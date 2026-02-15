IND vs PAK T20 WC: इशान किशनची फटकेबाजी, भारताने उभे केले सर्वात मोठे लक्ष्य; पाकड्यांनी ६ स्पिनर्स वापरले, तरीही...

India vs Pakistan T20 World Cup match latest Marathi Update : इशान किशनने ( Ishan Kishan) विक्रमी फटकेबाजी करून पाकिस्तानच्या गोटात अक्षरशः दहशतीचे वातावरण निर्माण केले. अभिषेक शर्माला रोखल्यानंतर आनंदात असलेल्या पाकड्यांना इशानच्या माऱ्याने हतबल केले. इशानची फटकेबाजी पाहून इतर भारतीय फलंदाजांनाही बळ मिळाले आणि पाकड्यांसमोर त्यांनी तगडे लक्ष्य उभे केले. तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव व शिवम दुबे यांनी चांगली फटकेबाजी केली. .अभिषेक शर्मा पुन्हा एकदा भोपळ्यावर परतल्यामुळे टीम इंडियावर पहिल्या षटकात दडपण निर्माण झाले होते. पण, इशान मैदानावर उभा असताना पाकिस्तानच्या मनात धडकी भरलेली होतीच. दुसऱ्याच षटकात इशानने शाहीन आफ्रिदीला खणखणीत षटकार खेचला अन् १५ धावा मिळवल्या. त्यानंतर पाकिस्तानी कर्णधार सलामान आघाने रणनिती बदलली व फिरकी मारा सुरू ठेवला. पण, इशानने त्यांनाही चोपला. इशानच्या तोडफोड फटकेबाजीचा उतारा पाकिस्तानी गोलंदाजांना सापडत नव्हता. इशानने २७ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले..USA vs NAM : अमेरिकेचा विजय, पाकिस्तानवर स्पर्धेबाहेर जाण्याचे संकट! Super 8s चे गणितच बदलले, मोठी उलथापालथ.ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध 50+ धावा करणारा तो चौथा भारतीय ठरला.इशानने Fastest 50s in Ind-Pak T20Is (by balls) चा विक्रम नावावर करताना युवराज सिंगचा २९ ( २०१२) विक्रम मोडला.इशानचे हे IND vs PAK यांच्यातल्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील वेगवान अर्धशतक ठरले. त्याने इफ्तिखार अहमदचा ३२ चेंडूंत ( २०२२) अर्धशतकाचा विक्रम मोडला.Highest individual scores in Ind-Pak T20Is इशानने गौतम गंभीरचा २००७ मधील ७५ धावांचा विक्रम मोडला. ( स्टॅट्सची भन्नाट बातमी क्लिक करा ) .इशान व तिलक वर्मा यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ४६ चेंडूंत ८७ धावांची भागीदारी केली. त्यात तिलकच्या ११ ( ८) धावांचे योगदान होते. इशानच्या या खेळीला १०व्या षटकात ब्रेक लागला. तो ४० चेंडूंत १० चौकार व ३ षटकारांसह ७७ धावांवर बाद झाला. १२ व्या षटकात मोहम्मद नवाझने कॅप्टन सूर्यकुमार यादवसाठी LBW ची जोरदार अपील केली आणि DRS घेतला. पण, तिसऱ्या अम्पायरने Umpires Call कायम राखल्याने सूर्या वाचला. सूर्या व तिलक यांनी सावध खेळ केला, पण पाकिस्तानी गोलंदाजांना धावांची गती कमी करण्यात काहीसे यश आलेले पाहायला मिळाले..ड्रिंक्स ब्रेकमध्ये मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने काही सूचना केल्या, परंतु १५ व्या षटकात आयुबने भारताला सलग दोन धक्के दिले. रिव्हर्स स्वीपच्या प्रयत्नात तिलक ( २५) पायचीत झाला आणि नंतर हार्दिक पांड्या पहिलाच चेंडू मारण्याच्या प्रयत्नात बाबर आझमच्या हाती शून्यावर झेलबाद झाला. आयुबाच हॅटट्रिक वाला चेंडू शिवम दुबेला चकवून स्टम्पवरून यष्टिरक्षकाच्या हाती विसावला अन् कॅचची अपील झाली. पाकिस्तानने DRS घेतला अन् चेंडूचा बॅटशी संपर्क झाला नसल्याचे स्पष्ट दिसले. आयुबने ४ षटकांत २५ धावा देताना ३ विकेट्स घेतल्या..VIDEO : भाईचा नाद करायचा नाय...रोहित शर्मा टीम इंडियाला चिअर करण्यासाठी चार्टर्ड प्लेनने कोलंबोत दाखल.सूर्यकुमार आणि शिवम दुबे यांच्यावर सर्व मदार होती. पाकिस्तानने सहा फिरकी गोलंदाज आज वापरले आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये असे कदाचित हे प्रथमच घडले. सूर्या व शिवम यांनी १८ व्या षटकात मिळून १४ धावा जोडल्या. उस्मान तारिकच्या गोलंदाजीवर सूर्या ( ३२) झेलबाद झाला. उस्मानने ४ षटकांत २४ धावा देताना एक बळी टिपला. दुसऱ्या षटकानंतर थेट २० व्या षटकात गोलंदाजीला आलेल्या शाहीनला शिवम ( १७ चेंडूंत २७ धावा ) व रिंकू सिंगने टप्प्यात घेऊन झोडले. भारताने ७ बाद १७५ धावा केल्या. भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पाकिस्तानविरुद्धची सर्वाधिक धावसंख्या आज उभी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.