IND vs PAK : भारताविरुद्ध मॅच खेळण्यापेक्षा गोळीबार करा, खेळच खल्लास! पाकिस्तानी खेळाडूंना कुणी दिलाय सल्ला? कोण तो निर्लज्ज?

आशिया कप २०२५ सुपर-४ मध्ये भारताने पाकिस्तानचा ६ विकेट्सने पराभव केला.सामन्यात साहिबजादा फरहानच्या 'गनफायर सेलिब्रेशन'वरून वातावरण तापले.हॅरिस रौफने भारतीय खेळाडू व चाहत्यांना डिवचत वादग्रस्त हावभाव केले..Pakistan TV Panelist Shocks Fans, Suggests 'Firing Bullets: भारताकडून वारंवार होणाऱ्या अपमानाला पाकिस्तानीही कंटाळले आहेत. आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने रविवारी पाकिस्तानला सुपर ४च्या लढतीत पराभूत केले. या सामन्यात पाकिस्तानी खेळाडूंची फालतूगिरी अधिक चर्चेत राहिली. सलामीवर साहिबजादा फरहानने 'गनफायर' सेलिब्रेशन केले आणि त्यानंतर गोलंदाज हॅरिस रौफने भारतीय फलंदाज व चाहत्यांना डिवचले. आता पाकिस्तानी वाचाळवीर वादग्रस्त विधान करताना दिसत आहेत. IND vs PAK सामन्याच्या चर्चासत्रात एका पाहुण्याने बेताल वक्तव्य केले आहे..भारत-पाकिस्तान यांच्यातला कालचा सामना पाकिस्तानी खेळाडूंच्या माकड चाळ्यांमुळे चर्चेत राहिला. पाकिस्तानचा सलामीवीर साहिबजादा फरहानने ४५ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ५८ धावांची खेळी केली. त्याने अर्धशतकानंतर गनफायर सेलिब्रेशन केले आणि त्यावरून वातावरण तापले आहे. भारताच्या विरोधी पक्षातील नेत्यांनी यावरून टीका केली आहे..IND vs PAK: एक, दोन, तीन! टीम इंडिया पुन्हा एकदा पाकिस्तानचे वस्त्रहरण करणार! Asia Cup 2025 मध्ये बघा परत केव्हा भिडणार?.साहिबजादाच्या कृत्यानंतर गोलंदाज हॅरिस रौफने भारतीय सलामीवीर अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल यांच्यावर शाब्दिक टीका केली. त्यानंतर त्याने 'ऑपरेशन सिंदूर'वरून भारतीय चाहत्यांकडे पाहून वादग्रस्त हावभाव केले. आता एवढं सर्व करूनही पाकिस्तानला पराभव पत्करावा लागलाच... भारताने १७२ धावांचे लक्ष्य १८.५ षटकांत ४ विकेट्सच्या मोबदल्यात पार केले. अभिषेक शर्माने ७४, शुभमन गिलने ४७ व तिलक वर्माने नाबाद ३० धावांची खेळी केली. .या सामन्यानंतर सोशल मीडियावर एक Video व्हायरल झाला आहे. भारत-पाकिस्तान सामन्यावर चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानी चॅनेलवर चर्चासत्राचे आयोजन केले गेले होते. त्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या पाहुण्याने गमतीत वादग्रस्त विधान केले. तो म्हणाला, पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी गोळीबार करायला हवा, मॅचच संपेल.. कारण हे लोकं खेळून तर जिंकणार नाहीत, हे निश्चित आहे. .या चर्चासत्रात पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू बसील अली आणि कामरान अकमल उपस्थित होते. पाकिस्तानला सुपर ४ च्या पुढील लढतीत श्रीलंकेचा सामना करावा लागणार आहे. हा सामना गमावल्यास पाकिस्तानचे अंतिम फेरीत खेळण्याचे स्वप्नही जवळपास संपुष्टात येईल. .IND vs PAK : हॅरिस रौफने लायकी दाखवली! भारतीय फलंदाजांनाच नव्हे, तर चाहत्यांनाही डिवचले; Video पाहून तुमचेही रक्त खवळेल.