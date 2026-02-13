IND vs PAK : पाकड्यांनी लायकी दाखवली! इंग्लिश फॅन्सला धक्काबुक्की, धमकी अन्... पाकिस्तानी मार खाणारच होता, पण... Video

India Pakistan World Cup off-field controversy: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वीच मैदानाबाहेर वातावरण तापू लागले आहे. कट्टर प्रतिस्पर्धी १५ फेब्रुवारीला कोलंबोतील प्रेमदासा स्टेडियमवर एकमेकांना भिडणार आहे. दोन्ही संघांनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अ गटात प्रत्येकी दोन विजय मिळवले आहेत आणि या सामन्यातील विजयी संघ Super 8s मधील आपली जागा पक्की करणार आहे. त्यामुळे या सामन्यात दोन्ही संघ ताकद लावतील, हे स्पष्ट आहे. पण, या सामन्यापूर्वीच पाकिस्तानी चाहत्याने नको तिथे 'ताकद' दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आता पाकिस्तानी चाहत्यावर टीका होताना दिसतेय..पाकिस्तानने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी बरीच नाटकं केली. बांगलादेश क्रिकेट संघाला वर्ल्ड कप बाहेर केल्याने नाराज झालेला मोठा भाऊ बहिष्काराची भाषा करू लागला होता. पण, त्यांना माघार घ्यावी लागली आणि भारतविरुद्धच्या लढतीत खेळण्यास तयार असल्याचे जाहीर करावे लागले. तोंडावर पडल्यानंतरही पाकिस्तानची मस्ती काही कमी होताना दिसत नाही. त्यांच्याकडून टीम इंडियाला डिवचण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. माजी खेळाडू बेताल विधानं करताना दिसत आहेत. हे सर्व ठिक आहे, पण पाकिस्तानी चाहत्याने इंग्लिश कंटेंट क्रिएटरसोबत वाद घातल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे..IND vs PAK : संजू सॅमसन OUT, अभिषेक शर्मा IN ! पाकिस्तानविरुद्ध टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन मोठे बदल.पाकिस्तानी चाहता व्हिडीओ शूट करताना इंग्लिश कंटेट क्रिएटर जॅक जिकिंग्सकडे गेला... या दोघांमध्ये सुरुवातीला चांगला संवाद सुरू होता आणि पाकिस्तानी चाहत्याने अचानक 'सँडपेपर' काढून त्याला डिवचले. ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूंवर सँडपेपर वापरल्यावरून बंदीची कारवाई करण्यात आली होती आणि त्यामुळेच पाकिस्तानी चाहत्याने ही कृती केली. पण, नंतर हे कळले की, जॅकने त्याच्या व्हिडीओतून पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या शैलीवर मजेशीर व्हिडीओ केला होता. त्याचा राग या पाकिस्तानी चाहत्याला होता आणि त्यामुळे त्याने हे केले..दोघांमध्ये नंतर शाब्दिक बाचाबाची वाढली आणि एकमेकांना ते धक्का देताना दिसले. यात जॅक, पुन्हा माझ्याजवळ येऊ नकोस नाहीतर, असे बोलताना दिसतोय. तर पाकिस्तानी चाहता, पुन्हा आमच्या देशाचा, संघाचा अनादर करू नकोस, अशी धमकी देतोय.. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पाकिस्तानी चाहत्यावर कारवाईची मागणी होतेय..या संपूर्ण प्रकरणानंतर जॅकने इस्टा स्टोरीवर लिहिले की, सौद याने माझ्यासोबत पाचहून अधिक रिल्स केले होत्या. पण, यावेळी त्याने मर्यादा ओलांडली, त्याने सँडपेपर माझ्या चेहऱ्यासमोर आणला. मग मी शांतपणे प्रतिक्रिया देणे, असे अपेक्षित होते. तुम्ही माझ्या नाकावर सँडपेपरमुळे आलेले व्रण पाहू शकता. त्याने हे सर्व व्ह्यूसाठी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.