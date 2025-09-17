Asia Cup 2025: जसप्रीत बुमराह पुढची मॅच नाही खेळणार; महत्त्वाचे अपडेट्स, IND vs OMN सामन्यात Playing XI कशी असणार?

भारताने आशिया चषक २०२५ मध्ये सलग दोन विजय मिळवून Super Fours मध्ये प्रवेश निश्चित केला आहे.अ गटातील शेवटच्या सामन्यात भारताचा मुकाबला दुबळ्या ओमानशी होणार आहे.या सामन्यात जसप्रीत बुमराह खेळणार नसल्याचे वृत्त आहे. .India playing XI prediction without Jasprit Bumrah vs Oman : भारतीय संघाने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत सलग दोन विजयांची नोंद करून Super Fours मध्ये आपली जागा पक्की केली आहे. भारताने पहिल्या सामन्यात संयुक्त अरब अमिराती आणि दुसऱ्या सामन्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा धु्व्वा उडवला. आता अ गटातील शेवटच्या साखळी सामन्यात भारताला दुबळ्या ओमानचा सामना करायचा आहे. शुक्रवारी अबुधाबी येथे हा सामना होणार आहे आणि यात प्रमुख वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह खेळणार नसल्याचे वृ्त्त समोर आले आहे..भारताच्या दोन विजयांत कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, शिवम दुबे व जसप्रीत या गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी करून दाखवली. पण, शुक्रवारच्या लढतीत जसप्रीतला विश्रांती देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. जसप्रीत बुमराहला यापूर्वीही वर्कलोड मॅनेजमेंटवरून इंग्लंड दौऱ्यावर दोन कसोटींमध्ये विश्रांती दिली गेली होती. समोर ओमान हा दुबळा संघ असल्याने जसप्रीतला या सामन्यात विश्रांती दिली जाऊ शकते. .West Indies Tour India 2025 : वेस्ट इंडिज संघ ७ वर्षांनी भारतात येणार; दिग्गज खेळाडूच्या मुलाला संधी, १५ सदस्यीय संघाची घोषणा.यूएईविरुद्ध जसप्रीतला खेळवण्यावरून अनेकांनी टीकाही केली होती. दुबळ्या संघाविरुद्ध जसप्रीतला का खेळवता, असा सवालही केला गेला होता. आता ओमानविरुद्ध जसप्रीतला विश्रांती दिली जाणार आहे, कारण पुढे सुपर ४ मध्ये टीम इंडियाला तुलनेने तगड्या संघांचा सामना करावा लागणार आहे. जसप्रीतला विश्रांती दिल्यानंतर प्लेइंग इलेव्हनमध्येही बदल पाहायला मिळणार आहे. .जसप्रीतने दोन सामन्यांत ७ च्या इकॉनॉमीने ४७ धावा देताना ३ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याच्या अनुपस्थितीत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अर्शदीप सिंग किंवा हर्षित राणा यांच्यापैकी एकाला संधी मिळू शकते. अर्शदीप हा ट्वेंटी-२० मधील भारताचा यशस्वी गोलंदाज आहे, तर हर्षितनेही या फॉरमॅटमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे. .Asia Cup 2025 : आशिया कपमधून माघार घेतल्यास पाकिस्तान बोर्ड लागणार भिकेला? तब्बल 'इतक्या' दशलक्ष डॉलरचं होईल नुकसान.भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्थी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग किंवा हर्षित राणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.