IND vs PAK : टीम इंडियाचा पवित्रा अन् शोएब अख्तरची रडारड! म्हणाला, तुम्ही राजकारण आणताय, आम्ही बरंच काही बोलू शकतो, पण...

आशिया चषक २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानवर ७ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला.भारतीय खेळाडूंनी सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करता जगाला दहशतवादाविरुद्ध संदेश दिला.शोएब अख्तरने यावर नाराजी व्यक्त करत भारत राजकारण आणतोय अशी टीका केली..Shoaib Akhtar accuses India of mixing politics with cricket IND vs PAK : टीम इंडियाने पाकिस्तानला पराभूत केलं, यापेक्षा त्यांच्याशी हात न मिळवल्याचं दुःख शेजाऱ्यांना जास्त झाल्याचे दिसतेय. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत रविवारी पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवला. सूर्याने सामन्यानंतर पहलगाम हल्ल्यातील शहिदांना हा विजय समर्पीत केला. भारतीय खेळाडूंनी सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन न करून, जगाला एक मोठा संदेश दिला की दहशतवादाला थारा देणाऱ्यांसोबत असंच वागायला हवं. टीम इंडियाच्या या पवित्र्यानंतर पाकिस्तानींना मिरची झोंबणे साहजिक आहे. .पाकिस्तानचा माजी गोलंदाज शोएब अख्तरने रडारड सुरू केली आहे. कुलदीप यादव ( ३-१८), जसप्रीत बुमराह ( २-२८), अक्षर पटेल ( २-१८) यांच्यासह हार्दिक पांड्या व वरुण चक्रवर्थी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेत पाकिस्तानला ९ बाद १२७ धावांवर रोखले. त्यानंतर भारताने अभिषेक शर्मा ( १३ चेंडू ३१ धावा), सूर्यकुमार यादव ( नाबाद ४७) आणि तिलक वर्मा ( ३१) यांच्या दमदार खेळीच्या जोरावर १५.५ षटकांत ३ बाद १३१ धावा करून बाजी मारली. नाणेफेक करतानाही सूर्याने पाक कर्णधार सलमान आगासोबत हस्तांदोलन केले नाही. सामन्यानंतरही पाकिस्तानी खेळाडू वाट पाहत होते, परंतु भारतीय खेळाडू हस्तांदोलन करण्यासाठी मैदानावर आलेच नाही.शोएब अख्तरने टीम इंडियाच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. तो म्हणाला, मी निशब्द झालोय.. भारतीय खेळाडूंनी हात न मिळवल्याचे पाहून मन खिन्न झाले आणि काय बोलावे हेच सूचत नाहीए. भारतीय संघाला सलाम. फक्त ही गोष्ट राजकारणात आणू नका. हा क्रिकेटचा सामना आहे आणि त्याला राजकीय रंग देऊ नका.आम्ही नेमची तुमच्याबद्दल चांगली विधानं केली आहेत. आम्ही खूप काही बोलू शकतो. भांडण कुठे होत नाही, घरातही भांड्याला भांडं लागतंच....भारतीय खेळाडूंच्या पवित्र्यानंतर पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगाने सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत येणं टाळलं. अख्तरने त्यावरही आपले ज्ञान पाजळले. तो म्हणाला, सलमान अली आगाने योग्यच केलं. सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत तो गेला नाही, हे चांगलं झालं. गुड.. .IND vs PAK: भारताने विजयानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हात मिळवण्यास का दिला नकार? कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्ट शब्दात सांगितलं.सूर्यकुमार यादव काय म्हणाला?सामना संपल्यानंतर बक्षीस वितरणाच्या वेळी बोलताना कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला, "पहलगाम हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या बरोबर आम्ही कायम आहोत, आमच्या सहवेदना त्यांच्यासोबत आहेत. आम्हाला जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल, तेव्हा तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. तसेच आमचा विजय हा भारतीय सैन्यदलांना समर्पित आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.