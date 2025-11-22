Cricket

IND vs SA, 2nd Test: दक्षिण आफ्रिकेचा अर्धा संघ तंबूत, भारताच्या कुलदीप यादवला ३ विकेट्स; पहिल्या दिवशी काय घडलं?

India vs South Africa, 2nd Test, 1st Day Report: गुवाहाटीत होत असलेल्या कसोटी सामन्यात पहिल्या दिवशी भारतीय गोलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेचे ६ फलंदाज बाद करण्यात यश मिळवले. कुलदीप यादवने ३ विकेट्स घेतल्या.
India vs South Africa 2nd Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • गुवाहाटीतील बसरापारा क्रिकेट स्टेडियमवर भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी सामन्याला शनिवारी सुरुवात झाली.

  • पहिल्या दिवशी भारतीय गोलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेचा अर्धा संघ बाद केला.

  • कुलदीप यादवने ३ विकेट्स घेतल्या आहेत.

