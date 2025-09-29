Cricket

IND vs PAK : मोहसिन नक्वी ट्रॉफी घेऊन पसार झाला? टीम इंडियाने बघा कसा जल्लोष केला; Viral Video ने पाकिस्तानची अजून जळेल...

Mohsin Naqvi leaves stadium with Asia Cup trophy: आशिया चषक २०२५ फायनलमध्ये भारताने पाकिस्तानवर जोरदार विजय मिळवला. टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने विजयाचा जल्लोष करताना रोहित शर्माच्या २०२४ च्या T20 वर्ल्ड कपमधील प्रसिद्ध सेलिब्रेशनची पुनर्रचना केली, जी सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाली.
Suryakumar Yadav celebrates India’s Asia Cup 2025 victory without trophy

Swadesh Ghanekar


India Celebrates Boldly as Pakistan’s Mohsin Naqvi Takes Asia Cup Trophy and Exits: पाकिस्तानी किती कोत्या मनाचे आहेत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. भारतीय संघाने आशिया चषक २०२५ जिंकला आणि पाकिस्तानची पुन्हा एकदा नाचक्की केली. भारताने क्रिकेटच्या मैदानात पाकिस्तान हा अन्य स्पर्धकांप्रमाणे स्पर्धक असल्याचे कृतीतून सिद्ध केले. ना त्यांच्यासोबत हस्तांदोलन केले, ना बोलणं केलं आणि ना ट्रॉफीसह त्यांच्यासोबत फोटोशूट..

