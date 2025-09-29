Cricket

IND vs PAK Final : भारताने पाकड्यांना ठेचले! २१ दिवसांत तिसऱ्यांदा वस्त्रहरण करून जिंकला आशिया चषक; शेजारी तोंड लपवताना दिसले

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: आशिया चषक २०२५ची अंतिम लढत भारताने थाटात जिंकली आणि पाकिस्तानला २१ दिवसांत तिसऱ्यांदा पराभूत करत जेतेपद पटकावले. पहिल्या दोन सामन्यांत पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला होता, मात्र फायनलमध्ये त्यांनी काही प्रमाणात झुंज देण्याचा प्रयत्न केला.
Kuldeep Yadav and Tilak Varma shine as India beat Pakistan to win the Asia Cup 2025 final.

Kuldeep Yadav and Tilak Varma shine as India beat Pakistan to win the Asia Cup 2025 final.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Marathi News: भारतीय संघाने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेचे जेतेपद पटकावताना पाकिस्तानचे वस्त्रहरण केले. पहिल्या दोन सामन्यांत सहज पराभूत झालेल्या पाकिस्तानी संघाने फायनलमध्ये चांगली टक्कर दिली, परंतु भारतासमोर ते टिकले नाही. आशिया चषकाच्या ४१ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच हे संघ फायनलमध्ये समोरासमोर आले आणि त्यात सूर्यकुमार यादवच्या संघाने बाजी मारली. ४ विकेट्स घेणारा कुलदीप यादव आणि तिलक वर्मा या विजयाचे नायक ठरले. भारताने सलग सात सामने जिंकून आशिया चषकात अपराजित मालिका कायम राखली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Pakistan Cricketer
kuldeep yadav
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup
Tilak Varma
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com