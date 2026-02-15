Cricket

IND vs PAK T20 World Cup : हस्तांदोलन नाहीच! भारतीय संघाच्या अंतिम ११ मध्ये दोन बदल; पाकिस्तानला टॉसच्या वेळीच दिला दम

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Marathi News: भारत विरुद्ध पाकिस्तान टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ सामन्याभोवती निर्माण झालेला गोंधळ अखेर संपला आणि कोलंबो येथील R. Premadasa Stadium येथे सामना नियोजित वेळेत सुरू झाला. बहिष्काराच्या धमक्या, राजकीय वक्तव्ये आणि अनिश्चिततेच्या वातावरणात चाहत्यांची धाकधूक वाढली होती.
India Pakistan T20 WC 2026 latest Marathi news.

India Pakistan T20 WC 2026 latest Marathi news.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Marathi News: होणार - नाही होणार... या गोंधळात अखेर भारत-पाकिस्तान सामन्याला कोलंबो येथील प्रेमदासा स्टेडियमवर सुरूवात झाली. पाकिस्तान सरकारने बहिष्काराचे शस्त्र पोकळ होते, हे सर्वांना आधीपासूनच माहीत होते. पण, शेवटपर्यंत त्यांनी आपला मुद्दा ताणून धरल्याने थोडी धाकधुक होती. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अपेक्षित माघार घेतली आणि IND vs PAK लढत ठरलेल्या तारखेला, ठरलेल्या वेळेत सुरू झाली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
kuldeep yadav
ICC Mens T20 World Cup
Surya kumar Yadav
T20 Cricket World Cup
India vs Pakistan
Sanju Samson
Abhishek Sharma

Related Stories

No stories found.