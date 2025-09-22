हॅरिस रौफच्या 'मुर्खपणा'ला पत्नीचा फुल सपोर्ट! नेटिझन्स खवळल्यानंतर आली भानावर, लगेच डिलिट केली पोस्ट; नेमकं काय लिहिलं होतं?

Why did Haris Rauf’s wife delete her Instagram post? पाकिस्तानचा गोलंदाज हॅरिस रौफ कालच्या सामन्यात भारतीयांचे डोकं फिरेल असाच वागला. आशिया चषक स्पर्धेतील लढतीत रौफने सुरुवातीला भारताचे सलामीवीर अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल यांना डिवचले. त्यानंतर भारतीय चाहत्यांना पाहून हातवारे करून 'ऑपरेशन सिंदूर' ची थट्टा उडवली. आता त्याला भारतीयांनी सोशल मीडियावरून फैलावर घेतले असताना पाकिस्तानी गोलंदाजाची पत्नीनेही या वादात उडी मारली. पतीच्या समर्थनात तिने एक पोस्ट टाकली, परंतु नेटिझन्सकडून मिळालेला प्रसाद पाहून तिने नंतर ती डिलिटही केली. .भारताने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत दुसऱ्या सामन्यातही पाकिस्तानला पराभवाची चव चाखवली. पहिल्या सामन्यात भारतीयांनी हस्तांदोलन न केल्याचा राग पाकिस्तानला होताच. त्यामुळेच सराव करताना त्यांनी भारतीयांना ६-०, ६-० असे चिडवले. पाकिस्तान सरकराने युद्धात भारताचे ६ विमान पाडल्याचा दावा केला होता आणि पाकिस्तान क्रिकेटपटू त्यावरूनच ही चिडवाचिडवी करत होते. यातही हॅरिस रौफ आघाडीवर होता..Abhishek Sharma Celebration: अरे, तू 'L' दाखवतोस, त्याचा नेमका अर्थ काय? सूर्याच्या प्रश्नावर अभिषेकचं भन्नाट उत्तर; पाकिस्तानला झोंबली मिरची.प्रत्यक्ष सामन्यातही त्यांची मस्ती कमी झालेली नव्हती. सलामीवार फरहानकडून गनफायर सेलिब्रेशन केले गेले. त्यानंतर रौफने टीम इंडियाचे सलामीवीर फलंदाजीला आलेले असताना मुद्दाम भांडण केलं. इतकंच नव्हे त्याने भारतीय चाहत्यांनाही हातवारे करून डिवचले..आता हा वाद ताजा असताना हॅरिसची पत्नी मुझना मसूद मलिकनेही या वादात उडी घेतली. तिने हॅरिस रौफचा ६-० असा इशारा करणारा फोटो पोस्ट केला आणि त्यावर लिहिले की, सामना जरी गमावला असला, तरी युद्धात जिंकलो... .पण, मुझनाने ही पोस्ट लगेच डिलिटही केली, परंतु तोपर्तंत ती सोशल मीडियावर व्हारयल झाली होती आणि आता तिला ट्रोल केले जात आहे..IND vs PAK : औषध देण्याची गरज होती आणि...! Abhishek Sharma ने पाकिस्तान संघाचा माज उतरवला; म्हणाला, नाद कराल तर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.