IND vs OMN Live: हार्दिक पांड्याची मॅच विनिंग कॅच! अर्शदीप सिंगने रचला इतिहास, ओमानच्या कलीमने मोडला ख्रिस गेलचा रेकॉर्ड

India vs Oman Live Marathi Update: आशिया कप २०२५ मधील भारत विरुद्ध ओमान सामन्यात हार्दिक पांड्याने घेतलेला अविश्वसनीय झेल चर्चेचा विषय ठरला. सामन्याच्या निर्णायक क्षणी पांड्याने उंच झेल पकडत भारताला विजय मिळवून दिला.
  • भारताने अपराजित मालिका कायम ठेवत ओमानवर विजय मिळवला.

  • ओमानने आमीर कलीमच्या अर्धशतकाच्या जोरावर १६७ धावांपर्यंत मजल मारली.

  • हार्दिक पांड्याने सीमारेषेवर टिपलेला अविश्वसनीय झेल सामन्याचा टर्निंग पॉईंट ठरला.

India vs Oman Marathi Live Update Cricket : भारतीय संघाने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील अपराजित मालिका कायम राखताना शुक्रवारी ओमानवर विजय मिळवला. भारताच्या १८८ धावांच्या प्रत्युत्तरात ओमानने कडवी टक्कर देताना ४ बाद १६७ धावांपर्यंत मजल मारली. हार्दिक पांड्याने ( Hardik Pandya) १८व्या षटकात आमीर कलीमचा अविश्वसनीय झेल पकडला नसता, तर कदाचित मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला असता. अर्शदीप सिंग ( Arshdeep Singh) यानेही २०व्या षटकात विकेट्स घेऊन मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. ओमानच्या कलीमने युनिव्हर्स बॉस ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला.

