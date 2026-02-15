IND vs PAK T20 World Cup : हस्तांदोलन नाहीच! भारतीय संघाच्या अंतिम ११ मध्ये दोन बदल; पाकिस्तानला टॉसच्या वेळीच दिला दम

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Marathi News: होणार - नाही होणार... या गोंधळात अखेर भारत-पाकिस्तान सामन्याला कोलंबो येथील प्रेमदासा स्टेडियमवर सुरूवात झाली. पाकिस्तान सरकारने बहिष्काराचे शस्त्र पोकळ होते, हे सर्वांना आधीपासूनच माहीत होते. पण, शेवटपर्यंत त्यांनी आपला मुद्दा ताणून धरल्याने थोडी धाकधुक होती. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अपेक्षित माघार घेतली आणि IND vs PAK लढत ठरलेल्या तारखेला, ठरलेल्या वेळेत सुरू झाली..भारत आणि पाकिस्तान यांनी अ गटात प्रत्येकी दोन विजय मिळवून ४ गुणांची कमाई केली आहे. त्यामुळे आजचा सामना Super 8sच्या दृष्टीनेही दोन्ही संघासाठी महत्त्वाचा आहे. हा सामना पाहण्यासाठी पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे पदाधिकारी यांच्यासोबत बीसीसीआयचे पदाधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत. या सामन्यावर पावसाचे सावट असेल अशी शक्यता वर्तवली गेली होती, परंतु तुर्तास तरी तशी कोणतीही लक्षणं दिसत नाहीए..भारत-पाकिस्तान यांच्यात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील जय-पराजयाची आकडेवारी ७-१ अशी भारताच्या बाजूने आहेअभिषेक वर्माने २०२४ च्या सुरुवातीपासून ट्वेंटी-२० सामन्यांत १९४.४५ च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी केली आहे. जी या कालावधीत ५०० हून अधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक आहे२०२४ च्या सुरुवातीपासून शाहिन शाह आफ्रिदीने ट्वेंटी-२०त पहिल्या षटकात आतापर्यंत सर्वाधिक १५ वेळा विकेट्स घेतल्या आहेत. ही या षटकात सर्वाधिक विकेट्स नावावर असलेल्यांमध्ये सर्वाधिक आहे.पाकिस्तानविरुद्ध ८ इनिंग्समध्ये हार्दिक पांड्या विकेट घेतल्या आहेत. त्याने १४.६० च्या सरासरीने १५ विकेट्स घेतल्या आङेत. २०२१ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये त्याने गोलंदाजी केली नव्हती आणि तो सामना पाकिस्तानने १० विकेट्सने जिंकला होता.ट्वेंटी-२०त १०० विकेट्स घेणाऱ्या चौथ्या गोलंदाजाचा मान पटकावण्यासाठी मोहम्मद नवाझला तीन बळी टिपायचे आहेत..उस्मान तारीकच्या गोलंदाजीच्या शैलीचा सराव व्हावा यासाठी सूर्यकुमार यादवने काल नेट्समध्ये तशीच गोलंदाजी आपल्या फलंदाजांना केली होती. त्याचा नक्कीच आज सामन्यात फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. सूर्याने सांगितल्याप्रमाणे हस्तांदोलन झालेच नाही. पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. सलमान अली आगाने सुरुवातीला खेळपट्टीकडून मिळणाऱ्या मदतीचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. .सूर्यकुमारने सांगितले की, मला प्रथम फलंदाजीच करायची होती असे म्हटले आणि आम्ही मागील दोन सामन्यांत प्रथम फलंदाजी करून लक्ष्याचा यशस्वी बचाव केला होता. त्यात कोणता बदल आम्हाला करायचा नव्हता. भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल झाले आहेत आणि अभिषेक शर्माचे पुनरागमन झाले आहे, तर अर्शदीप सिंगच्या जागी कुलदीप यादव खेळणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.