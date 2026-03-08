IND vs NZ Final : सूर गवसला... अभिषेक शर्माची वादळी फटकेबाजी, संजू सॅमसनसह मोडला २००९ सालचा पाकड्यांचा विक्रम

India vs New Zealand T20 World Cup Final Marathi Update News : संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा यांनी टीम इंडियाला दमदार सुरूवात करून दिली. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर प्रथम फलंदाजीला आलेल्या भारतासाठी अभिषेकचा आत्मविश्वास परतलेला दिसला. पहिली दोन षटकं सावध खेळल्यानंतर अभिषेकने आक्रमक तोरा दाखवला आणि किवी गोलंदाजांची लय बिघडवून टाकली. या वर्ल्ड कपमधील पहिली अर्धशतकी भागीदारी या दोघांनी केली आणि २००९ सालचा विक्रम मोडला. .न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि आता सू्र्यकुमार यादवच्या भारतीय संघाला जेतेपदाची ट्रॉफी कायम राखण्यासाठी मोठे लक्ष्य ठेवावे लागणार आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत एकाही संघाला जेतेपद कायम राखता आलेले नाही आणि हा इतिहास टीम इंडियाला बदलायचा आहे. अभिषेक शर्मा व वरुण चक्रवर्थीच्या फॉर्मवरून बरीच चर्चा रंगली होती, परंतु संघ व्यवस्थापनाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताच बदल केलेला नाही. तर न्यूझीलंडचा संघ कोल मॅकोंचीच्या जागी जेकब डफी या अतिरिक्त जलदगती गोलंदाजासह मैदानावर उतरला आहे. .भारत - अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी.न्यूझीलंड - फिन अॅलन, टीम सेइफर्ट, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिफ्स, मार्क चॅपमन, डॅरील मिचेल, मिचेल सँटनर, जेस्स निशॅम, जेकब डफी, मॅट हेन्री, ल्युकी फर्ग्युसन.२०१६ नंतर आतापर्यंत झालेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील १४ नॉक आऊट ( म्हणजे उपांत्य फेरी व फायनल) सामन्यांपैकी ११ सामने हे लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकल्या आहेत. पण, ३ सामने जे प्रथम फलंदाजी करून जिंकले आहेत, ते सर्व विजय भारतातच आले आहेत. मिचेल सँटनरचा हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील २९ वा सामना आहे आणि किवींकडून सर्वाधिक ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप सामने खेळणाऱ्या केन विलियम्सशी त्याने बरोबरी केली आङे. मार्टीन गुप्तील व रॉस टेलर यांनी प्रत्येकी २८ सामने खेळले आहेत..मॅट हेन्रीच्या दुसऱ्याच चेंडूवर LBW ची अपील झाली, परंतु बॅटला लागल्यानंतर चेंडू पॅडवर आदळल्याने संजू वाचला. संजूने पाचवा चेंडू मिड ऑनच्या डोक्यावरून षटकार हाणला. ऑफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्सला दुसऱ्या षटकात आणले गेले आणि त्याने पाच धावा दिल्या. तिसऱ्या षटकात जेकब डफीच्या गोलंदाजीवर अभिषेक शर्माने दोन चौकार खेचून आत्मविश्वास मिळवला. संजूनेही चौकार खेचून त्या षटकात १५ धावा जोडल्या. कर्णधार सँटनरने चौथे षटक चौथ्या गोलंदाजांकडून करून घेण्याचा निर्णय घेतला अन् ल्युकी फर्ग्युसनच्या पहिल्या दोन चेंडूंवर चौकार-षटकार आले. अभिषेकचा हाच फॉर्म पाहण्यासाठी सर्व भारतीय आतुर होते. .फर्ग्युसनच्या त्या षटकात २४ धावा दोघांनी जोडल्या आणि भारताने ४ षटकांत ५१ धावा फलकावर चढवल्या. या वर्ल्ड कपमधील भारताच्या सलामीवीरांनी केलेली ही पहिली अर्धशतकी भागीदारी ठरली. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमधील ही सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. यापूर्वी २००९ मध्ये पाकिस्तानच्या कमरान अकमल व साहजैब हसन यांनी श्रीलंकेविरुद्ध ४८ धावांची सलामी दिली होती. भारतीय जोडीने ५ षटकांत ७२ धावा चढवल्या आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.