IND vs PAK T20 World Cup : इशान किशनने पाकड्यांना टप्प्यात घेऊन ठोकले; अभिषेक शून्यावर गेला म्हणून नाचले होते, रोहितचा जल्लोष

India vs Pakistan T20 World Cup match latest Marathi Update : अभिषेक शर्मा पहिल्याच षटकात माघारी परतल्यानंतर भारतीयांमध्ये सन्नाटा होता, तर पाकिस्तानी जास्तच उडत होते. पण, इशान किशनने ( Ishan Kishan) त्यांना जमिनीवर आपटले. इशानने २७ चेंडूंत अर्धशतक झळकावून पाकिस्तानला बॅकफूटवर फेकले. इशानचे अर्धशतक पाहून स्टँडमध्ये उपस्थित रोहित शर्मानेही जल्लोष केला. .अभिषेक शर्मा व कुलदीप यादव अशा दोन बदलांसह मैदानावर उतरलेल्या भारतीय संघाला पहिल्याच षटकात धक्का बसला. पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा स्वतः पहिलं षटक फेकायला आला अन् त्याने सहाव्या चेंडूवर अभिषेकला भोपळ्यावर बाद केले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पहिल्या दोन सामन्यांत शू्न्यावर बाद होणारा इशान हा आशिष नेहरा व इम्रुल कायेस यांच्यानंतर तिसरा फलंदाज ठरला. फिरकी माऱ्याने भारतीय फलंदाजांना हैराण करायचे ही रणनिती पाकिस्तानने आखलेली दिसली. कारण, इशान किशनने दुसऱ्या षटकात शाहीन आफ्रिदीला १५ धावा चोपल्यानंतर लगेच गोलंदाजीत बदल केला गेला. .सैम आयुबला चौथे षटक दिले गेले आणि त्याने ५ धावा देताना भारताच्या धावगतीला पुन्हा मागे खेचले. आघाने त्याच्या दोन षटकांत १० धावा दिल्या. इशानने काही हवेत फटके मारले, तिथे पाकिस्तानी क्षेत्ररक्षक नसल्याने तो बचावला. पाचव्या षटकात अबरार अहमदचे इशानने खणखणीत षटकाराने स्वागत केले. आर प्रेमदासा स्टेडियमवर २०२१ नंतर १३ पैकी १० सामने लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकलेले आहेत. इशानने पाकिस्तानी गोलंदाजांची डोकेदुखी हळुहळू वाढवताना दिसले..VIDEO : भाईचा नाद करायचा नाय...रोहित शर्मा टीम इंडियाला चिअर करण्यासाठी चार्टर्ड प्लेनने कोलंबोत दाखल.नशीब आज इशानला भरपूर साथ देताना दिसले. सहाव्या षटकात तोही अभिषेकसारखा झेलबाद झाला असता, परंतु चंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातापासून बराच वर राहिला आणि चौकार मिळाला. भारताने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ५२ धावा केल्या. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध 50+ धावा करणारा तो चौथा भारतीय ठरला. रॉबिन उथप्पा व गौतम गंभीर ( २००७) यांनी एकवेळा, तर विराट कोहलीने चारवेळा अशी खेळी केली.