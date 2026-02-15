IND vs PAK T20 World Cup : पाकिस्तानने डाव साधला, भारताचा गडी भोपळ्यावर परतला! पहिल्याच षटकात मोठा धक्का

India Pakistan T20 World Cup match latest Marathi Update : पाकिस्तानने पहिल्या षटकात भारताला खूप मोठा धक्का दिला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आजच्या सामन्यात पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघा पहिले षटक फेकायला आला. त्याने अभिषेक शर्मा व इशान किशन यांना रोखण्यासाठी चांगली रणनीती आखली आणि त्याचे फळ शेवटच्या चेंडूवर मिळाले. भारताचे दोन्ही फलंदाज त्यांच्या आक्रमक फटकेबाजीसाठी ओळखले जातात, परंतु फिरकीवर त्यांना हात मोकळे करता आले नाही. सहाव्या चेंडूवर भारताला पहिला धक्का बसला. .भारताने वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या या पर्वात आतापर्यंत दोन्ही सामन्यात लक्ष्याचा यशस्वी बचाव केला आहे. त्यात पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण दिले. कर्णधार सूर्यकुमार यादव या निर्णयाने मात्र सुखावला. त्याने लगेच मलाही हेच हवे होते म्हटले. भारतीय संघात अभिषेक शर्माचे पुनरागमन झाले आहे, तर अर्शदीप सिंगच्या जागी कुलदीप यादवला खेळवले गेले आहे. कुलदीपने यापूर्वी अनेकदा पाकिस्तानची डोकेदुखी वाढवली आहे आणि कोलंबोची खेळपट्टी त्याच्यासाठी पोषक आहे. पण, आर प्रेमदासा स्टेडियमवर २०२१ नंतर १३ पैकी १० सामने लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकलेले आहेत. .पाकिस्तान XI : साहिबजादा फरहान, सैम आयुब, सलमान आघा, बाबर आझम, शादाब खान, उस्मान खान, मोहम्मद नवाझ, फहीम अश्रफ, शाहीन शाह आफ्रिदी, उस्मान तारिक, अब्रार अहमदभारत XI: इशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह .या वर्ल्ड कप स्पर्धेत प्रेमदासावर झालेल्या आतापर्यंत तीन लढती प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने जिंकल्या आहेत. २०१४ नंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यात ११ ट्वेंटी-२० सामने झाले आणि लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने १० वेळा बाजी मारली आहे. २०२४ च्या वर्ल्ड कपमध्ये भारताने लक्ष्याचा यशस्वी बचाव केला होता. कर्णधार सलमान आगाने प्रथम षटक फेकण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यावर भारतीय सलामीवीर सावध खेळ करताना दिसले. पाकिस्तानचा डाव यशस्वी ठरला आणि अभिषेक शर्मा खातं न उघडता माघारी परतला. शाहीन आफ्रिदीने त्याचा सोपा झेल टिपला. पण, इशानने दुसऱ्या षटकात शाहीन आफ्रिदीचे षटकाराने स्वागत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.