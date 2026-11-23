New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वेलिंग्टनला रोमांचक कसोटी सामना सुरू आहे. कसोटी मालिकेतील हा पहिला सामना असून सोमवारी अखेरच्या दिवसाचा खेळ होत आहे. शेवटच्या दिवसाचे शेवटचे सत्र बाकी असून भारताला न्यूझीलंडने आघाडी भरून ५ विकेट्स घ्यायच्या आहेत, तर न्यूझीलंड विकेट्स टिकवून फलंदाजी करत सामना वाचवण्यासाठी लढत आहेत. पाचव्या दिवसाच्या टी-ब्रेकपर्यंत भारताकडे १४६ धावांची आघाडी आहे. दरम्यान, पाचव्या दिवशी भारताचा कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) वेगळ्याच मूडमध्ये दिसला आहे. .IND vs NZ, Test: रिषभ पंतचा षटकार ठोकत शतकाचा चौकार! रोहित-गेलला टाकलं मागे अन् आता सचिन तेंडुलकरचा विक्रम धोक्यात.पाचवा दिवस सुरू झाला, तेव्हा भारताला विजयाची मोठी संधी होती, त्यासाठी भारतीय गोलंदाज प्रयत्नही करत होते आणि खेळाडू जोशातही होते. पाचव्या दिवशी न्यूझीलंडने दुसऱ्या डावात ४६ व्या षटकापासून व २ बाद ११९ धावांपासून खेळायला सुरुवात केली, तेव्हा डेवॉन कॉनवे ५९ धावांवर आणि रचिन रवींद्र २७ धावांवर खेळत होते. त्यांनी पाचव्या दिवशी धीम्यागतीने खेळत सुरुवात केली. पण अखेर कॉनवेचा झेल ५६ व्या षटकात रिषभ पंतने वॉशिंग्टन सुंदरच्या गोलंदाजीवर घेतला. कॉनवे १६५ चेंडूत ६५ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी जल्लोषही केला.यानंतर रचिन रवींद्रला ६० व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाने बाद केले, त्याला चांगला झेल केएल राहुलने हवेत सूर मारत घेतला. यानंतरही भारतीय खेळाडूंनी मोठा जल्लोष केला. या दोन्ही विकेटवेळी कर्णधार शुभमन गिल मोठ्या जोशात दिसला. रचिन बाद झाल्यानंतर तर तो आनंदाने नाचतानाही दिसला..इतकेच नाही, तर दुसऱ्या सत्रात टॉम ब्लंडेल आणि डॅरिल मिचेल डाव सावरत असताना ७७ व्या षटकात गिलने घेतलेला DRS यशस्वी झाल्यानंतरही तो भलताच खूश दिसला. अंशुल कंबोजने टाकलेल्या चेंडूवर ब्लंडेल बचावात्मक फटका खेळत होता. पण त्याच्या बॅट खूप हलका स्पर्श करत चेंडू यष्टीरक्षक रिषभ पंतकडे गेला. त्यावेळी कंबोजने अपील केले, पण पंतला विकेटची खात्री नव्हती. पण गिलने कंबोजवर विश्वास ठेवला आणि DRS घेतला. अल्ट्राएजमध्ये चेंडू बॅटला स्पर्श करून गेल्याचे दिसल्याने ब्लंडेल १५ धावांवर बाद झाला..त्याआधी मात्र, ७४ व्या षटकात भारताने धावबादची संधी गमावल्यानंतर गिल चिडल्याचेही दिसले. वॉशिंग्टन सुंदरने टाकलेल्या चेंडूवर डॅरिल मिचेल शॉट खेळल्यानंतर धाव घेण्यासाठी धाववला होता. तो खेळपट्टीच्या अर्ध्यापर्यंत आला होता, पण ब्लंडेल धावला नव्हता. त्यांच्यात गोंधळ झालेला असताना आकाश दीपला चेंडू पकडून धावबाद करण्याची संधी होती. पण त्याला चेंडू पकडताना आणि नंतर तो स्ट्राईकर एन्डपर्यंत थ्रो करण्यात बराच वेळ लागला. त्यामुळे मिचेल पुन्हा क्रिजमध्ये पोहोचला. त्यामुळे धावबादची संधी हुकल्याने गिल चिडला होता..IND vs NZ, 1st Test: रचिन रवींद्रचा भारी कॅच केएल राहुलने घेतला, तर कॉनवेचा अडथळाही दूर झाला! भारत विजयाच्या उंबरठ्यावर, पण....दरम्यान, सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर टी-ब्रेक झाला, तेव्हा न्यूझीलंडने ९६ षटकात ५ बाद २०६ धावा केल्या होत्या. ग्लेन फिलिप्स १९ धावांवर आणि डॅरिल मिचेल २४ धावांवर नाबाद होता. आता अखेरच्या सत्रात भारताला ५ विकेट्स घेण्याचे, तर न्यूझीलंडला ३९ षटके खेळून काढण्याचे आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.