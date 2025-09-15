Cricket

Asia Cup 2025: पाकिस्तानचं हे अती झालं! म्हणतात 'हस्तांदोलन' प्रकरणावर कारवाई करा अन्यथा UAE च्या लढतीवर बहिष्कार टाकतो...

Asia Cup 2025 handshake controversy IND vs PAK : आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतरचं हस्तांदोलन न झाल्याने निर्माण झालेला वाद चिघळत चालला आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) याबाबत आयसीसीकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली होती. मात्र, त्यावर कारवाई न झाल्यास त्यांनी आणखी कठोर पावलं उचलण्याची धमकी दिली आहे.
Pakistan warns to boycott UAE match in Asia Cup 2025 : भारत-पाकिस्तान सामन्यात झालेल्या हस्तांदोलन प्रकरणानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB ) आक्रमक भूमिकेत गेले आहेत. हे प्रकरण व्यवस्थित हाताळले नाही म्हणून त्यांनी स्वःच्याच संघाचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकटचे संचालक उस्मान वाहला यांना निलंबित केले. त्यानंतर त्यांनी आयसीसीकडे तक्रार दाखल करून सामनाधिकारी अँडी पायकॉफ्ट ( Andy Pycroft) यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे.

