Cricket

IND vs PAK Final Live: हायव्होल्टेज ड्रामा! सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आगावर संतापला; अम्पायरसोबत वाद, वाचा नेमका काय राडा झाला

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: आशिया चषक २०२५ फायनलमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आगावर संताप व्यक्त केला आणि त्याच्यावर फील्ड अडथळा घालल्याचा आरोप करत अम्पायरकडे तक्रार दाखवली.
Suryakumar Yadav argues with the umpire after appealing Salman Ali Agha for obstruction

Suryakumar Yadav argues with the umpire after appealing Salman Ali Agha for obstruction

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Marathi News: पाकिस्तानी फलंदाजांनी जणू तंबूत परतण्याची रांग लागवी होती. ११३ धावांवर दुसरी विकेट गमावल्यानंतर पुढील ६ फलंदाज २१ धावांवर तंबूत परतले. दरम्यान, या सामन्यातही सूर्यकुमार यादव व पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगा हे वादात अडकले. सूर्याने तर आगाची तक्रार अम्पायरकडे केली आणि तिसऱ्या अम्पायरकडे दाद मागण्यास भाग पाडले...

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Pakistan Cricketer
Surya kumar Yadav
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup
Asia Cup 2025
Salman Ali Agha

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com