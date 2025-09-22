Cricket

हॅरिस रौफच्या 'मुर्खपणा'ला पत्नीचा फुल सपोर्ट! नेटिझन्स खवळल्यानंतर आली भानावर, लगेच डिलिट केली पोस्ट; नेमकं काय लिहिलं होतं?

Haris Rauf wife controversy : आशिया कप २०२५ मधील भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर हॅरिस रौफच्या वादग्रस्त हावभावांवर जगभर टीका झाली. भारतीय चाहत्यांना डिवचणाऱ्या रौफवर संतापाचा भडका उडाला असतानाच त्याच्या पत्नीने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट टाकत त्याला सपोर्ट केला
Haris Rauf’s wife deleted her Instagram post

Haris Rauf’s wife deleted her Instagram post

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why did Haris Rauf’s wife delete her Instagram post? पाकिस्तानचा गोलंदाज हॅरिस रौफ कालच्या सामन्यात भारतीयांचे डोकं फिरेल असाच वागला. आशिया चषक स्पर्धेतील लढतीत रौफने सुरुवातीला भारताचे सलामीवीर अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल यांना डिवचले. त्यानंतर भारतीय चाहत्यांना पाहून हातवारे करून 'ऑपरेशन सिंदूर' ची थट्टा उडवली. आता त्याला भारतीयांनी सोशल मीडियावरून फैलावर घेतले असताना पाकिस्तानी गोलंदाजाची पत्नीनेही या वादात उडी मारली. पतीच्या समर्थनात तिने एक पोस्ट टाकली, परंतु नेटिझन्सकडून मिळालेला प्रसाद पाहून तिने नंतर ती डिलिटही केली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup
Asia Cup 2025
Haris Rauf confidence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com