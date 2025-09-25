Cricket

IND vs PAK : BCCI घासून नाही, तर पाकिस्तानला ठासून मारणार! हॅरिस रौफ, साहिबदाजा फरहानचा माज उतरवणार; समोर आली मोठी अपडेट्स

India vs Pakistan Asia Cup 2025 controversy : आशिया चषक २०२५ मधील भारत-पाकिस्तान यांच्यातले दोन्ही सामने चांगलेच तापले. पाकिस्तानचे वेगवान गोलंदाज हॅरिस रौफ आणि फलंदाज साहिबदाजा फरहान यांनी मैदानावर भारतीय खेळाडू व चाहत्यांप्रती उचकावणारे हातवारे केले.
BCCI moves ICC against Pakistan’s Haris Rauf and Sahibzada Farhan after heated India vs Pakistan clash

Swadesh Ghanekar
BCCI complaint against Haris Rauf and Sahibzada Farhan : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत फडफडणाऱ्या पाकिस्तानला जमिनीवर आपटण्याची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( बीसीसीआय) तयारी केली आहे. INDIA VS PAKISTAN यांच्यातल्या साखळी फेरीतील पहिल्या लढतीत भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन न केल्याने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) थयथयाट केला. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात हॅरिस रौफ व साहिबजादा फरहान यांनी वादग्रस्त सेलिब्रेशन करून भारतीयांना डिवचले.. आता अंगावर येणार तर भारतीय त्याला शिंगावर घेतल्याशिवाय कसे राहणार... पाकिस्तानची सर्व नाटकं संपल्यानंतर आता बीसीसीआयने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

