IND vs NZ 4th ODI: विराट कोहली शून्यावर क्लिनबोल्ड अन् झाली सचिन तेंडुलकरच्या 'नकोशा विक्रम'शी केली बरोबरी

New Zealand vs India 4th ODI: विराट कोहलीने आत्तापर्यंत अनेक महत्त्वाचे आणि मोठे विक्रम केले आहेत. त्याने अनेकदा मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचे विक्रमही मोडले आहेत. मात्र एका नकोशा विक्रमाच्या यादीतही शुक्रवारी विराट कोहलीने सचिन तेंडुलकरची बरोबरी केली आहे. (Virat Kohli Joins Sachin Tendulkar at Top of Unwanted ODI Record)शुक्रवारी माऊंट मौंगानुई येथे भारत आणि न्यूझीलंड संघात चौथा वनडे सामना पार पडला. या सामन्यात भारताचा निराशाजनक पराभव झाला. न्यूझीलंडने २४४ धावांनी भारताला पराभूत करत मालिकेत पुनरागमन केले. .IND vs NZ, 4th ODI: विराट, रोहित, श्रेयस यांना पहिल्याच ओव्हरमध्ये कसं आऊट केलं? मॅट हेन्री म्हणाला, 'हे खूप मजेदार होतं...'.या सामन्यात विल यंगच्या १२५ धावांच्या शतकी खेळीच्या आणि टीम सिफर्टच्या ५८ धावांच्या जोरावर न्यूझीलंडने ५० षटकात १० बाद ३३३ धावा केल्या होत्या. भारताकडून अक्षर पटेल, आकिब नबी आणि गुरनूर ब्रार यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर न्यूझीलंडने भारताला २६. ४ षटकातच ८९ धावांवर रोखले. मॅट हेन्रीने ६ विकेट्स घेतल्या. त्याने पहिल्याच षटकात एकही धाव न देता रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर यांना बाद करण्याचा पराक्रम केला. .हेन्रीने आधी रोहितला पहिल्याच चेंडूवर फिन ऍलेनच्या हातून झेलबाद केले. त्यानंतर ५ व्या चेंडूवर त्याने विराट कोहलीला चकवलं आणि थेट त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे विराट ४ चेंडूत शून्यावरच बाद झाला. पुढच्याच चेंडूवर श्रेयस अय्यरही पायचीत झाला. त्यानंतर ऋतुराज गायकवाडही ५ धावांवर बाद झाला. ईशान किशन (२७), अक्षर पटेल (२१) आणि नमन धीर (२१) यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, पण तेही फार मोठी खेळी करू शकले नाहीत..विराटचा नकोसा विक्रमविराट कोहली वनडे क्रिकेटमध्ये शून्यावर बाद होण्याची ही २० वी वेळ आहे. त्यामुळे आता तो वनडेत सर्वाधिकवेळा शून्यावर बाद होणारा भारतीय फलंदाज ठरला आहे. याबाबतीत त्याने सचिन तेंडुलकरची बरोबरी केली आहे. सचिन देखील वनडेमध्ये २० वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. या यादीत रोहित शर्माही शुक्रवारी तिसऱ्या क्रमांकावर आला. तो १८ वेळा वनडेत शुन्यावर बाद झाला आहे.वनडेत सर्वाधिकवेळा शून्यावर बाद होणारे भारतीय२० वेळा - विराट कोहली (३२१ सामने)२० वेळा - सचिन तेंडुलकर (४६३ सामने)१९ वेळा - जवागल श्रीनाथ (१२१ सामने)१८ वेळा - अनिल कुंबळे (२६९ सामने)१८ वेळा - युवराज सिंग (३०१ सामने)१८ वेळा - रोहित शर्मा (२९५ सामने).IND vs NZ: शेवटच्या वनडेत खेळणार नाही मॅट हेन्री, विराट कोहलीने जर्सी भेटही दिली; पण कारण काय? .इतकेच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिकवेळा शून्यावर बाद होणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीतही विराट दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. तो ४२ वेळा शुन्यावर बाद झाला आहे. त्याच्या पुढे केवळ झहीर खान असून तो ४४ वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. झहीर आणि विराटच्या खालोखाल ईशान शर्मा असून तो ४० वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. जसप्रीत बुमराह आणि हरभजन सिंग हे देखील प्रत्येकी ३७ वेळा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये शून्यावर बाद झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.