IND vs SA, 2nd Test: दक्षिण आफ्रिकेचा अर्धा संघ तंबूत, भारताच्या कुलदीप यादवला ३ विकेट्स; पहिल्या दिवशी काय घडलं?

गुवाहाटीतील बसरापारा क्रिकेट स्टेडियमवर भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी सामन्याला शनिवारी सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी भारतीय गोलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेचा अर्धा संघ बाद केला. कुलदीप यादवने ३ विकेट्स घेतल्या आहेत. .गुवाहाटीमधील बसरापारा क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना शनिवारी (२२ नोव्हेंबर) सुरू झाला आहे. गुवाहाटीत खेळवला जाणारा हा पहिलाच सामना असून पहिल्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेचा अर्धा संघ बाद करण्यात भारतीय गोलंदाजांनी यश मिळवले आहे. भारतासाठी फिरकीपटू कुलदीप यादव पहिल्या दिवशी चमकला..Ind vs SA 2nd Test : रिषभ पंतच्या नेतृत्वाची 'टेस्ट'! आजपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा कसोटी सामना, मायदेशातील प्रतिष्ठा पुन्हा पणास.या सामन्यात दुखापतग्रस्त शुभमन गिलच्या जागेवर रिषभ पंत भारतचा कर्णधार म्हणून मैदानात उतरला. तो भारताचा ३८ वा कसोटी कर्णधार ठरला. पण नाणेफेकीत मात्र भारताचे नशीब पालटले नाही. दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.दक्षिण आफ्रिकेकडून एडेन मार्करम आणि रायन रिकल्टन सलामीला फलंदाजीला उतरले. त्या दोघांनीही चांगली सुरुवात दक्षिण आफ्रिकेला करून दिली. दोघांनी सुरुवातीपासून संयमी खेळ करताना ८२ धावांची भागीदारी केली. .त्यांची ही भागीदारी तोडण्याचा भारतीय गोलंदाजांनी अनेकदा प्रयत्न केला. पण अखेर जसप्रीत बुमराहने टी ब्रेकपूर्वी मार्करमला २७ व्या षटकात त्रिफळाचीत केले. मार्करमने ८१ चेंडूत ३८ धावांची खेळी केली. त्यानंतर दुसऱ्या सत्राच्या सुरुवातीलाच रिकल्टनलाही कुलदीप यादवने रिषभ पंतच्या हातून झेलबाद केले. रिकल्टनने ८२ चेंडूत ३५ धावांची खेळी केली..पण त्यानंतर ट्रिस्टब स्टब्स आणि तेंबा बावुमा यांनी पूर्ण दुसरे सत्र खेळून काढले. त्यांनीही ८४ धावांची भागीदारी केली. अखेर त्यांची भागीदारी रवींद्र जडेजाने ५८ व्या षटतकात कर्णधार तेंबा बावुमाला बाद करत भारताला ब्रेक थ्रू मिळवून दिला. बावुमाने ९२ चेंडूत ४१ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर लगेचच ६४ व्या षटरात स्टब्सलाही कुलदीप यादवने केएल राहुलच्या हातून झेलबाद केले. स्टब्सने अर्धशतक एका धावेने हुकले. त्याने ११२ चेंडूत ४९ धावांची खेळी केली. विआन मुल्डरला कुलदीप यादवने फार काळ टिकू दिलं नाही. त्याला १३ धावांवर त्याने बाद केले. .IND A vs BAN A: तणाव, थरार अन् शेवटी पराभव... एक ओव्हरनं चित्र बदललं; आशिया कप रायझिंग स्टार्समध्ये 'भारत अ'चं स्वप्न भंगलं.पण टोनी डी झोर्झी आणि सेनुरम मुथुसामी यांनी डाव सावरत ४५ धावांची भागीदारी करत संघाला २४० धावांचा टप्पा पार करून दिला. मात्र दिवसाचा खेळ संपण्यासाठी काही क्षण उरले असताना टोनी डी झोर्झी ५९ चेंडूत २८ धावा करून बाद झाला. त्याला सिराजने बाद केले. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला, तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेने ८१.५ षटकात ६ बाद २४७ धावा केल्या.भारताकडून कुलदीप यादवने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.