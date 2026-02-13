Cricket

IND vs PAK : आर अश्विनची 'स्मार्ट' आयडिया! फेकाड्या उस्मान तारिकला 'डिवचण्या'चा फंडा सांगितला! म्हणाला, भारताने तर.. Video

R Ashwin’s Tactical Brain at Work: भारत-पाकिस्तान महामुकाबल्यापूर्वी अनुभवी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने उस्मान तारिकच्या गोलंदाजीविरुद्ध खास रणनिती सुचवली आहे. आपल्या क्रिकेटिंग अनुभवाच्या जोरावर अश्विनने तारिकच्या वेगळ्या अॅक्शनला कसे सामोरे जावे, याबाबत सविस्तर मत व्यक्त केले.
Ravichandran Ashwin discusses strategy to counter Usman Tariq ahead of IND vs PAK clash.

Ravichandran Ashwin discusses strategy to counter Usman Tariq ahead of IND vs PAK clash.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Pakistan R Ashwin strategy against Usman Tariq: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद करताना Super 8s च्या दिशेने कूच केली आहे. त्यांच्या मार्गात रविवारी पाकिस्तानचा अडथळा असणार आहे. भारताने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली विजयी मालिका कायम राखली असली तरी फिरकीपटूंचा सामना करताना फलंदाज चाचपडत असल्याचे दिसले आहे.

हिच गोष्ट IND vs PAK सामन्यात भारताची डोकेदुखी वाढवू शकते. त्यात पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिक याच्या गोलंदाजीची अॅक्शन चर्चेत आहे आणि त्याचा सामना स्मार्ट पद्धतीने कसा करता येईल, हे भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विन याने सांगितला आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
r ashwin
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup
India vs Pakistan

Related Stories

No stories found.