IND vs PAK : पाकड्यांनी लायकी दाखवली! इंग्लिश फॅन्सला धक्काबुक्की, धमकी अन्... पाकिस्तानी मार खाणारच होता, पण... Video

Pakistani fan harasses cricket content creator in Sri Lanka: भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेतून एक वादग्रस्त व्हिडिओ समोर आला आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपदरम्यान एका परदेशी क्रिकेट कंटेंट क्रिएटरसोबत पाकिस्तानी समर्थकाने कथित गैरवर्तन केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
IND VS PAK CONTROVERSY: FAN MISCONDUCT VIDEO GOES VIRAL DURING WORLD CUP

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Pakistan World Cup off-field controversy: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वीच मैदानाबाहेर वातावरण तापू लागले आहे. कट्टर प्रतिस्पर्धी १५ फेब्रुवारीला कोलंबोतील प्रेमदासा स्टेडियमवर एकमेकांना भिडणार आहे. दोन्ही संघांनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अ गटात प्रत्येकी दोन विजय मिळवले आहेत आणि या सामन्यातील विजयी संघ Super 8s मधील आपली जागा पक्की करणार आहे. त्यामुळे या सामन्यात दोन्ही संघ ताकद लावतील, हे स्पष्ट आहे. पण, या सामन्यापूर्वीच पाकिस्तानी चाहत्याने नको तिथे 'ताकद' दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आता पाकिस्तानी चाहत्यावर टीका होताना दिसतेय.

