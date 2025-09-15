Asia Cup 2025: पाकिस्तानचं हे अती झालं! म्हणतात 'हस्तांदोलन' प्रकरणावर कारवाई करा अन्यथा UAE च्या लढतीवर बहिष्कार टाकतो...

Pakistan warns to boycott UAE match in Asia Cup 2025 : भारत-पाकिस्तान सामन्यात झालेल्या हस्तांदोलन प्रकरणानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB ) आक्रमक भूमिकेत गेले आहेत. हे प्रकरण व्यवस्थित हाताळले नाही म्हणून त्यांनी स्वःच्याच संघाचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकटचे संचालक उस्मान वाहला यांना निलंबित केले. त्यानंतर त्यांनी आयसीसीकडे तक्रार दाखल करून सामनाधिकारी अँडी पायकॉफ्ट ( Andy Pycroft) यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे.."पीसीबीने आयसीसीकडे तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत सामनाधिकाऱ्याने आयसीसी कोड ऑफ कंडक्ट आणि एमसीसीच्या ‘स्पिरिट ऑफ क्रिकेट’शी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पीसीबीने या सामनाधिकाऱ्याला आशिया कपमधून तात्काळ हटवण्याची मागणी केली आहे," असे पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर लिहिले आहे..IND vs PAK : सूर्यकुमार यादव भाजपा प्रवक्ता... Asia Cup मध्ये लाज निघाल्यावर टीम इंडियाच्या कॅप्टनवर पाकिस्तानकडून नको ते आरोप; कोण म्हणतंय असं?.सामन्यानंतर दोन्ही कर्णधारांना हस्तांदोलन करू नये, अशा सूचना देण्याचा अधिकार पायकॉफ्ट यांना नव्हता, असा आरोप पीसीबीने केला आहे. पायकॉट यांची हकालपट्टी केली नाही, तर १७ सप्टेंबर रोजी यूएईविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची धमकी पीसीबीने दिली आहे. PAK vs UAE सामन्यात तेच सामनाधिकारी आहेत. .पायकॉफ्ट हे आयसीसी एलीट पॅनेलवरील सर्वात अनुभवी मॅच रिफरींपैकी एक आहेत. २००९ पासून ते या पॅनेलवर आहे. आशिया कपसाठी आयसीसीने पायकॉफ्टसोबत वेस्ट इंडिजचे रिची रिचर्डसन यांचेही नाव सुचवले होते. .Asia Cup 2025: टीम इंडियाला पाकिस्तानचा 'अपमान' करण्याची पुन्हा संधी; 'या' तारखेला India vs Pakistan समोरासमोर येणार; जाणून घ्या कसं .पाकिस्तान न खेळल्यास काय?पाकिस्तानचा संघ सध्या अ गटात २ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर यूएईचा संघ शून्य गुणांसह चौथ्या... पाकिस्तानने हा सामना खेळला नाही, तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी १-१ गुण मिळतील किंवा यूएईला दोन गुण दिले जातील. पण, पाकिस्तानचा नेट रन रेट हा यूएईपेक्षा खूपच चांगला असल्याने तेच सुपर ४ मध्ये जातील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.