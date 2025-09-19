Cricket

IND vs OMN : ओह shit..! शुभमन गिलचा ऑफ स्टम्प ओमानच्या गोलंदाजांने उखडून टाकला; संजू सॅमसनही गांगरला, Video

India vs Oman Live Marathi Update: आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत भारत आणि ओमान यांच्यातील सामन्यात टीम इंडियाची धक्कादायक सुरुवात झाली. सलामीवीर शुभमन गिल केवळ ५ धावा करून माघारी परतला.
Shubman Gill bowled by Oman’s Shah Faisal for 5 runs in IND vs OMN Asia Cup 2025 match.

Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • भारताने आशिया चषकातील शेवटच्या साखळी सामन्यात ओमानविरुद्ध दोन बदलांसह खेळण्याचा निर्णय घेतला.

  • जसप्रीत बुमराह व वरुण चक्रवर्तीला विश्रांती देण्यात आली, त्यांच्या जागी हर्षित राणा व अर्शदीप सिंग आले.

  • नाणेफेक जिंकून सूर्यकुमार यादवने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला पण दुसऱ्या बदलाचं नाव तो विसरला.

India vs Oman Marathi Live Update Cricket : भारतीय संघ आशिया चषक स्पर्धेतील शेवटच्या साखळी सामन्यात ओमानविरुद्ध दोन बदलांसह मैदानावर उतरला आहे. जसप्रीत बुमराह व वरुण चक्रवर्थी यांना विश्रांती दिली गेली. नाणेफेक जिंकून सूर्यकुमार यादवने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला, परंतु संघात दोन बदल कोणते केलेत हेच तो विसरला. त्याने हर्षित राणाचं नाव घेतलं, परंतु दुसरा खेळाडू कोण, हेच तो विसरला. तो दुसरा खेळाडू अर्शदीप सिंग असल्याचे संघाची यादी समोर आल्यावर समजले.

sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Cricket Video
Oman
cricket news today
T20 Matches
Asia Cup
Shubman Gill
Sanju Samson
Asia Cup 2025

