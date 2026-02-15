Cricket

IND vs PAK T20 WC: इशान किशनची फटकेबाजी, भारताने उभे केले सर्वात मोठे लक्ष्य; पाकड्यांनी ६ स्पिनर्स वापरले, तरीही...

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Marathi News: भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप सामन्यात Ishan Kishan याने आक्रमक फटकेबाजी करत भारतीय डावाला भक्कम पाया दिला. सुरुवातीला एक विकेट गमावल्यानंतर त्याने जबाबदारी स्वीकारत पाकिस्तानच्या गोलंदाजांवर जोरदार हल्ला चढवला.
Swadesh Ghanekar
India vs Pakistan T20 World Cup match latest Marathi Update : इशान किशनने ( Ishan Kishan) विक्रमी फटकेबाजी करून पाकिस्तानच्या गोटात अक्षरशः दहशतीचे वातावरण निर्माण केले. अभिषेक शर्माला रोखल्यानंतर आनंदात असलेल्या पाकड्यांना इशानच्या माऱ्याने हतबल केले. इशानची फटकेबाजी पाहून इतर भारतीय फलंदाजांनाही बळ मिळाले आणि पाकड्यांसमोर त्यांनी तगडे लक्ष्य उभे केले. तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव व शिवम दुबे यांनी चांगली फटकेबाजी केली.

