IND vs PAK : श्रेयस अय्यरच्या संघाचा पाकिस्तानवर बहिष्कार, आशिया चषक स्पर्धेतील लढतीपूर्वी केलेली पोस्ट चर्चेत...

आशिया चषक २०२५ मधील भारत–पाक सामना १४ सप्टेंबरला दुबईत खेळला जाणार आहे.पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही संघ प्रथमच आमनेसामने येत आहेत, त्यामुळे वातावरण तापले आहे.सामन्याची तिकीट विक्री मंदावली असून, निम्म्याहून अधिक तिकीट अजून विकली गेलेली नाहीत. .Shreyas Iyer’s Team Boycotts Pakistan: भारत-पाकिस्तान यांच्यातला आशिया चषक स्पर्धेतील सामना १४ सप्टेंबरला दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर प्रथमच दोन्ही संघ समोरासमोर येणार आहेत आणि त्यावर बहिष्काराची मागणीही जोर धरतेय... केंद्र सरकारने या सामन्याबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे IND vs PAK सामन्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण, अजूनही हा सामना होऊ नये अशीच अनेकांची इच्छा आहे. त्यात श्रेयस अय्यर नेतृत्व करत असलेल्या पंजाब किंग्सने भारत-पाकिस्तान लढतीवरून केलेली पोस्ट चर्चेत आली आहे. .श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली पंजाब किंग्सने आयपीएल २०२५ मध्ये फायनलपर्यंत धडक दिली होती. पंजाब किंग्सने भारत-पाकिस्तान लढतीसाठी सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट केली आहे. त्यात सूर्यकुमारचा फोटो दिसतोय आणि भारताचा संघ म्हणून बीसीसीआयचा लोगो दिसतोय. पण, पाकिस्तानच्या नावाचा उल्लेख सोडा, त्यांचा लोगोही पंजाब किंग्सने लावलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी वेगळ्या मार्गाने पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतल्याची चर्चा रंगली आहे..दरम्यान, भारत-पाकिस्तान लढतीच्या तिकिटांना अल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसतेय. सामना दोन दिवसांवर आला तरी अजून निम्म्याहून अधिक तिकीटं विकली गेली नसल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे या लढतीसाठी चाहतेच आता उत्सुक नसल्याचे दिसतेय. रविवारी होणाऱ्या लढतीत स्टेडियम रिक्त दिसल्यास आश्चर्य वाटायला नको..Asia Cup 2025: भारताच्या 'या' दोन खेळाडूंमुळे India vs Pakistan सामन्याची तिकीटं विकली जात नाहीत; एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाचा मोठा दावा.नेमकं कारण काय?अमिराती क्रिकेट बोर्डाच्या अधिकाऱ्याने ANI ला सांगितले की, भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या तिकीट विक्रीला मिळालेला अल्प प्रतिसाद पाहून आम्हालाही धक्का बसला आहे. आतापर्यंत फक्त खालील स्टँड्सची तिकीट विकली गेली आहेत, परंतु अपर आणि टॉप टिएर स्टँड्स रिकामी आहेत. चॅम्पियन्स ट्रॉफीमधील याच सामन्याची तिकीटं एका दिवसात दोनवेळा विक्रीस काढून ४ मिनिटांत संपली होती. पण, यावेळी चाहत्यांचा रस कमी झालेला दिसतोय आणि कदाचित विराट कोहली व रोहित शर्मा नसल्याचा हा परिणाम आहे. .India Vs Pakistan: भारतीय खेळाडूंची घरं जाळली जातात, त्यांना देशप्रेम वारंवार सिद्ध करावं लागतं... बिचारे! Shahid Afridi बरळला.आतापर्यंत आशिया चषक स्पर्धेत १८ वेळा उभय संघ समोरासमोर आले आणि भारताने १० विजय मिळवले, तर सहामध्ये हार पत्करली. २ सामने अनिर्णीत राहिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.