Asia Cup 2025: जसप्रीत बुमराह पुढची मॅच नाही खेळणार; महत्त्वाचे अपडेट्स, IND vs OMN सामन्यात Playing XI कशी असणार?

India’s Playing XI Prediction vs Oman: आशिया चषक २०२५ मध्ये टीम इंडियाच्या चाहत्यांची चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह ओमानविरुद्धचा गटातील अखेरचा सामना खेळणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
Jasprit Bumrah likely to be rested in India’s final group match vs Oman

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • भारताने आशिया चषक २०२५ मध्ये सलग दोन विजय मिळवून Super Fours मध्ये प्रवेश निश्चित केला आहे.

  • अ गटातील शेवटच्या सामन्यात भारताचा मुकाबला दुबळ्या ओमानशी होणार आहे.

  • या सामन्यात जसप्रीत बुमराह खेळणार नसल्याचे वृत्त आहे.

India playing XI prediction without Jasprit Bumrah vs Oman : भारतीय संघाने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत सलग दोन विजयांची नोंद करून Super Fours मध्ये आपली जागा पक्की केली आहे. भारताने पहिल्या सामन्यात संयुक्त अरब अमिराती आणि दुसऱ्या सामन्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा धु्व्वा उडवला. आता अ गटातील शेवटच्या साखळी सामन्यात भारताला दुबळ्या ओमानचा सामना करायचा आहे. शुक्रवारी अबुधाबी येथे हा सामना होणार आहे आणि यात प्रमुख वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह खेळणार नसल्याचे वृ्त्त समोर आले आहे.

