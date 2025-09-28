IND vs PAK Final Live: चल हट...! सूर्यकुमार यादवचा पाकिस्तानी कर्णधारासोबत फोटो काढण्यास नकार, वातावरण तापले; मोहसिन नक्वीचे वादग्रस्त विधान

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Marathi News: भारत-पाकिस्तान सामना सुरू होण्यापूर्वीच वातावरण तापले आहे. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगा हे आशिया चषकासोबत एकत्रित फोटो काढणार का, याची उत्सुकता होती. पण, भारतीय संघ आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला आणि सूर्यकुमार यादवने एकट्याने चषकासोबत फोटोशूट केले. सलमान अली आगालाही मग एकट्यानेच फोटो काढून घ्यावे लागले. दरम्यान, आशियाई क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी गरळ ओकली आहे..भारत-पाकिस्तान यांच्यातला सामना वादग्रस्त ठरला आहे. आशिया चषक स्पर्धेला सुरुवात होण्यापासूनच दोन्ही संघांमधील सामन्यात वातावरण तापलेले दिसेल, याचा अंदाज व्यक्त केला जात होताच आणि घडलेही तसेच. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबत कोणतेच संबंध नको, अशी भूमिका होती. पण, भारत सरकराने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यावर कोणताच आक्षेप न घेतल्याने स्पर्धेचा मार्ग मोकळा झाला..IND vs PAK Final: अर्शदीप सिंगच्या 'हातवाऱ्याने' पाकिस्तानींच्या बुडाला लागली आग; ICC कडे केली तक्रार, म्हणतात... .पण, त्याचवेळी पाकिस्तानच्या एकाही खेळाडूसोबत हस्तांदोलन न करण्याची भूमिका घेतली गेली आणि पहिल्या सामन्यात विजयानंतर टीम इंडियाचे खेळाडू हस्तांदोलन न करताच ड्रेसिंग रुममध्ये निघून गेले. पाकिस्तानला हा त्यांचा खूप मोठा अपमान वाटला आणि त्यांचे माकडचाळे सुरू झाले. त्यांनी दुसऱ्या सामन्यात गनफायर व ६-० असे सेलिब्रेशन केले. हॅरिस रौफला आयसीसीने या प्रकरणी दंडही सुनावला..आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत तिसऱ्यांदा समोरासमोर येणाऱ्या भारत-पाकिस्तान लढतीपूर्वी वाद होईल, असा अंदाज होताच. दोन्ही संघांनी एकत्रित फोटो काढले नाही. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आशिया चषकासह एकट्याने फोटोशूट करून निघून गेला. त्यानंतर सलमान अली आगाला फोटो काढावे लागले. त्याचवेळी आजच्या सामन्यात नाणेफेक करताना रवी शास्त्री सूर्यासोबत बोलतील, तर पाकिस्तानचा वकार यूनुस पाकिस्तानी कर्णधारासोबत बोलणार आहेत..IND vs PAK Final: सूर्यकुमार यादवच्या बॅटवर सचिन तेंडुलकरचा 'खास' संदेश; पाकड्यांचं आता काही खरं नाही; काय लिहिलंय असं?.दरम्यान, मोहसिन नक्वी यांनी गरळ ओकली आहे. त्यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंना सांगितले की, तुम्हाला हवं ते करा, मी सर्व सांभाळून घेतो... त्यांच्या या विधानावर आता टीका होत आहे आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या प्रमुखांवर आता कारवाई होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.