IND vs PAK Final: सूर्यकुमार यादवच्या बॅटवर सचिन तेंडुलकरचा 'खास' संदेश; पाकड्यांचं आता काही खरं नाही; काय लिहिलंय असं?

भारताने सलग सहा विजयांसह आशिया चषक २०२५च्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला असून प्रतिस्पर्धी पुन्हा पाकिस्तानच असणार आहे.कर्णधार सूर्यकुमार यादवने स्पर्धेत आतापर्यंत केवळ ७१ धावा केल्या असून त्याच्या फॉर्मबद्दल चिंता व्यक्त होतेय. फायनलपूर्वी सूर्याच्या या बॅटमुळे त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची चाहत्यांना आशा आहे..Suryakumar to Play with Bat Signed and Blessed by Sachin Tendulkar : भारतीय संघ सलग सहा विजयांची अपराजित मालिका कायम राखताना आशिया चषक २०२५ स्पर्धेच्या फायनलमध्ये खेळणार आहे. भारतासमोर जेतेपदाच्या लढतीत पाकिस्तानचा संघ उभा आहे. यांना आता कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणावं का, असा प्रश्न आहे. कारण, या पर्वात दोन्ही वेळेस भारताने शेजाऱ्यांना चीतपट दिली आहे. पण, कर्णधार सूर्यकुमार यादवला काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळे आजच्या सामन्यात सूर्यकुमारच्या फलंदाजीवर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत..भारतीय संघ सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली आशिया चषक स्पर्धेत खेळण्यासाठी उतरला, तेव्हापासूनच तो जेतेपदाचा प्रबळ दावेदार होता. अफगाणिस्तान संघ भारताला कडवी टक्कर देईल असे वाटले होते, परंतु त्यांचे आव्हान ब गटातच संपुष्टात आले. सुपर ४ मध्ये श्रीलंकेने सुपर ओव्हरपर्यंत सामना खेचून टीम इंडियाला फायनलपूर्वी जागे केले. हा एक सामना सोडल्यास भारताने संपूर्ण स्पर्धेत सहज विजय मिळवले आहेत..Asia Cup Final: अंतिम सामन्यात गोंधळ नको! आता अश्लील हावभाव केलेत तर थेट...; भारत-पाक रणसंग्रामापूर्वी दुबईत कडक नियम लागू.भारताच्या अभिषेक शर्माने आतापर्यंत या स्पर्धेत ६ डावांत ३०९ धावा करून अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यानंतर भारतीयांमध्ये तिलक वर्मा ( १४४), शुभमन गिल ( ११५), संजू सॅमसन ( १०८) यांनी सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. पण, यात सूर्यकुमार यादव ७१ धावांसह पाचव्या स्थानी आहे. सूर्याचा हरवलेला फॉर्म ही टीम इंडियासाठी चिंतेची बाब आहे आणि ही फायनलमध्ये संघासाठी धोकादायक ठरू शकते. .सूर्याने आशिया चषक स्पर्धेत आतापर्यंत नाबाद ७ ( वि. युएई), नाबाद ४७ ( वि. पाकिस्तान), ० ( वि. पाकिस्तान), ५ ( वि. बांगलादेश) आणि १२ ( वि. श्रीलंका) अशी खेळी केली आहे. ओमानविरुद्ध तो ११व्या क्रमांकापर्यंत फलंदाजीलाही आला नाही. सूर्याचा ट्वेंटी-२०तील रेकॉर्ड चांगला आहे आणि त्याने ८९ सान्यांत ३७.५९च्या सरासरीने २६६९ धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर या फॉरमॅटमध्ये ४ शतकं व २१ अर्धशतकं आहेत. त्यामुळे आज मोक्याच्या सामन्यात त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. .Asia Cup 2025 Final Prize Money : आशिया कप जिंकला तर किती पैसे मिळणार? खेळाडू होणार मालामाल, उपविजेत्या संघालाही कोटी रुपये.सूर्याची बॅट अन् सचिनचा मॅसेज...सूर्यकुमार यादवच्या बॅटचा फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्याच्या बॅटच्या मागील बाजूवर महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर याची स्वाक्षरी दिसतेय आणि त्याच्या पुढे एक सुंदर संदेश लिहिला आहे. Change what's possible म्हणजेच 'जे शक्य आहे ते बदला'...