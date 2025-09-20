IND vs OMN Live: हार्दिक पांड्याची मॅच विनिंग कॅच! अर्शदीप सिंगने रचला इतिहास, ओमानच्या कलीमने मोडला ख्रिस गेलचा रेकॉर्ड

भारताने अपराजित मालिका कायम ठेवत ओमानवर विजय मिळवला.ओमानने आमीर कलीमच्या अर्धशतकाच्या जोरावर १६७ धावांपर्यंत मजल मारली.हार्दिक पांड्याने सीमारेषेवर टिपलेला अविश्वसनीय झेल सामन्याचा टर्निंग पॉईंट ठरला..India vs Oman Marathi Live Update Cricket : भारतीय संघाने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील अपराजित मालिका कायम राखताना शुक्रवारी ओमानवर विजय मिळवला. भारताच्या १८८ धावांच्या प्रत्युत्तरात ओमानने कडवी टक्कर देताना ४ बाद १६७ धावांपर्यंत मजल मारली. हार्दिक पांड्याने ( Hardik Pandya) १८व्या षटकात आमीर कलीमचा अविश्वसनीय झेल पकडला नसता, तर कदाचित मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला असता. अर्शदीप सिंग ( Arshdeep Singh) यानेही २०व्या षटकात विकेट्स घेऊन मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. ओमानच्या कलीमने युनिव्हर्स बॉस ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला..संजू सॅमसनचे संयमी अर्धशतक ( ५६) आणि अभिषेक शर्मा ( ३८), अक्षर पटेल ( २६) व तिलक वर्मा ( २९) यांच्या आक्रमक फटकेबाजीने भारताला ८ बाद १८८ धावांपर्यंत पोहोचवले. ओमानसारख्या दुबळ्या संघाविरुद्ध चाहत्यांना भारताकडून दोनशेपार धावांच्या अपेक्षा होत्या. पण, जागतिक क्रमवारीत २०व्या स्थानावर असलेल्या ओमानच्या गोलंदाजांनी चांगला मारा केला. शाह फैसल, जितेन रामानंदी व आमीर कलीम यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. .IND vs OMN Live: ८ विकेट पडूनही सूर्यकुमार यादव फलंदाजीला का आला नाही? समोर आलं कारण... .भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सर्व खेळाडूंना फलंदाजीची संधी दिली आणि स्वतः मात्र फलंदाजीला उतरला नाही. दोन विकेट्स घेणाऱ्या कलीमने फलंदाजीतही कमाल दाखवली. त्याने कर्णधार जतिंदर सिंग ( ३२) याच्यासह ५६ धावांची सलामी दिली. त्यानंतर हम्मद मिर्झासह ९५ धावांची भागीदारी करताना टीम इंडियाचे टेंशन वाढवले होते. पण, हर्षित राणाने टाकलेल्या १८व्या षटकात ही जोडी तुटली.. .कलीमने उत्तुंग फटका मारलेला, परंतु हार्दिक पांड्याने तितक्याच चपळतेनं चेंडू टिपला... पळत घेतलेल्या या कॅचमुळे हार्दिकचा तोल सीमारेषेवर जाणारच होता, परंतु त्याने स्वतःला सावरले आणि भारताला महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली. कलीम ४६ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ६४ धावांवर माघारी परतला. हार्दिकने घेतलेल्या या अविश्वसनीय झेलने मॅच फिरली..ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये पूर्ण सदस्य असलेल्या संघाविरुद्ध अर्धशतक झळकावणारा कलीम हा सर्वात वयस्कर फलंदाज ठरला. तो ४३ वर्ष व ३०३ दिवसांचा आहे आणि त्याने ख्रिस गेलचा २०२१ साली ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा विक्रम मोडला. तेव्हा तो ४१ वर्ष व २९४ दिवसांचा होता. भारतीय संघाला या सामन्यात संथ षटकगतीबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आणि आता त्यांना शेवटच्या षटकात एक अतिरिक्त क्षेत्ररक्षक ३० यार्डांच्या वर्तुळात ठेवावा लागला. .२०व्या षटकात अर्शदीपने विनायक शुक्लाची विकेट घेतली आणि ही त्याची आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० मधील शंभरावी विकेट ठरली. भारताकडून ट्वेंटी-२०त १०० विकेट्स घेणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला. त्याच्यानंतर ९६ विकेट्स घेणारा युझवेंद्र चहल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. .IND vs OMN Live: भारताची विजयी हॅटट्रिक! Super 4 मध्ये रविवारी IND vs PAK सामन्याची मेजवानी; जाणून घ्या पुढील सामन्यांचे वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.