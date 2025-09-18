Cricket

IND vs PAK : Andy Pycroft हे भारताचे आवडते, रमीझ राजा यांचा जावई शोध! पण, Fact Check ने पाकिस्तानला पुन्हा तोंडावर पाडले

IND vs PAK Asia Cup 2025 referee controversy news : भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर पुन्हा एकदा वादंग पेटला आहे. पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाचे माजी अध्यक्ष रमिझ राजा यांनी सामन्याचे रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्यावर टीका केली आहे. पायक्रॉफ्ट हे भारताचे आवडते रेफरी असल्याचा दावा रमिझने केला.
Swadesh Ghanekar
  • पाकिस्तान क्रिकेट अजूनही आयसीसी सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करत आहे.

  • भारत-पाक सामना झाल्यावर पायक्रॉफ्ट यांनी कर्णधारांना हस्तांदोलन टाळण्यास सांगितल्याचा दावा पीसीबीने केला.

  • आयसीसीने पाकिस्तानच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून पायक्रॉफ्ट यांनाच यूएईविरुद्ध सामन्यासाठी नेमले.

Ramiz Raja statement on Andy Pycroft India bias : पाकिस्तान क्रिकेट संघ अजूनही सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्यावर टीका करतेय. भारतीय क्रिकेटपटूंनी हस्तांदोलन न केल्याने संतापलेल्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने नौटंकी केली. पण, आयसीसी जुमानत नसल्याचे पाहून ते काल गपगुमान यूएईविरुद्ध खेळले. याही सामन्यात अँडी पायक्रॉफ्ट सामनाधिकारी होते. पाकिस्तानने कालचा सामना जिंकून सुपर ४ मधील आपले स्थान पक्के केले. आता पुन्हा एकदा २१ सप्टेंबरला India vs Pakistan सामना रंगणार आहे.

