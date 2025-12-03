IND vs SA 2nd ODI: ऋतुराज गायकवाडचे खणखणीत शतक; वेगवान सेंच्युरीच्या बाबतीत ठरला दुसरा, विराट कोहलीसह चमकला

India vs South Africa 2nd ODI Live Marathi Update : ऋतुराज गायकवाडने दुसऱ्या वन डे सामन्यात खणखणीत शतक झळकावले. रोहित शर्मा व यशस्वी जैस्वाल स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर ऋतुराज व विराट कोहली ( Virat Kohli) यांनी भारताच्या डावाला आकार दिला. ऋतुराजने चौथ्या क्रमांकावर अप्रतिम फलंदाजी केली. त्याचा प्रत्येक फटका चाहत्यांची मनं जिंकत होता आणि त्याने दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांची डोकेदुखी वाढवली. श्रेयस अय्यरच्या दुखापतीमुळे ऋतुराजची निवड झाली आणि महाराष्ट्राच्या पठ्ठ्याने संधीचं सोनं करताना वन डेतील त्याचे पहिले शतक पूर्ण केले. .२०२३च्या वन डे वर्ल्ड कप फायनलपासून टॉस गमावण्याची परंपरा भारतीय संघाने सलग २०व्या सामन्यात कायम राखली आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बावुमाने टॉस जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीला बोलावले. भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल न करता मैदानावर उतरला आहे, तर आफ्रिकेच्या संघात तीन बदल पाहायला मिळत आहेत. तेंबा बावुमा, केशव महाराज व लुंगी एनगिडी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतले आहेत..भारताला अपेक्षित सुरुवात करता आलेली नाही. रोहित शऱ्मा १४ धावांवर नांद्रे बर्गरच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. बॅटला हलका घासून चेंडू यष्टिरक्षक क्विंटन डी कॉकच्या हाती विसावला. आफ्रिकेने घेतलेला DRS यशस्वी ठरला. मार्को यान्सेनने अप्रतिम बाऊन्सरवर यशस्वीला ( २२) झेलबाद केले. ऋतुराज व विराट कोहली यांनी भारताचा डाव सावरला आणि ५९ चेंडूंत अर्धशतकीय भागीदारी पूर्ण केली..२२व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर दोन वेळा ओवर थ्रोमुळे भारताला तीन धावा मिळाल्या. विराट व ऋतुराज या दोघांनी अर्धशतकं पूर्ण करताना शतकी भागीदारी केली. विराटची ही आफ्रिकेविरुद्धची वन डेतील १५ वी ५०+ धावांची खेळी ठरली आणि त्याने राहुल द्रविडचा ( १४) विक्रम मोडला. श्रेयस अय्यरच्या गैरहजेरीत वन डे संघात स्थान मिळालेल्या ऋतुराजने संधीचं सोनं करताना अप्रतिम फटकेबाजी केली. .विराटला रोखण्याचा अभ्यास करून आलेल्या आफ्रिकेसमोर ऋतुराजने अवघड पेपर उभा केला. ऋतूने त्याचे पहिले वन डे शतक पूर्ण करताना निवड समितीसमोर पेच निर्माण केला आहे. त्याने ७७ चेंडूंत पहिले शतक पूर्ण करताना १२ चौकार व २ षटकार खेचले. भारताच्या ३४ षटकांत तेव्हा २ बाद २४९ धावा झाल्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वन डेत भारतीयाने नोंदवलेले हे दुसरे वेगवान शतक ठऱले. यापूर्वी २०११ मध्ये युसूफ पठाणने ६८ चेंडूंत तिहेरी आकडा गाठला होता. ( second-fastest ODI hundred for India vs South Africa ).भारतीय संघ - यशस्वी जैस्वाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, वॉशिंग्टन सुंदर, लोकेश राहुल, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा.दक्षिण आफ्रिकेचा संघ - एडन मार्करम, क्विंटन डी कॉक, तेंबा बावुमा, मॅथ्यू ब्रित्झके, टॉनी डी जॉर्जी, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, मार्को यान्सेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.