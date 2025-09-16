Cricket

भारतीयांमध्ये खेळाडूवृत्ती नाही...! शाहिद आफ्रिदीने 'Handshake' प्रकरणावर सूर्यकुमार यादव, BCCI ला सुनावले

Shahid Afridi on Suryakumar Yadav handshake controversy : भारत-पाकिस्तान सामन्यातील हस्तांदोलन प्रकरण आणखी चिघळणार आहे. दुबईत झालेल्या सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन (Handshake) टाळण्यावर पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने टीका केली.
Swadesh Ghanekar
Updated on
  • भारत-पाक सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन टाळल्यामुळे पाकिस्तानकडून संताप व्यक्त झाला आहे.

  • शाहिद आफ्रिदीने भारतीय खेळाडूंकडे खेळाडूवृत्ती नसल्याचा आरोप केला आहे.

  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ICC कडे सामनाधिकारी निलंबित करण्याची मागणी केली व कारवाई न झाल्यास बहिष्काराची धमकी दिली.

Shahid Afridi slams BCCI over lack of sportsman spirit : भारतीय संघाच्या हस्तांदोलन करण्याच्या भूमिकेने पाकिस्तानचा जळफळाट झाला आहे. शोएब अख्तर पासून ते शाहिद आफ्रिदी यांनी भारतीय संघाचाक कर्णधार सूर्यकुमार यादव व बीसीसीआय यांच्यावर टीका केली आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने तर थेट आयसीसीकडे धाव घेत त्या सामन्यातील सामनाधिकारींना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी करून ते थांबले नाही, तर कारवाई न केल्यास पुढील सामन्यावर बहिष्काराची धमकी त्यांनी दिलीय. त्यात आता आफ्रिदीने आगीत तेल ओतलं आहे.

