IND vs PAK Final Live: चल हट...! सूर्यकुमार यादवचा पाकिस्तानी कर्णधारासोबत फोटो काढण्यास नकार, वातावरण तापले; मोहसिन नक्वीचे वादग्रस्त विधान

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: आशिया चषक २०२५ फायनलमध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यात ट्रॉफीसोबत फोटो काढण्याच्या प्रसंगी वाद निर्माण झाला. भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या कर्णधार सलमान अली आग सोबत ट्रॉफी फोटो काढण्यास नकार दिला, ज्यामुळे वातावरण तापले.
SURYAKUMAR YADAV & SALMAN ALI AGHA GOES SOLO FOR TROPHY PHOTOSHOOT

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Marathi News: भारत-पाकिस्तान सामना सुरू होण्यापूर्वीच वातावरण तापले आहे. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगा हे आशिया चषकासोबत एकत्रित फोटो काढणार का, याची उत्सुकता होती. पण, भारतीय संघ आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला आणि सूर्यकुमार यादवने एकट्याने चषकासोबत फोटोशूट केले. सलमान अली आगालाही मग एकट्यानेच फोटो काढून घ्यावे लागले. दरम्यान, आशियाई क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी गरळ ओकली आहे.

sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Surya kumar Yadav
Pakistan Cricket Board
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup
controversy
Asia Cup 2025

