IND vs PAK : मोहसिन नक्वी ट्रॉफी घेऊन पसार झाला? टीम इंडियाने बघा कसा जल्लोष केला; Viral Video ने पाकिस्तानची अजून जळेल...

India Celebrates Boldly as Pakistan's Mohsin Naqvi Takes Asia Cup Trophy and Exits: पाकिस्तानी किती कोत्या मनाचे आहेत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. भारतीय संघाने आशिया चषक २०२५ जिंकला आणि पाकिस्तानची पुन्हा एकदा नाचक्की केली. भारताने क्रिकेटच्या मैदानात पाकिस्तान हा अन्य स्पर्धकांप्रमाणे स्पर्धक असल्याचे कृतीतून सिद्ध केले. ना त्यांच्यासोबत हस्तांदोलन केले, ना बोलणं केलं आणि ना ट्रॉफीसह त्यांच्यासोबत फोटोशूट.. .इतकंच काय तर भारतीय संघाने आशियाई क्रिकेट परिषदेचे व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांच्याहस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. नक्वी व्यासपीठावर बराच वेळ वाट पाहत होते, परंतु भारतीय खेळाडू दूर बसून टाईमपास करत राहिले. शेवटी नक्वींना लाज वाटली आणि ते तिथून निघून गेले. त्यांनी ट्रॉफी नेल्याचा दावा केला गेला. पण, याचा भारतीय खेळाडूंच्या विजयी जल्लोषावर कोणताही परिणाम झाला नाही. सूर्यकुमार यादवने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२४ च्या रोहित शर्माच्या सेलिब्रेशनची पुनरावृत्ती केली आणि तिही ट्रॉफी शिवाय... .Asia Cup 2025 Final: टीम इंडियाचा ट्रॉफी घेण्यास नकार, पण BCCI ने केलंय मालामाल; इतक्या कोटींचं बक्षीस जाहीर.तिलक वर्माच्या संयमी आणि प्रभावी खेळीच्या जोरावर भारताने आशिया चषक २०२५ उंचावला.. पाकिस्तानच्या १४६ धावांचा पाठलाग करताना भारताला २० धावांत ३ धक्के बसले, परंतु तिलक वर्माने नाबाद ६९ धावांची खेळी केली. त्याला संजू सॅमसन व शिवम दुबे यांची साथ मिळाल्याने भारताने बाजी मारली. तत्पूर्वी कुलदीप यादवने चार विकेट्स घेत पाकिस्तानचे कंबरडे मोडले. .साहिबजादा फरहान ( ५७) व फखर जमान ( ४६) यांनी संघाला चांगली सुरूवात करून दिली होती. पण, ११३ धावांवर फखर बाद झाला आणि त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी पुढील ३३ धावांत ९ विकेट्स घेतल्या. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १९.१ षटकांत १४६ धावांवर गडगडला. वरुण चक्रवर्थी, शिवम दुबे व जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. भारताकडून तिलकने ५३ चेंडूंत ३ चौकार व ४ षटकारांसह नाबाद ६९ धावा केल्या. संजू सॅमसन ( २४) व शिवम दुबे ( ३३ ) यांनी तिलकसह अनुक्रमे चौथ्या व पाचव्या विकेटसाठी अनुक्रमे ५७ व ६० धावांची निर्णायक भागीदारी केली. आशिया चषकात पहिलाच सामना खेळणाऱ्या रिंकू सिंगने चौकार खेचून विजय निश्चित केला. .IND vs PAK : भारताचा आक्रमक पवित्रा, पाकिस्तानच्या इभ्रतीचे धिंडवडे; सूर्यकुमार यादव अँड टीमची शांतीत क्रांती... ट्रॉफीच घेतली नाही....सामन्यानंतर सुरुवातीला पाकिस्तानी खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये बराचवेळ लपून बसले. नक्वीने फोन करून त्यांना बोलावले. त्याचवेळी टीम इंडियाने नक्वींकडून ट्रॉफी स्वीकारणार नसल्याची त्यांची भूमिका सांगून टाकली होती. पण, नक्वी ही ट्रॉफी देणार तर मीच या भूमिकेवर अडून बसले होते. मात्र, भारताच्या दृढ निश्चयासमोर त्याना हार पत्करावी लागली. नाचक्की झाल्यानंतर त्यांनी तिथून पळ काढला. .ट्रॉफी नसली तरी काय झालं... टीम इंडियाने कसला भारी सेलिब्रेशन केलं.