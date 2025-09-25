IND vs PAK : BCCI घासून नाही, तर पाकिस्तानला ठासून मारणार! हॅरिस रौफ, साहिबदाजा फरहानचा माज उतरवणार; समोर आली मोठी अपडेट्स

BCCI complaint against Haris Rauf and Sahibzada Farhan : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत फडफडणाऱ्या पाकिस्तानला जमिनीवर आपटण्याची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( बीसीसीआय) तयारी केली आहे. INDIA VS PAKISTAN यांच्यातल्या साखळी फेरीतील पहिल्या लढतीत भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन न केल्याने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) थयथयाट केला. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात हॅरिस रौफ व साहिबजादा फरहान यांनी वादग्रस्त सेलिब्रेशन करून भारतीयांना डिवचले.. आता अंगावर येणार तर भारतीय त्याला शिंगावर घेतल्याशिवाय कसे राहणार... पाकिस्तानची सर्व नाटकं संपल्यानंतर आता बीसीसीआयने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे..भारत-पाकिस्तान यांच्यात आशिया चषक २०२५ स्पर्धेची फायनल होण्याची शक्यता बळावली आहे. भारताने आशिया चषकाच्या या पर्वात दोनवेळा पाकिस्तानला पराभवाची चव चाखवली आहे. आता पाकिस्तानी पुन्हा एकदा लाज काढून घेण्यासाठी फायनलमध्ये भिडण्याची भाषा करत आहेत. पण, यापूर्वीच्या लढतीत त्यांनी जे वर्तन केले, त्याचा हिशोब आता बीसीसीआय करणार आहे. पाकिस्तानने हॅरिस रौफ, साहिबजादा फरहान यांच्याविरोधात आयसीसीकडे तक्रार केली आहे. सामन्यादरम्यान केलेले उचकावणारे आणि अमान्य हातवारे, त्यांना महागात पडणार आहे. .Asia Cup 2025: भारताविरुद्ध कोण खेळणार फायनल! बांगलादेश - पाकिस्तान संघासाठी 'करो वा मरो'; जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण.पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयने पाकिस्तानी खेळाडूंविरुद्ध २४ सप्टेंबरला आयसीसीकडे तक्रार दाखल केली आहे. रौफ व फरहान यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि त्यांना आयसीसीच्या एलिट पॅनेलचे रेफरी रिची रिचर्डसन यांच्यासमोर दाखल व्हावे लागणार आहे. या दोन्ही खेळाडूंनी चुकीचे हातवारे केले होते आणि त्याचे व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. त्यांचे हे हातवारे क्रिकेटशी संबंधित नाहीत, तर राजकिय असल्याचा दावा आहे. .पाकिस्तानच्या रौफने सुपर ४ मधील लढतीत शुभमन गिल व अभिषेक शर्मा यांच्यावर चुकीच्या शब्दात वाद घातला होता. त्यापूर्वी त्याने ६-० असा सूचित करणारे हातवारे केले होते. प्रत्यक्ष सामन्यातही त्याने विमान पडण्याचे हातवारे केले होते. पाकिस्तान-भारत युद्धात भारताचे सहा विमान पाडल्याचा चुकीचा दावा पाकिस्तानी सरकारने केला होता आणि त्यावरून रौफची ही कृती होती. .IND vs PAK: हॅरिस रौफ, फरहानच्या वादग्रस्त सेलिब्रेशनला शाहीन आफ्रिदीचा फुल सपोर्ट; म्हणाला, भारताविरुद्ध तर....तेच साहिबजादा फरहानने गनफायर सेलिब्रेशन करून पहलगाम हल्ल्याच्या जखमा ताज्या केल्या. त्यामुळे आता या दोघांवर कारवाई होणार हे निश्चित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.