IND vs NZ ODI Series: भारताविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी न्यूझीलंडचा संघ जाहीर! ‘या’ खेळाडूंचं पुनरागमन, पाहा संपूर्ण स्क्वॉड

IND VS NZ ODI SERIES, NEW ZEALAND SQUAD ANNOUNCED: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात २२ ऑक्टोबरपासून मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या दौऱ्यात आधी पाच टी-२० सामने खेळवले जातील. त्यानंतर दोन्ही संघांमध्ये पाच सामन्यांची वनडे मालिका होणार आहे. या मालिकेसाठी न्यूझीलंडने आपला संघ जाहीर केला आहे. या संघात लॉकी फर्ग्युसन आणि टिम सायफर्ट यांचं पुनरागमन झालं आहे. तर रचिन रवींद्रला पहिल्या तीन वनडे सामन्यांसाठी संधी देण्यात आली आहे..भारताविरुद्धच्या वनडे मालिकेत न्यूझीलंड संघाचं नेतृत्व मिचेल सँटनर करणार आहे. न्यूझीलंडने पहिल्या तीन आणि शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी स्वतंत्र संघ निवडले आहेत. रचिन रवींद्रला पहिल्या तीन सामन्यांसाठी संघात स्थान मिळालं आहे. जॅक फॉल्क्स, विल्यम ओ'रूर्क आणि बेन सीअर्स हे तिघेही सध्या दुखापतीतून सावरत आहेत. त्यामुळे त्यांचा वनडे मालिकेसाठीच्या संघात समावेश करण्यात आलेला नाही..लॉकी फर्ग्युसन आणि टिम सायफर्ट यांना शेवटच्या दोन वनडे सामन्यांसाठी संघात स्थान मिळालं आहे. फिन अॅलनचाही या दोन सामन्यांसाठी संघात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे मालिकेच्या अखेरच्या दोन सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडच्या संघात काही बदल पाहायला मिळतील..पहिल्या तीन वनडे सामन्यांसाठी न्यूझीलंडचा संघमिचेल सँटनर (कर्णधार), मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, मॅट हेन्री, काइल जेमिसन, टॉम लॅथम (यष्टिरक्षक), डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नॅथन स्मिथ, विल यंग आणि ब्लेअर टिकनर.शेवटच्या दोन वनडे सामन्यांसाठी न्यूझीलंडचा संघमिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन अॅलन, मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेकब डफी, मॅट फिशर, लॉकी फर्ग्युसन, मिच हे (यष्टिरक्षक), निक केली, टिम सायफर्ट (यष्टिरक्षक), ब्लेअर टिकनर आणि विल यंग..भारत न्यूझीलंड वनडे मालिकेचं वेळापत्रकभारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्याला २२ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होईल. सुरुवातीला पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जाणार असून, ती १ नोव्हेंबरला संपेल. त्यानंतर ४ नोव्हेंबरपासून वनडे मालिकेला सुरुवात होणार आहे.४ नोव्हेंबर: पहिला वनडे सामना७ नोव्हेंबर: दुसरा वनडे सामना१० नोव्हेंबर: तिसरा वनडे सामना१३ नोव्हेंबर: चौथा वनडे सामना१५ नोव्हेंबर: पाचवा वनडे सामनाया मालिकेत भारतीय संघ कशी कामगिरी करतो, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष असेल. दुसरीकडे, मिचेल सँटनरच्या नेतृत्वाखाली न्यूझीलंडचा संघही घरच्या मैदानावर विजय मिळवण्यासाठी उतरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.