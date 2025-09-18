IND vs PAK : Andy Pycroft हे भारताचे आवडते, रमीझ राजा यांचा जावई शोध! पण, Fact Check ने पाकिस्तानला पुन्हा तोंडावर पाडले

पाकिस्तान क्रिकेट अजूनही आयसीसी सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करत आहे.भारत-पाक सामना झाल्यावर पायक्रॉफ्ट यांनी कर्णधारांना हस्तांदोलन टाळण्यास सांगितल्याचा दावा पीसीबीने केला.आयसीसीने पाकिस्तानच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून पायक्रॉफ्ट यांनाच यूएईविरुद्ध सामन्यासाठी नेमले..Ramiz Raja statement on Andy Pycroft India bias : पाकिस्तान क्रिकेट संघ अजूनही सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्यावर टीका करतेय. भारतीय क्रिकेटपटूंनी हस्तांदोलन न केल्याने संतापलेल्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने नौटंकी केली. पण, आयसीसी जुमानत नसल्याचे पाहून ते काल गपगुमान यूएईविरुद्ध खेळले. याही सामन्यात अँडी पायक्रॉफ्ट सामनाधिकारी होते. पाकिस्तानने कालचा सामना जिंकून सुपर ४ मधील आपले स्थान पक्के केले. आता पुन्हा एकदा २१ सप्टेंबरला India vs Pakistan सामना रंगणार आहे. .पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे माजी अध्यक्ष रमीझ राजा यांनी आयसीसीचे सामनाधिकारी Andy Pycroft हे पक्षपात करत असल्याचा आरोप केला आहे. पायक्रॉफ्ट हे भारताचे आवडते सामनाधिकारी असल्याचा दावा राजा यांनी केला. भारत-पाकिस्तान सामन्यात पायक्रॉफ्ट सामनाधिकारी होते. त्यांनीह दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना एकमेकांसोबत हस्तांदोलन करू नका, अशा सूचना केल्याचा आरोप PCB ने केला. त्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली गेली..आयसीसीने ही मागणी मान्य केली नाही आणि पाकिस्तानला यूएईविरुद्धचा सामना खेळावा लागला. त्यांचा पुन्हा अपमानच झाला. एक तास उशीराने हा सामना झाला आणि त्यापूर्वी पायक्रॉफ्ट यांनी माफी मागितल्याचा दावा पीसीबीने केला. सामन्यापूर्वी राजा आणि पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांची संयुक्त पत्रकारपरिषद घेतली. त्यांनी पायक्रॉफ्ट यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड मांडला..राजाने आरोप केला की, पायक्रॉफ्ट यांचा कार्यकाळ पाहिला, त्यात काय मजेशीर आढळले माहित्येय... की ते भारतीय संघाचे आवडते आहेत. जेव्हा जेव्हा मी नाणेफेक करतानाचे सूत्रसंचालन करतो, तेव्हा पायक्रॉफ्ट हे असतात.. ते भारतीय संघासाठीचे कायमचे सामनाधिकारी आहेत. पायक्रॉफ्ट यांची भारताच्या सामन्यांसाठी असमान प्रमाणात नेमणूक करण्यात आली आहे आणि त्यामुळे आयसीसीच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..ते पुढे म्हणाले, मला हे उघडपणे पक्षपाती वाटते, त्यांनी बऱ्याच सामन्यांत पंचगिरी केली आहे. मात्र, आकडेवारीकडे पाहिल्यावर एकतर्फी चित्र दिसतं. हे असं असायला नको. त्यांना ठरवून तिथे बसवण्यात आलं आहे. तरीसुद्धा सुज्ञतेचा विजय व्हावा, अशी माझी आशा आहे.राजा यांचा दावा खोडून काढणारी आकडेवारी समोर आली आहे. पायक्रॉफ्ट हे ५३५ सामन्यांत सामनानाधिकारी होते आणि त्यापैकी १२४ सामने हे भारताचे होते, परंतु इंग्लंडच्या १०७ व पाकिस्तानच्या १०२ सामन्यांत पायक्रॉफ्ट हेच सामनाधिकारी होते. यावरून राजा यांचा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे स्पष्ट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.