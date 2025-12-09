Cricket

IND vs SA, 1st T20I: भारताची सुरुवात गडबडली! सॅमसनच्या जागी खेळणारा शुभमन गिल फ्लॉप! कर्णधार सूर्यकुमारही स्वस्तात आऊट

Shubman Gill and Suryakumar Yadav Fall Cheaply: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात भारताची सुरुवात गडबडली. शुभमन गिल आणि सूर्यकुमार यादव लवकर बाद झाले. अभिषेक शर्माही फार काही खास करू शकला नाही.
Shubman Gill - Suryakumar Yadav | India vs South Africa 1st T20I

Shubman Gill - Suryakumar Yadav | India vs South Africa 1st T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी२० मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली.

  • शुभमन गिल आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव स्वस्तात बाद झाले.

  • अभिषेक शर्मा आणि तिलक वर्मा डाव सावरण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु अभिषेकही लवकरच बाद झाला.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
T20 Series
Surya kumar Yadav
South Africa Cricket Team
cricket news today
T20 Matches
India vs South Africa
T20 Captains
Shubman Gill
Abhishek Sharma

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com