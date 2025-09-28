IND vs PAK Final Live: हायव्होल्टेज ड्रामा! सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आगावर संतापला; अम्पायरसोबत वाद, वाचा नेमका काय राडा झाला

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Marathi News: पाकिस्तानी फलंदाजांनी जणू तंबूत परतण्याची रांग लागवी होती. ११३ धावांवर दुसरी विकेट गमावल्यानंतर पुढील ६ फलंदाज २१ धावांवर तंबूत परतले. दरम्यान, या सामन्यातही सूर्यकुमार यादव व पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगा हे वादात अडकले. सूर्याने तर आगाची तक्रार अम्पायरकडे केली आणि तिसऱ्या अम्पायरकडे दाद मागण्यास भाग पाडले... .हार्दिक पांड्याला दुखापतीमुळे फायनलला मुकावे लागले, परंतु त्याच्या अनुपस्थितीत शिवम दुबेने पॉवर प्ले चे शिवधनुष्य यशस्वीरित्या पेलले. त्याने दोन षटकांच्या स्पेलमध्ये १२ धावा देताना पाकिस्तानच्या धावगतीवर अंकुश ठेवला होता. दुसऱ्या बाजूने जसप्रीत बुमराहने २ षटकांत १८ धावा दिल्या, परंतु पाकिस्तानला पहिल्या सहा षटकांत केवळ ४५ धावा करता आल्या. हार्दिकच्या रिप्लेसमेंटमध्ये रिंकू सिंगला संधी दिल्याने भारताच्या गोलंदाजीचा भार कोण उचलणार ही समस्या होतीच..वरुण चक्रवर्थी व अक्षर पटेल यांच्याकडून पॉवर प्लेमध्ये प्रत्येकी एक षटक फेकून घेतले. आतापर्यंत शांत वाटणाऱ्या फखर जमानने फिरकीपटूंवर हात मोकळे केले. साहिबजादा फरहानने ३५ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह अर्धशतक पूर्ण केले. फरहान व फखर जमान यांनी पहिल्या विकेटसाठी ९.४ षटकांत ८४ धावा जोडल्या. वरुण चक्रवर्थीने भारताला पहिले यश मिळवून दिले. फरहान ३८ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ५७ धावांवर झेलबाद झाला. .बाद झाल्यावर फरहानने खेळपट्टीवर जोरात बॅट आपटली. सैम आयुबने भोपळा फोडला खरा, परंतु त्याला १४ धावांवर कुलदीप यादवने बाद केले. जसप्रीतने उत्तम झेल टिपला. पुढच्याच षटकात अक्षर पटेलने पाकिस्तानला धक्का दिला आणि मोहम्मद हॅरिस भोपळ्यावर झेलबाद झाला. सलग तिसऱ्या षटकात पाकिस्तानला धक्का बसला. यावेळी वरुणने सेट फलंदाज फखरला ४६ धावांवर झेलबाद केले. .१६व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर ड्रामा घडला. सलमान आगाने पदलालित्य दाखवून कव्हरवर फटका खेळला.. सूर्याने डाईव्ह मारून चेंडू रोखला, परंतु त्याच्या हातून चेंडू निसटला. यावेळी हुसैन तलातने दुसऱ्या धावेसाठी हाक दिली आणि सलमान पळत सुटला. दरम्यान सूर्याने यष्टिरक्षकाच्या दिशेने थ्रो केला, जो सलामनच्या हातावर आदळला. सूर्याने obstructed the field साठी अपील केले आणि तिसऱ्या अम्पायरकडे दाद मागितली गेली. त्यात सलमान नाबाद ठरला, परंतु तिसऱ्या चेंडूवर अक्षर पटेलने पाकिस्तानच्या तलातला ( १) बाद केले. पाकिस्तानने सलग चौथ्या षटकात विकेट गमावली. पाकिस्तानचा संघ २ बाद ११३ धावांवरून ८ बाद १३४ असा गडगडला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.