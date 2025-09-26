'धोनी, कोहलीनेही...'! ICC च्या कारवाईपासून बचावासाठी Sahibzada Farhan चा विचित्र दावा, घेतला भारताच्या स्टार खेळाडूंचा आधार

Sahibzada Farhan cites Virat Kohli & MS Dhoni to escape ICC punishment : सूर्यकुमार यादव याला वॉर्निंग देऊन आयसीसीने सोडल्यामुळे पाकिस्तानी आणखी खवळले आहेत. आशिया चषक स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान सामन्यात मोठे वाद झालेले पाहायला मिळाले. भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन करण्याचे टाळल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात पाकिस्तानी खेळाडूंकडून वादग्रस्त सेलिब्रेशन केले गेले. त्यांची आज आयसीसी समोर चौकशी होत आहे आणि यावेळी पाकिस्तानचा सलामीवीर साहिबाजादा फरहान याने स्वतःच्या बचावासाठी विराट कोहली व महेंद्रसिंग धोनी या दोन भारतीय दिग्गजांचे नाव घेतले..IND vs PAK यांच्यातल्या सुपर ४ च्या लढतीत साहिबजादा फरहानने अर्धशतकानंतर गनफायर सेलिब्रेशन केलं होतं. त्याने असे करून पहलगाम हल्ल्याच्या जखमांवरील खपली काढली होती आणि भारतीयांच्या रोषाचा त्याला सामना करावा लागला होता. त्याच सामन्यात गोलंदाज हॅरिस रौफने ६-० असे सेलिब्रेशन करताना विमान क्रॅश झाल्याचे हातवारे केले होते. त्यामुळे या दोघांना आज आयसीसीच्या समितीसमोर हजर राहवे लागले..PAK vs BAN : पाकिस्तान्यांची 'गावठी' फिल्डिंग! दोन्ही फलंदाज एकाच एंडला होते, तरीही Run Out नाही करता आले; मजेशीर Video Viral.साहिबजादाने आपला बचाव करण्यासाठी धोनी व विराट यांच्याही सेलिब्रेशनचा दाखला दिला. शिवाय आपण पठाण आहे आणि तिथे असे सेलिब्रेशन केले जाते आणि याचा राजकारणाशी संबंध नाही, असेही म्हटले. महेंद्रसिंग धोनी व विराट कोहली यांनीही यापूर्वी गनफायर सेलिब्रेशन केल्याचे त्याने सांगितले. .भारताने त्याच्या आणि हॅरिस रौफ यांच्याविरुद्ध आयसीसीकडे अधिकृत तक्रार दाखल केल्यानंतर तो सुनावणीला उपस्थित राहिला होता. त्याने ३४ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर गनफायर सेलिब्रेशन केले होते. रौफला त्याच्या वर्तनाबद्दलही टीका सहन करावी लागली. महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्यानंतर, त्याने '6-0' असा हाताचा इशारा दाखवला आणि एका लढाऊ विमानाला पाडल्याची नक्कल केली, ही कृती चिथावणीखोर मानली गेली. .FACT CHECK : हॅरिस रौफवर ३ सामन्यांची बंदी, Asia Cup Final नाही खेळणार? भारताला डिवचणे पडले महागात, ICC ची कारवाई.पाकिस्तानचे दोन्ही खेळाडू, फरहान आणि हॅरिस यांना आयसीसीकडून दंड होण्याची शक्यता आहे. दंड त्यांच्या सामन्याच्या फीच्या ५० टक्के ते १०० टक्के असू शकतो, तर निलंबन किंवा बंदी अपेक्षित नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.