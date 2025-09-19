IND vs OMN Live: ८ विकेट पडूनही सूर्यकुमार यादव फलंदाजीला का आला नाही? समोर आलं कारण...

भारताने आशिया चषक २०२५ मधील शेवटच्या साखळी सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना ८ बाद १८८ धावा केल्या.कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सर्व फलंदाजांना संधी मिळावी म्हणून टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली.तरीही सूर्या स्वतः फलंदाजीला उतरला नाही आणि ११व्या क्रमांकापर्यंतही आला नाही..India vs Oman Marathi Live Update Cricket : भारताने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील शेवटच्या साखळी सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना ८ बाद १८८ धावा उभ्या केल्या. भारतीय फलंदाजांना खेळण्याची चांगली संधी मिळावी, यासाठी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पण, भारताला अपेक्षित धावसंख्या उभारता आली नाही. विकेट मागून विकेट पडत असताना सूर्यकुमार फलंदाजीला न आल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटत आहे. ११ व्या क्रमांकावरही तो फलंदाजीला आला नाही. त्याने असं का केलं? .Super Four च्या लढतीपूर्वी सराव म्हणून भारतीय संघ ओमानविरुद्धच्या सामन्याकडे पाहत होता. त्यामुळे भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सूर्यकुमार यादवच्या या निर्णयाने चाहतेही आनंदीत झाले होते, परंतु सूर्या ११व्या क्रमांकापर्यंत फलंदाजीला आलाच नाही. संजू सॅमसन याने संयमी खेळ करताना ४५ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ५६ धावा केल्या. अभिषेक शर्माने १५ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ३८ धावा करताना संजूसह दुसऱ्या विकेटसाठी ३४ चेंडूंत ६६ धावा जोडल्या. .IND vs OMN : दोन बदलांसह भारत मैदानावर उतरला; सूर्यकुमार यादव खेळाडूंची नावं विसरला! म्हणाला, माझा रोहित झालाय... .ओमानच्या गोलंदाजांनी चांगला मारा केला होता. अक्षर पटेल ( २६) व तिलक वर्मा ( २९) यांच्या खेळीने भारताला ८ बाद १८८ धावांपर्यंत पोहोचवले. आशिया चषक २०२५ मधील ही संयुक्तपणे सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. अफगाणिस्तानने हाँगकाँगविरुद्ध १८८ धावा केल्या होत्या. ओमानच्या शाह फैसल, जितेन रामानंदी व आमीर कलीम यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. हार्दिक पांड्या व अर्शदीप सिंग नॉन स्ट्रायकर एंडला दुर्दैवी रन आऊट झाले. .सूर्यकुमार यादव जखमी?सूर्यकुमार यादव फलंदाजीला न आल्याने वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. तो दुखापतग्रस्त झालाय का, अशी सर्वांना चिंता वाटतेय. पण, त्याला कोणतीही दुखापत झालेली नाही आणि त्याने सामन्याच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केले होते की, आमच्या फलंदाजांना पुरेसा वेळ मैदानावर फलंदाजीसाठी घालवता यावा यासाठी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच त्याने संघातील सर्व खेळाडूंना त्याच्या पुढे फलंदाजीला पाठवले. .IND vs OMN : घाई कशाला...! अभिषेक शर्मा चुकला, पाठोपाठ हार्दिक पांड्याही दुर्दैवीरित्या बाद झाला; दोघांचा ३ चेंडूंत 'गेम'.जतिंदर सिंग व आमीर कलीम यांनी ओमानला चांगली सुरूवात करून दिली आहे. या दोघांनी ६ षटकांत बिनबाद ४४ धावा केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.