऱ्या सामन्यात शतकाची हुलकावणी! निश्वार्थ खेळीने जिंकली मनं... ५ चौकार व ८ षटकारांचा पाऊस.इशान किशननेही २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना भारताला १५ षटकांत दोनशेपार पोहोचवले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या एका डावात तीन फलंदाजांनी ५०+ धावा करण्याची ही भारताकडून तिसरी वेळ आहे. २००७ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध आणि २०२२ मध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध असा पराक्रम झाला होता. मागील दोन सामन्यांत नाबाद ९७ व ८९ धावा करणारा संजू आजतरी शतक पूर्ण करेल असे वाटत होते. त्याच्याकडे पुरेशी षटकंही होती. पण, तो निस्वार्थी आहे... त्याने संघासाठी मोठे फटके खेचले. इशानसह त्याने दुसऱ्या विकेटसाठी १०५ धावांची भागीदारी केली..संजू १६व्या षटकात जिमी निशॅमच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. त्याने ४६ चेंडूंत ५ चौकार व ८ षटकारांसह ८९ धावा केल्या. त्याच षटकाच्या शेवटच्या दोन चेंडूंवर भारताने दोन विकेट्स गमावल्या. इशान २५ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ५४ धावांवर झेलबाद झाला. कर्णधार सूर्यकुमार यादव गोल्डन डकवर झेलबाद झाला. भारताने एका षटकात ३ विकेट्स गमवाल्यने न्यूझीलंडने चांगले पुनरागमन केले. भारताला १७ चेंडूंनंतर चौकार खेचता आला..IND vs NZ Final : भारतीय संघाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये ठरले 'HITMAN'; संजूची आफ्रिदी, कोहलीच्या विक्रमाशी बरोबरी.निशॅमच्या एका षटकाने भारतावर दडपण बनवले होते आणि हार्दिक पांड्याही १३ चेंडूंत १८ धावांवर झेलबाद झाला. शिवम दुबेने २०व्या षटकात जोरदार षटकार खेचून संघाला २५० च्या पार पोहोचवले. शिवमने त्या षटकात ४,६,६,४,०,४ अशा २४ धावा चोपल्या आणि संघाला ५ बाद २५५ धावांपर्यंत पोहोचवले. शिवमने ८ चेंडूंत नाबाद २६ धावा केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.