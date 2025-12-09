IND vs SA, 1st T20I: भारताची सुरुवात गडबडली! सॅमसनच्या जागी खेळणारा शुभमन गिल फ्लॉप! कर्णधार सूर्यकुमारही स्वस्तात आऊट

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी२० मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली. शुभमन गिल आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव स्वस्तात बाद झाले. अभिषेक शर्मा आणि तिलक वर्मा डाव सावरण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु अभिषेकही लवकरच बाद झाला..भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात टी२० मालिका सुरू झाली आहे. या मालिकेतील पहिला सामना मंगळवारी (९ डिसेंबर) कटमधील बाराबाती स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले. मात्र भारताची सुरुवात अत्यंत खराब झाली आहे..IND vs SA, 1st T20I: सूर्यकुमार टॉस हरला! संजू सॅमसनला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी नाहीच; पाहा कोणाची झाली निवड.या सामन्यात भारतीय संघाकडून अभिषेक शर्मा आणि उपकर्णधार शुभमन गिल यांनी डावाची सुरुवात केली. गिलला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या कसोटीत खेळताना मागच्या महिन्यात मानेची दुखापत झाली होती. त्या दुखापतीमुळे बरा झाल्यानंतर या सामन्यातून त्याने पुनरागमन केले आहे. गिल सलामीला खेळत असल्याने संजू सॅमसनला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही. याबाबत सामन्यापूर्वी बोलताना कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सांगितले होते की गेल्यावर्षी सॅमसनपूर्वी गिल या जागेवर खेळत असल्याने त्याच्या पुनरागमनानंतर तो सलामीला खेळण्यासाठी पात्र होता. मात्र, गिल सध्या टी२० मध्ये सलामीला खेळताना फारशी चांगली कामगिरी करू शकलेला नाही..मंगळवारी होत असलेल्या सामन्यातही तो एक चौकार मारल्यानंतर पहिल्याच षटकात तिसऱ्या चेंडूवर लुंगी एनगिडीविरुद्ध खेळताना मार्को यान्सिनच्या हातात झेल देत बाद झाला. गिल यापूर्वी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान ऑस्ट्रेलियामध्येही टी२० मालिकेत फारशी कमालीची कामगिरी करू शकला नव्हता. त्याने त्या मालिकेत अनुक्रमे नाबाद ३७, ५, १५, ४६, नाबाद २९ अशा धावा केल्या होत्या. त्याची गेल्या काही टी२० सामन्यातील कामगिरी पाहाता आता चाहते संघव्यवस्थापनाला प्रश्न विचारत आहेत..दरम्यान, मंगळवारी गिलपाठोपाठ कर्णधार सूर्यकुमार यादवही चांगल्या सुरुवातीनंतर स्वस्तात बाद झाला. सूर्यकुमार गिल बाद झाल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला होता. त्याने तिसऱ्या षटकात चौकार आणि षटकारही मारला, मात्र त्यानंतर याच षटकात चौथ्या चेंडूवर तो एडेन मार्करमकडे झेल देत बाद झाला. त्याने ११ चेंडूत १२ धावा केल्या. त्यामुळे भारताचे कर्णधार-उपकर्णधार बाद झाल्यानंतर भारताची अवस्था २.४ षटकात २ बाद १७ धावा अशी झाली होती..IND vs SA, T20I: टीम इंडियाचे दोन तगडे शिलेदार तंदुरुस्त होऊन परतले; सूर्याच्या बातमीने द. आफ्रिकेचे धाबे दणाणले.त्यानंतर अभिषेक शर्मा आणि तिलक वर्मा डाव पुढे नेत होते. मात्र पॉवरप्ले संपल्यानंतर ७ व्या षटकात धोकादायक अभिषेक शर्मालाही लुथो सिपामलाने माघारी धाडले. अभिषेक १२ चेंडूत २ चौकार आणि १ षटकारासह १७ धावांवर बाद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.