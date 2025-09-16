भारतीयांमध्ये खेळाडूवृत्ती नाही...! शाहिद आफ्रिदीने 'Handshake' प्रकरणावर सूर्यकुमार यादव, BCCI ला सुनावले

भारत-पाक सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन टाळल्यामुळे पाकिस्तानकडून संताप व्यक्त झाला आहे.शाहिद आफ्रिदीने भारतीय खेळाडूंकडे खेळाडूवृत्ती नसल्याचा आरोप केला आहे.पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ICC कडे सामनाधिकारी निलंबित करण्याची मागणी केली व कारवाई न झाल्यास बहिष्काराची धमकी दिली..Shahid Afridi slams BCCI over lack of sportsman spirit : भारतीय संघाच्या हस्तांदोलन करण्याच्या भूमिकेने पाकिस्तानचा जळफळाट झाला आहे. शोएब अख्तर पासून ते शाहिद आफ्रिदी यांनी भारतीय संघाचाक कर्णधार सूर्यकुमार यादव व बीसीसीआय यांच्यावर टीका केली आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने तर थेट आयसीसीकडे धाव घेत त्या सामन्यातील सामनाधिकारींना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी करून ते थांबले नाही, तर कारवाई न केल्यास पुढील सामन्यावर बहिष्काराची धमकी त्यांनी दिलीय. त्यात आता आफ्रिदीने आगीत तेल ओतलं आहे..पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने भारतीय खेळाडूंकडे खेळाडूवृत्ती नसल्याचा आरोप केला आहे. रविवारी दुबईत India vs Pakistan सामना झाला आणि त्यात सूर्याच्या टीमने शेजाऱ्यांवर दणदणीत विजय मिळवला. पराभवाची सल ताजी असताना भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन करण्याचे टाळून पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळले. त्यामुळेच ते जास्त तापले आहेत..ब्रेक अप के बाद! हार्दिक पांड्याच्या आयुष्यात नवीन अभिनेत्री; Jasmin Walia सह नातं संपलं? Mahieka Sharma ची आयुष्यात एन्ट्री.सूर्यकुमारने हा विजय भारतीय सैन्याला समर्पित केला. आता यावरून आफ्रिदी खवळला आहे. तो म्हणाला, जेव्हा आशिया चषक स्पर्धा सुरू झाली, तेव्हा समाजमाध्यमांवर भारत-पाकिस्तान लढतीवर बहिष्कार टाकण्याची मोहिम सुरू झाली. ही गोष्ट लक्षात घेता भारतीय संघावर प्रचंड दडपण असेल. खेळाडू व बीसीसीआयला पाकिस्तान खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन करू नका असे वरून सांगण्यात आले. .शाहिद आफ्रिदीने हस्तांदोलन प्रकरणावर त्याचे मत मांडताना आशियाई क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांचे समर्थन केले. 'माझ्या मते, भारतीय संघात खेळाडूवृत्ती नाही. त्यांची जगासमोर लाज गेली. आमची भूमिका योग्य होती आणि पीसीबी प्रमुखांनी योग्य ती भूमिका घेतली,' असेही तो म्हणाला..तो म्हणाला, मी नेहमीच सांगितलं आहे की खेळाडूंनी देशाचे महान दूत बनायला हवे, लाजिरवाणं वर्तन करू नये. मला भारतीय खेळाडूंना दोष द्यायचा नाही; त्यांना वरून आदेश देण्यात आले होते..IND vs PAK : सूर्यकुमार यादव भाजपा प्रवक्ता... Asia Cup मध्ये लाज निघाल्यावर टीम इंडियाच्या कॅप्टनवर पाकिस्तानकडून नको ते आरोप; कोण म्हणतंय असं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.