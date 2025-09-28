IND vs PAK Final Live: खेळपट्टीबद्दल काय सांगशील? पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आगाची 'इंग्रजी' ऐकून कानात झिणझिण्या येतील Video

Salman Agha’s English Clip Goes Viral During IND vs PAK Final : पाकिस्तानी आणि त्यांची इंग्रजी, हे वेगळच समीकरण आहे. त्यांची इंग्रजी ऐकून हसावं की दया करावी हेच अनेकदा कळत नाही. पण, अनेकदा हसावं हेच योग्य वाटतं, कारण एवढी मजेशीर इंग्रजी ते बोलतात. आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलपूर्वी पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा यानेही अशीच हसण्याची संधी सर्वांना दिली. त्याची इंग्रजी ऐकून कानात झिणझिण्या आल्या..पाकिस्तान संघाने त्यांच्या लौकिकास साजेसा खेळ आजही केली. ११३ धावांवर दुसरी विकेट गमावल्यानंतर पुढील ३३ धावांत त्यांचे ९ फलंदाज तंबूत परतले. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १९.१ षटकांत १४६ धावांवर गडगडला.. कुलदीप यादवने पुन्हा एकदा कमाल करून दाखवताना ३० धावांत ४ विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी व अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी दोन बळी टिपले..IND vs PAK Final Live: हायव्होल्टेज ड्रामा! सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आगावर संतापला; अम्पायरसोबत वाद, वाचा नेमका काय राडा झाला.साहिबजादा फरहान ( ५८) व फखर जमान ( ४६) यांनी पाकिस्तानला चांगली सुरूवात करून दिली होती. पण, वरुण चक्रवर्थीने दोघांना माघारी पाठवले अन् त्यानंतर कुलदीपने फिरकीच्या तालावर नाचवले. संजू सॅमसन व जसप्रीतच्या अप्रतिम झेलने सर्वांचे लक्ष वेधले. प्रत्युत्तरात भारताला १० धावांवर दोन धक्के बसले. अभिषेक शर्मा ( ५) व सुर्यकुमार यादव ( ८) यांना अनुक्रमे फहीम अश्रफ व शाहिन शाह आफ्रिदी यांनी बाद केले. .शुभमन गिलही १२ धावांवर फहीमच्या गोलंदाजीवर झेल देऊन माघारी परतला. तिलक वर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी डाव सावरताना भारताला ७ षटकांत ३ बाद ४२ धावांपर्यंत पोहोचवले आहे. .IND vs PAK: बुमराहने काढलं बुक्कीत टेंगूळ! यॉर्करवर हॅरिस रौफचा 'दांडा' उडवला अन् प्लेन क्रॅशचं चोख उत्तर, Celebration Video Viral.दरम्यान, सलमान अली आगाची नाणेफेक झाल्यानंतरची इंग्रजी सोशल मीडिया गाजवतेय. वकार यूनुसने जेव्हा त्याला खेळपट्टीबाबत विचारलं, तेव्हा त्यानं दिलेलं उत्तर पोट धरून हसण्यासारखं होतं. त्यात इंग्रजी बोलताना त्याच्या चेहऱ्यावरील भाव हे मीम्स करणाऱ्यांना खाद्य पुरवणारं ठरलं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.