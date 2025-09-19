IND vs OMN : दोन बदलांसह भारत मैदानावर उतरला; सूर्यकुमार यादव खेळाडूंची नावं विसरला! म्हणाला, माझा रोहित झालाय...

India vs Oman Marathi Live Update Cricket : आशिया चषक स्पर्धेच्या अखेरच्या साखळी सामन्यात भारतीय संघ आज दुबळ्या ओमानचा सामना करणार आहे. उभय संघांमधील हा पहिलाच आंतरराष्ट्रीय सामना आहे. जगातील सर्वोत्तम संघाविरुद्ध खेळण्याची संधी मिळणे, ही ओमानसाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. पण, या सामन्यात भारताच्या नावावर मोठा विक्रम नोंदवला गेलाय... आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये २५० सामना खेळणारा भारत हा जगातील दुसरा संघ ठरला आहे. पाकिस्तानने सर्वाधिक २७५ T20I सामने खेळले आहेत..भारताने पहिल्या दोन सामन्यांत संयुक्त अरब अमिराती व पाकिस्तानचा पराभव करून सुपर ४ मधील आपले स्थान पक्के केले. ओमानविरुद्धची लढत ही त्यांच्यासाठी केवळ औपचारिकता आहे. त्यामुळे भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणार हे निश्चित होते. अभिषेक शर्मा हा भारताचा सध्याचा घडीतील सर्वाधिक ( १९५.४०) स्ट्राईक रेट असलेला फलंदाज आहे. जसप्रीत बुमराहला आज विश्रांती देण्याची मागणी महान फलंदाज सुनील गावस्कर यांनी केली होती. ती मान्य झालेली पाहायला मिळतेय. .Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा पुन्हा मुर्खपणा! ICC च्या ई मेलला अर्धवट उत्तर अन् विचारला उलट प्रश्न....भारतीय संघाला Super Four मध्ये रविवारी पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा सामना करायचा आहे. त्यानंतर बांगलादेश व श्रीलंका यांच्याविरुद्ध विजय मिळवून फायनलमध्ये प्रवेश मिळवण्याचा टीम इंडियाचा निर्धार आहे. त्यामुळेच आजच्या सामन्यात प्रमुख खेळाडूंना विश्रांती देण्यात येईल, असा अंदाज होताच.. .भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि स्टेडियमवर चाहत्यांनी जल्लोष केला. यापूर्वीच्या दोन्ही सामन्यात प्रथम फलंदाजीची संधी मिळाली नव्हती, त्यामुळे आज हा निर्णय घेतला. भारतीय संघात दोन बदल असल्याचे सूर्याने सांगितले. हर्षित राणाचं नाव घेतल्यानंतर दुसऱ्या खेळाडूचं नाव सांगताना सूर्या विसरला आणि बराच वेळ आठवूनही त्याला दुसरा खेळाडू कोण हे आठवत नव्हतं. तेव्हा तो मस्करीत म्हणाला, माझा रोहित झालाय... .भारतीय संघ - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.