Asia Cup 2025: वन हँड कॅच घेण्यापूर्वी हार्दिक पांड्या मस्त गप्पांमध्ये रंगला होता... तिथून सूर्या ओरडला अन्... Video Viral

भारताने ओमानवर २१ धावांनी विजय मिळवत आशिया चषक २०२५ मध्ये हॅटट्रिक विजय नोंदवला.हार्दिक पांड्याने १८व्या षटकात सीमारेषेजवळ अविश्वसनीय वन-हँड कॅच घेतला.कॅच घेण्यापूर्वी हार्दिक सपोर्ट स्टाफसोबत गप्पा मारताना कॅमेऱ्यात कैद झाला..Hardik Pandya chatting moment caught on camera IND vs OMN : हार्दिक पांड्याने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील सर्वोत्तम झेल घेतला... ओमानविरुद्धच्या लढतीत हार्दिकने १८व्या षटकात घेतलेला वन हँडे झेल, हा सामन्याला कलाटणी देणारा ठरला. भारताच्या १८८ धावांचा पाठलाग करताना ओमानने उल्लेखनीय खेळ केला आणि १६७ धावांपर्यंत मजल मारून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. आमीर कलीम व हम्माद मिर्झा यांनी अर्धशतक झळकावून भारतीय संघाच्या गोटात चिंता निर्माण केली होती. पण, हार्दिकच्या कॅचने मॅच फिरवली... हार्दिकच्या त्या अविश्वसनीय झेलचा एक Video Viral झाला आहे आणि त्यात तो कॅच घेण्यापूर्वी गप्पांमध्ये रमलेला दिसतोय....हर्षित राणाच्या त्या षटकात कलीमने फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू टोलावला आणि हार्दिकने पळत जाऊन तो एका हाताने झेल टिपला. हार्दिकचा तोल सीमारेषेवर जाणारच होता, परंतु त्याने स्वतःला सावरले. तिथून ओमानचा पराभव पक्का झाला. १४९ धावांवर ओमानला दुसरा धक्का बसला आणि त्यानंतर ते फक्त १६७ धावांपर्यंत पोहचू शकले. भारताने २१ धावांनी हा सामना जिंकला..हार्दिकच्या कॅचचा दुसरा अँगल समोर आला आहे. त्यात तो सीमारेषेवर सपोर्ट स्टाफच्या सदस्यासोबत गप्पा मारत होता. कलीमने जेव्हा त्याच्या दिशेने चेंडू टोलावला तेव्हा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने कॅचसाठी आवाज दिला. हार्दिकने त्यानंतर वेगाने पळून स्पर्धेतील सर्वोत्तम झेल टिपला..दरम्यान प्रथम फलंदाजीला आलेल्या भारताकडून २०० ते २५० धावा अपेक्षित होत्या, परंतु त्यांना ८ बाद १८८ धावाच करता आल्या. फलंदाजांना पुरेसा सराव मिळावा, यासाठी सूर्याने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पण, ८ विकेट पडूनही तो स्वतः फलंदाजीला नाही आला. संजू सॅमसनने संयमी खेळ करताना ४५ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ५६ धावांची खेळी केली. त्याला अभिषेक शर्मा ( ३८), अक्षर पटेल ( २६) व तिलक वर्मा ( २९) यांनी चांगली साथ दिली..ओमानकडून सलामीवीर जतिंदर सिंगने ३२ धावा केल्या. त्यानंतर आमीर कलीम व हम्माद मिर्झा यांनी ९५ धावांची भागीदारी करून भारतीय गोलंदाजांना हैराण केले. कलीने दोन विकेट्सही घेतल्या होत्या आणि फलंदाजीत त्याने ६४ धावांची खेळी केली. मिर्झाने ३३ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ५१ धावा चोपल्या. ओमानला ४ बाद १६७ धावाच करता आल्या.