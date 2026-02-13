IND vs PAK : आर अश्विनची 'स्मार्ट' आयडिया! फेकाड्या उस्मान तारिकला 'डिवचण्या'चा फंडा सांगितला! म्हणाला, भारताने तर.. Video

India vs Pakistan R Ashwin strategy against Usman Tariq: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद करताना Super 8s च्या दिशेने कूच केली आहे. त्यांच्या मार्गात रविवारी पाकिस्तानचा अडथळा असणार आहे. भारताने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली विजयी मालिका कायम राखली असली तरी फिरकीपटूंचा सामना करताना फलंदाज चाचपडत असल्याचे दिसले आहे.हिच गोष्ट IND vs PAK सामन्यात भारताची डोकेदुखी वाढवू शकते. त्यात पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिक याच्या गोलंदाजीची अॅक्शन चर्चेत आहे आणि त्याचा सामना स्मार्ट पद्धतीने कसा करता येईल, हे भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विन याने सांगितला आहे. .१५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या ब्लॉकबस्टर सामन्यापूर्वी पाकिस्तानच्या मिस्ट्री फिरकी गोलंदाज उस्मान तारिकला कसे हाताळू शकतो, यावर अश्विनने एक भन्नाट आयडिया सांगितली आहे. त्याने चर्चेत येणारी कल्पना मांडली आहे. अश्विनच्या या वक्तव्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. तारिकला या स्पर्धेत पाकिस्तानचा सर्वात धोकादायक फिरकी गोलंदाज म्हणून पाहिले जात आहे..IPL 2026 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची घर घर थांबली! Mumbai Indians ची आडकाठी, तरीही RCB ला मिळालं हक्काचं होम ग्राऊंड.त्याच्या यूट्यूब शो 'Ash Ki Baat' मध्ये बोलताना, अश्विनने एक स्मार्ट युक्ती सांगितली, जी त्याने पूर्णपणे कायदेशीर आहे यावर जोर दिला आणि भारतीय फलंदाजांना तारिकच्या क्रीजवरील थांबून गोलंदाजी करण्याच्या शैलीवर मदत मिळणार आहे. तो म्हणाला, "मला एक गोष्ट पाहायची आहे. ते करण्याची हिंमत कोण करते? जर तारिक चेंडू टाकण्यापूर्वी विराम घेत असेल, तर फलंदाजाला दूर जाण्याचा अधिकार आहे. फलंदाज म्हणू शकतो, 'मला माहित नाही की चेंडू कधी येतोय, म्हणून मी दूर गेलो. इथे अम्पायरची पंचायत होऊ शकते.."ते एक मजेशीर प्रकरण असेल आणि पंचांसाठी एक मोठी डोकेदुखी असेल," असे तो पुढे म्हणाला. "अम्पायरला गोलंदाजाला इशारा द्यायचा की फलंदाजाला हे ठरवावे लागेल. क्रिकेटमध्ये असेच स्मार्ट खेळायला हवे. गोलंदाजाला प्रथम इशारा दिला जाईल. फलंदाज फक्त बाजूला झाल्याने तारिकला मानसिक त्रास होऊ शकतो, स्पिनरवर दबाव निर्माण होऊ शकतो आणि साखळी फेरीतील सर्वात मोठ्या सामन्यात त्याला त्याच्या शैलीचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.".IND vs NAM : भारतीय संघावर 'Fixing' चा आरोप! इशान किशनच्या विकेटवरून पाकड्यांनी वाद पेटवला, नेमकं काय घडलं?."हा किती मोठा सामना आहे आणि तारिक हाच प्रमुख गोलंदाज आहे. त्याला अशा प्रकारे २४ चेंडू टाकावे लागतात. जर फलंदाज माघार घेऊ लागला तर तारिकवर किती दबाव येईल याची कल्पना करा. पाकिस्तानचे ट्रम्प कार्ड काहीही करू शकत नाही," असेही अश्विन म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.